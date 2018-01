Google Plus

Leganés - Villarreal: puntuaciones del Villarreal, ida de los octavos de la Copa del Rey | Imagen: Gema Gil (VAVEL)

El Villarreal se vuelve a complicar la vida en la competición copera. Un gol de Amrabat en la segunda parte tras un error del central Pau y la posterior mala suerte del arquero Mariano Barbosa no atajando el balón propició la victoria del equipo local. Como en el partido de dieciseisavos contra la Ponferradina al Villarreal le toca remontar la eliminatoria en casa. Veremos si esta vez pueden solventar esta papeleta. Un gol del Leganés en el Estadio de la Cerámica obligaría al Villarreal a marcar tres goles para pasar la eliminatoria.

Criterio de puntuación: (0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar - no puntuable).

Mariano Barbosa

4 | Pudo hacer algo más en el gol. Se le coló entre las piernas y por su propio palo. Además no se mostró muy seguro en el juego aéreo. El arquero argentino está teniendo muchas oportunidades esta temporada, pero esta no la ha sabido aprovechar.

Mario Gaspar

5 | El lateral amarillo y capitán en el partido frente al Leganés está lejos de mostrar su mejor versión. Se sumó varias veces al ataque perdiendo muchos balones en estas acciones. La hinchada amarilla espera ver al lateral que deslumbró tanto que llego a entrar en convocatorias con la Selección.

Pau

6 | A pesar del error del gol el canterano de Vila-real se mostró muy seguro con el balón en los pies y sacando el balón jugado. Solo cometió el fallo del gol que seguro que no volverá a cometer. Aprovechó la oportunidad que le concedió su entrenador, Javier Calleja.

Alvaro González

6 | Muy seguro en defensa, como acostumbra el central cántabro. Cortó varias acciones de peligro del cuadro local y fue el líder de la defensa. Está desempeñando muy buena temporada el central amarillo.

Rukavina

6 | Le tocó jugar a pierna cambiada, algo habitual en él. En las acciones de ataque se vio superado al tener que colocarse el balón para su pierna derecha para colgar balones al área. A pesar de eso cumplió, como acostumbra el jugador serbio.

Ramiro Guerra

5 | El canterano tenía una nueva oportunidad para demostrar que está preparado para jugar en el primer equipo. Aunque se mostró participativo con el balón no mostró su mejor nivel. El centrocampista uruguayo se vio muchas veces superado por la presión pepinera.

Tigueros

7 | El talaverano fue lo mejor del Villarreal en el partido. Se ofrecía a los compañeros y repartió todo el juego. Muchas veces se vio solo dentro del terreno de juego. La entrada de Rodrigo le desahogo en defensa y se mostró con más libertad de creación.

Samu Castillejo

6 | El malagueño no llegó a mostrar su mejor nivel, pero fue lo más destacado del Villarreal en ataque junto a Raba. Creó varias ocasiones de peligro en la meta rival, pero ninguna de ellas se fraguó.

Cheryshev

4 | El centrocampista ruso no funcionó dentro del terreno de juego. Se mostró muy perdido en varias fases del encuentro y muy impreciso con el balón. Está muy lejos de dar su mejor versión que maravilló a la hinchada amarilla.

Raba

7 | Junto a Castillejo fue lo más destacado del ataque amarillo. Lo intentó y en algunas ocasiones con éxito llevando el peligró al área rival. No supo materializar las ocasiones, pero mostró un buen nivel.

Enes Unal

4 | El delantero turco perdonó el gol en dos ocasiones. No supo liderar al equipo en ataque y perdió muchos balones. Volvía al Villarreal después de su cesión al Levante. Tiene una oportunidad de oro para ganarse un puesto en el once, aunque de momento no lo está demostrando.

Carlos Bacca

5 | El delantero colombiano ingresó en el terreno de juego por Unal en el minuto 61. Sorprendió su entrada en la banda izquierda dejándole prácticamente desaparecido del terreno de juego.

Pablo Fornals

6 | El centrocampista castellonense entró en el minuto 68 por Cheryshev. Su entrada se notó. Dio aire fresco en la conducción de balón y disparó a portería tras una buena jugada con Castillejo.

Rodrigo

7 | Entró en el minuto 75 por Ramiro Guerra. Su entrada fue un plus para todo el equipo. Fue una escoba para ellos recuperando balones. Cada balón pasaba por él. Está en un gran momento de forma.

Javier Calleja

5 | El técnico madrileño optó por dar entrada a los menos habituales, pero estos no le respondieron. Se equivocó dando entrada a Bacca en la banda izquierda. Debió salir a marcar gol y no lo consiguió. Queda todo por decidir en la vuelta.