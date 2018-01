Bakambu: ''Cuando llegan estas oportunidades hay que aprovecharlas''

Imagen | Villarreal CF

El pasado martes por la tarde saltaba la noticia que sorprendía a propios y extraños: el Beijing Guoan estaba dispuesto a desembolsar la cláusula de rescisión valorada en 40 millones de euros para que Bakambu se enrolara en la aventura china. Al principio todo era estupor y desconcierto, pero fueron pasando las horas y la salida del delantero congoleño fue convierténdose en realidad poco a poco.

Esta mañana Bakambu ha acudido a la ciudad deportiva para despedirse de sus compañeros, ya que el domingo está previsto que se inorpore a su nuevo equipo: ''Ya me he despedido, estoy esperando que se solucione todo definitivamente entre clubes y ya está. Se me hace un poco raro, pero hace tiempo que tengo esta oferta y son oportunidades que da la vida y que cuando llegan hay que aprovecharlas . Estas decisiones no se toman de un día para otro, llevo tiempo pensándolo y hablándolo con la familia. Creo que para mi es lo mejor", expuso Bakambu.

El delantero congoleño ha aprovechado para repasar estas dos temporadas y media en el submarino: "Han sido dos años muy buenos en este club y doy las gracias a todos . A mis compañeros sobre todo, estoy un poco triste porque es mitad de la temporada y no es el mejor momento, pero es así".

También ha aprovechado para despedirse de la que hasta ahora ha sido su afición: "La gente me quiere mucho y yo quiero mucho a la afición de este club. He hablado con Bacca, jugar con él ha sido muy bueno. Con él, con Soldado, con Sansone... Con todos los delanteros con los que he coincidido. No se si tendré otra oportunidad de jugar con futbolistas así".

Por último, Bakambu ha recordado su mejor momento como futbolista amarillo: "El mejor recuerdo con el que me voy fue el partido de ida de la semifinal de Europa League ante el Liverpool. Fue una gran noche".