Análisis táctico: el submarino responde a la presión

Celta - Villarreal | Foto: http://www.lfp.es/

Golpe de autoridad del Villarreal en Vigo, logrando una importante victoria y defendiendo su sexta plaza de Europa League.

Antecedentes

El submarino estaba obligado a ganar por dos razones, la primera si quería mantener su plaza de Europa League, y la segunda para romper la racha de tres partidos consecutivos en liga sin sumar los tres puntos. En este sentido reconocer que mereció mejor suerte de la que finalmente obtuvo en estos encuentros.

Para este choque Calleja seguía con muchas bajas entre lesionados y sancionados, Bruno, Bakambu, Sansone Semedo. Afortunadamente pudo recuperar a Bacca y a Cheryshev.

Todo y eso para completar la convocatoria tuvo que volver a echar mano de la cantera, así jugadores como Pau, Ramiro, Chuca y Mario González entraron en la lista.

Lo que es innegociable para Calleja es el dibujo táctico, un 4-4-2, donde la gran novedad fue que de segundo delantero jugase Roberto Soriano, aunque más que delantero ejerció de media punta.

Análisis

Desde el pitido inicial se vio al equipo que nos tiene acostumbrado el Villarreal, no salió temeroso en defensa y timorato en ataque, todo lo contrario, se vio a un equipo con personalidad que no le perdió la cara al partido y no iba a regalar nada.

El primero que lo intento fue Jozabed en un disparo a la media vuelta que se topó con un soberbio Asenjo.

El submarino sabía que pasado el empuje inicial de los celedtes, las fuerzas se igualarían y saldría a relucir la calidad, y aquí los groguets tienen mucho que decir.

Después de una fase de tanteo y de pocas oportunidades, y cuando apenas pasaba la media hora llego la primera gran ocasión del Villarreal. Fornals después de un error defensivo se hace con la pelota y le pasa a Trigueros para que el Talaverano conectase un buen disparo que atajo con apuros Rubén en la línea de gol.

A los 34' llego la jugada que a la postre seria la definitiva, una buena jugada de Bacca por la izquierda finaliza con un centro al área para que remate en posición acrobática Fornals logrando batir al meta del Celta.

A partir de ese momento y hasta el final de la primera mitad el submarino jugó sus mejores minutos, se gustaba y eso se notaba en el campo. El Celta lo intentaba pero con poca claridad acusando el gol encajado.

En la segunda mitad Unzue movió el banquillo metiendo más pólvora en ataque y con ello consiguió más posesión y ocasiones, pero el Villarreal muy ordenado y muy trabajador en defensa respondía una y otra vez a las ocasiones celestes, y cuando no era la defensa era Asenjo el que lo impedía con sus intervenciones.

El submarino esperaba agazapado en su campo salir en una contra y matar el encuentro, y la tuvo Baca en el 65' tras un rápida contra.

El Celta con todos los delanteros que tiene en el campo lo intento hasta el final pero sin fortuna, gracias a un gran trabajo defensivo de todo el equipo groguet.

En resumen, importante victoria del Villarreal que le sirve para seguir en la sexta plaza, mantener distancia con sus rivales, y para dar un golpe en la mesa avisando que no ocupa ese puesto por casualidad, sino por calidad y juego.