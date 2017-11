Calleja: “Debemos ser nosotros mismos y no depender de lo que hagan ellos”

Imagen: Villarreal CF

El domingo a las 20.45h la duodécima jornada de la Liga traerá un encuentro que puede ser muy importante a final de temporada de cara a la clasificación europea entre Athletic de Bilbao y Villarreal. Un partido que llega tras un parón en el que el equipo ha podido trabajar este partido “al cien por cien” para lograr seguir con la buena racha. “El equipo está bien. Esta semana de trabajo ha sido muy buena y la gente ha trabajado bien”, aseguraba Javi Calleja en la rueda de prensa previa.

Tras el cambio de entrenador en el Submarino, el equipo ha logrado 13 puntos de los 15 posibles (solo empató en el Wanda Metropolitano), y ahora se espera que continúen con esta buena racha en un campo donde no han ido bien las cosas en los últimos años. Por eso, para el entrenador madrileño la clave está en “seguir creyendo” que son capaces de lograr los tres puntos en San Mamés.

Un partido muy complicado

“Vamos a un campo complicado, con un gran rival, un gran club y sinónimo de máxima dificultad”, con estas palabras definía Calleja el partido entre leones y amarillos que sin duda se presenta como uno de los platos fuertes de la jornada. Para lograr la victoria el equipo deberá ser consciente de que es un partido de “máxima exigencia”, aunque el míster espera que el equipo demuestre su “personalidad a la hora de jugar”, y para ello será clave “confiar en nuestro juego y en las cosas que estamos haciendo”.

Parece que esta temporada no ha empezado bien para los leones, que tras la llegada de Ziganda al banquillo no han logrado encontrar la regularidad en juego y resultados, pero Calleja no quiere confiarse aunque reconoce que puede ser una ventaja: “Pueden tener dudas si no controlan el partido, si pasan los minutos y no pueden tener el partido como quisieran”, aclaraba.

“Debemos confiar en nuestro juego”

Para lograr los tres puntos, Javi Calleja ha querido explicar donde podría estar la clave: “Sabemos que debemos estar alejados del área, porque el Athletic tiene potencial arriba y por ello debemos evitar que puedan llegar a generar ese tipo de peligro. Aduriz y Raúl García son muy buenos en eso, por lo que la idea es alejarlos lo máximo del área. Sabemos que debemos estar alejados del área, porque el Athletic tiene potencial arriba y por ello debemos evitar que puedan llegar a generar ese tipo de peligro. Debemos ser nosotros mismos y no depender de lo que hagan ellos”, y es que el técnico amarillo no se cansó de repetir que la clave está en seguir siendo fieles a su estilo. Solo así, decía, se puede lograr salir con buen sabor de boca. “Si los tenemos alejados de nuestra área y no tienen opción de colgar el balón con facilidad será más sencillo que no nos anoten un gol”, explicaba.

Muchas bajas para el partido ante el Athletic

Hasta 7 jugadores llenan actualmente la enfermería amarilla, lo que sin duda, supone un gran condicionante para el entrenador del Villarreal a la hora de confeccionar la alineación. Incluso bromeó con la prensa por la posibilidad de que hicieran quinielas para adivinar el once inicial. “La enfermería está completa, y por ello tenemos que contar con los jugadores del filial. Como ya he dicho otras veces lo hacemos con todas las garantías, algo que ya hemos visto esta temporada. Confío mucho en ellos, los conozco y sé lo que pueden dar y el rendimiento que pueden tener”, resaltaba el técnico para demostrar plena confianza en los jóvenes del filial ante esta situación que espera que se resuelva pronto y ya la semana que viene puede empezar a vaciarse la enfermería amarilla.

Todo, para lograr el objetivo liguero de “quedar lo más arriba posible” en la clasificación. Y es que aunque Calleja quiera dejar claro que solo “piensa en el Athletic” no puede evitar reconocer que se avecina un calendario de Liga complicado para el Submarino y nuevos partidos de Europa League que sin duda, “afectan a nuestras decisiones”.