Una renovación como plus a Rodri

Google Plus

Foto: vavel.com

Rodri es rojiblanco de cuna, y por eso, su sueño siempre ha sido triunfar en el Atlético. Ya lo era cuando apenas había disputado un par de torneos en la categoría alevín, lo siguió siendo a medida que fueron pasando los años en las distintas categorías de La Academia y nada cambió cuando los responsables de la escuela decidieron prescindir de sus servicios en la etapa de juvenil. Rodri seguiría llevando el escudo colchonero allá donde fuera y mantendría entre ceja y ceja la idea de ser el profeta del equipo rojiblanco, oportunidad que ahora mismo le ha brindado el destino.

Con el paso de los años, hizo germinar también el cariño del joven futbolista hacia el Villarreal. El submarino amarillo apostó por él en las malas y le dio armas para seguir creciendo tanto a nivel personal como profesional. Por eso, cuando le ha surgido la posibilidad de abandonar el Estadio de la Cerámica, Rodri tenía claro que había que devolver de algún modo todo lo que el club había hecho por él.

Sobre la mesa, tenía ofertas de muchos sitios, cantidades de dinero mareantes y promesas de futuro, pero el centrocampista amarillo tenía un plan. A pesar de haberse ido hace tiempo, dejando únicamente 10 millones en las arcas del Villarreal, el que será jugador del Atlético el próximo mes de junio dio prioridad a la negociación de la renovación con el conjunto amarillo antes que atender a cualquier otro club.

Firmando un nuevo contrato con la entidad amarilla, con la subida tanto en salario como en cláusula, Rodri entendía que compensaba de algún modo el buen trato recibido.

El centrocampista amarillo era consciente de que aquella renovación podía cerrarle las puertas a cualquier equipo que ya había preguntado por él y tal vez, no volverían a preguntar por el aumento del precio de su libertad, pero en todo momento confió en su criterio y en su capacidad de trabajo para seguir mejorando sobre el tapete del Estadio de la Cerámica.

El joven futbolista tampoco se encontraba ajeno al hecho de que estaba renunciando a los salarios muy superior al que iba a percibir en Villarreal o el que pudiera llegar a firmar en otro club si su traspaso había costado únicamente 10 millones de euros. Pero poco le importaba porque la fidelidad está por encima.

Lo cierto es que Rodri nunca he tenido prisa por abandonar Villarreal y, de no haber surgido la oportunidad de volver al que siempre ha sido su club de los sueños, no habría visto con malos ojos la oportunidad de seguir vinculado a una identidad con la que crecer de la mano. Ha pasado una etapa en la que se ha sentido cómodo, en la que ha aprendido y en la que ha disfrutado hasta instalarse en la élite de fútbol.

El Villarreal le ha situado en el panorama futbolístico y le ha permitido volver a la órbita del Atlético hasta que se ha cristalizado su regreso. Un regreso en el que no existe ni el más mínimo atisbo de rencor tras su obligada salida en juveniles. Como bien saben en el Wanda, el corazón tiene razones que la razón no entiende.