Previa Athletic Club - Villarreal: mismo sueño, distinta realidad

Tras el parón de La Liga por partidos de selecciones, volverá a rodar el balón en la Primera División del fútbol español. El Athletic Club buscará alejarse de la zona peligrosa de la tabla y poder volver a soñar con Europa, cuando enfrente, en San Mamés, al Submarino Amarillo, quienes esperarán seguir en racha de victorias la cual les permitirá pelar por un cupo directo a la próxima edición de la UEFA Champions League.

Los Leones, llegarán a 'La Catedral' con tres derrotas en los últimos tres partidos de liga y un saldo de seis goles en contra y solo un tanto a favor, sin dudas una racha negativa que explica la posición en la tabla de los vascos, pues se encuentran en la casilla 15 con 11 unidades a tres puntos del Deportivo Alavés, quien ocupa el renglón 18 en puesto de descenso directo. Mientras, su contraparte, los dirigidos por el madrileño Javier Calleja Revilla, esperarán obtener los tres puntos en su visita a Bilbao, y así poder terminar la jornada en puestos de la máxima competición europea. Los “Amarillos” comenzarán el partido con dos victorias y un empate, siete goles marcados y uno en contra, en sus últimos tres enfrentamientos por partidos de primera división.

¡Athletic, a por ellos!

El Athletic, necesitado de los tres puntos, buscará retomar el camino hacia sus objetivos planteados para la actual temporada y dar tranquilidad a sus aficionados quienes colmarán las gradas del Nuevo San Mamés. Las estadísticas ante el Villarreal, parece, darán un plus de motivación a los “rojiblancos”, pues en los últimos cinco enfrentamientos entre ambos los “leones” se han llevado la victoria en tres ocasiones, su contraparte solo ha logrado obtener los tres puntos en una ocasión, y un empate entre las dos escuadras (en todas las competiciones). Además, los locales no conocen el significado de la derrota ante Villarreal desde el año 2011 cuando cayeron 0 – 1 en el viejo San Mamés, dejándolos con mínimas oportunidades de Champions League. Seis años después, el Athletic Club podrá cobrar revancha y arruinarle la fiesta al Submarino Amarillo. Con la reciente renovación hasta 2019 del referente en ataque Aritz Aduriz y la, siempre importante, presencia del delantero internacional con España, Iñaki Williams, los aguerridos vascos buscarán acabar la racha del Villarreal, cobrar venganza del 2011 y fulminar uno de los peores arranques ligueros de los últimos años.

Aduriz (Athletic) vs Villarreal | Foto: La Liga

Villarreal, a olvidar los malos ratos en la 'Catedral del fútbol español'

"Villarreal está jugando muy bien al fútbol"

Con un inicio liguero de ensueño los “Amarillos” esperarán seguir aprovechando el gran funcionamiento y efectividad de sus atacantes, y el gran momento por el cual atraviesan sus defensores, para dejar atrás los malos resultados contra los de Bilbao. Además de tener varios años sin conocer la victoria en San Mamés, no han podido batir las redes en suelo vasco desde hace 6 encuentros por La Liga. Confiarán en su pieza clave esta temporada, el francés ex Bursaspor, Cédric Bakambu, quien esperará seguir aumentando su cuota goleadora y así superar los ocho tantos oficiales esta temporada. Además, contarán con Sansone quien, parece, haber ganado la batalla por la titularidad al colombiano Carlos Bacca. Pero al frente tendrán una dura prueba: Marcarle al guardameta internacional con España sub-21, Kepa Arrizabalaga, quien es pretendido por el Real Madrid y hay quienes aseguran ya ser ficha del conjunto “merengue” para la campaña siguiente. Sin embargo, no todo es tan complicado como parece, en los últimos 36 encuentros entre estos dos conjuntos, el Villarreal ha ganado 16 veces, empatado nueve y derrotado en 11 ocasiones, con 52 tantos marcado y 40 recibidos.

Bakambu, celebrando uno de los tanto marcados la pasa temporada | Foto: La Liga

José Ziganda confiado en su equipo

"Es cierto que en Liga nos gustaría tener más puntos"

El director técnico del conjunto vasco atendió a los medios de comunicación previo al duelo con Villarreal, donde se apreció tranquilo y confiado en poder revertir el difícil momento por el cual pasa su equipo. Expresó querer reencontrarse con la identidad, esencia y poder mejorarla. “Es cierto que en Liga nos gustaría tener más puntos y no estamos en la situación en la que nos gustaría estar”. Parte de la tranquilidad cuanta siente Ziganda se vio reflejada en esta frase: “Sabemos que esto es muy largo, todavía queda muchísimo”. Además, destacó que “No hay titulares ni suplentes, cualquiera de los jugadores que salga al terreno de juego tiene la capacidad de jugar bien”, haciendo aclaratoria a las interrogantes por las vacantes de los importantísimos y destacados Iker Muniain, Beñat y Vesga, quienes se encuentran en la enfermería del club. Para culminar su presencia en la rueda de prensa, resaltó el gran momento de su rival: “Villarreal está jugando muy bien al fútbol, sabe gestionar sus recursos y tiene una idea clara de juego que es muy bien interpretada por sus dirigidos”.

Foto: José María Colomo (VAVEL) .

David Medié Jiménez, encargado de impartir justicia

El debutante juez Medié Jiménez, del comité de árbitros de Cataluña, será el principal encargado de hacer cumplir las reglas en este atractivo encuentro en Bilbao. Luego de 101 partidos pitados en segunda división, es nombrado para ser árbitro principal en primera división el 21 de agosto del presente año en el encuentro entre Málaga Club de Fútbol y la Sociedad Deportiva Eibar. Medié ha sacado la cartulina amarilla en 19 ocasiones y tan solo una cartulina roja. En su segundo partido como encargado principal de impartir justicia, sacó tres amarillas en el Villarreal – Betis.

Probables alineaciones