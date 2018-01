Andone y Adrián López, una delantera con pasado amarillo

Adrián López vistiendo la camiseta del Villarreal / Foto: La Liga

Florin Andone pasó a formar parte de las categorías inferiores del Villarreal con tan solo 18 años. Andone dejó Rumanía tras el fallecimiento de su padre y se instaló en Vinaròs, un pequeño pueblo del norte de Castellón, dónde, tres años después de su llegada a España, empezó a formarse como futbolista. Tras dos años en el Vinaròs CF, pasó a las categorías del juvenil en División de Honor del CD Castellón, dónde no tardó en captar la atención del Submarino.

“Al irme a Villarreal me vi con opciones. Pero tras dos años, al tercero tenía que pasar al filial por contrato y ahí se me vino todo abajo. El entrenador habló conmigo y dijo que no me veía y que mejor que me fuera cedido”, confesó el delantero en unas declaraciones a la Voz de Galicia. Andone se marchó en calidad de cedido al Atlético Baleares durante la temporada 2013/14, dónde acumuló un total de 34 partidos y 12 tantos. Al regresar al Villarreal, quedó libre y decidió marcharse al Córdoba, que acababa de subir a Primera División y dónde tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo y, tras dos temporadas, incorporarse al Deportivo de la Coruña.

Por su parte, el Villarreal CF alcanzó un acuerdo de cesión con el conjunto portugués, el FC Porto, a partir del cual, Adrián López se incorporaba durante la temporada 2015/16 al conjunto castellonense. El asturiano debutó con la camiseta amarilla el 13 de septiembre de 2015, durante la tercera jornada de LaLiga. El delantero disputó de un total de 23 partidos oficiales con el Villarreal, anotando cinco tantos y siendo protagonista en encuentros como el partido ante el Valencia dónde certificaron el pase a ‘play-off’ de la Champions League o la semifinal del Europa League ante el Liverpool (1-0).

Acabada la temporada, se reincorporó en el FC Porto hasta el mercado de invierno de esa misma temporada. El 21 de enero de 2017el Villarreal anunciaba la vuelta en calidad de cesión hasta final de temporada de Adrián López.