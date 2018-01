Google Plus

Una lista con muchas ausencias | Imagen: María José Segovia (VAVEL)

Este domingo a las 18.30 horas se miden en el Estadio de la Cerámica el Villarreal, que viene de vencer en Mestalla, y el Deportivo de la Coruña, que terminó el año sucumbiendo en casa ante su máximo rival, el Celta de Vigo.

El submarino amarillo presenta una gran cantidad de bajas para este primer choque del 2018. La más sonada, sin duda alguna, es la de Cedric Bakambu que pone rumbo a China en este mercado invernal. El congoleño era sin duda la referencia en ataque del equipo, por lo que será interesante observar quien cubre el sitio que ha dejado el delantero.

Además de la baja ya permanente de Cedric Bakambu, también no podrán de ser de la partida; Andres Fernández, que sigue recuperándose de una grave lesión de rodilla; Rubén Semedo, que no volverá hasta el mes de marzo; Roberto Soriano, con un esguince de rodilla; Nicola Sansone, que padece una rotura fibrilar en el gemelo de la pierna izquierda; Bruno Soriano, que aún no esta rehabilitado de su grave lesión; y en último lugar, Manu Trigueros, que deberá cumplir sanción tras la acumulación de tarjetas.

Por otro lado, El Villarreal recupera a dos jugadores para la zaga, Jaume Costa y Daniele Bonera. Además, la gran novedad en la lista es el centrocampista del filial Imanol García, que se estrena en una convocatoria con el primer equipo.

En conclusión, la lista de convocados para el partido de este domingo está integrada por 18 futbolistas: como porteros, Sergio Asenjo y Mariano Barbosa; en defensa, Mario Gaspar, Álvaro González, Marín, Víctor Ruiz, Jaume Costa, Antonio Rukavina y Daniele Bonera; como centrocampistas, Pablo Fornals, Rodrigo Hernández, Samu Castillejo, Raba, Denis Cheryshev, Imanol García y Chuca; en último lugar, como únicos referentes en ataque encontramos a Carlos Bacca y Enes ünal.