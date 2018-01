Calleja: "Queríamos ganar, estamos desilusionados"

Google Plus

Foto: villarrealcf.es

El Villarreal desaprovechó una oportunidad de oro para acceder a la quinta posición de la Liga y adelantar al Sevilla de Montella en el último partido en el que empató (1-1) ante el Deportivo de la Coruña. El Submarino mostró una imagen apagada y descafeinada que provocó que a falta de siete minutos para que Medié Jiménez decretase el final del encuentro, el cuadro coruñés por medio de Florin Andone igualara el gol inicial del regresado Enes Unal. Consciente del bajo nivel ofrecido por sus jugadores, el técnico groguet, Javi Calleja, atendió a los medios en la sala de prensa al término del encuentro.

Para Calleja, el equipo no supo estar a la altura y al nivel que requería un choque de esta magnitud con la quinta plaza en juego. Toda la mejoría experimentada desde que el técnico alcalaíno asumiera el cargo de preparador del Submarino ha parecido disiparse tras la vuelta del parón navideño, algo que lamenta Calleja con una visible desilusión ante la oportunidad perdida de adelantar a un rival directo en la lucha por las posiciones europeas: "El equipo no ha demostrado el nivel exhibido durante la temporada. No hemos estado a la altura de lo que demandaba el partido. Era un encuentro muy importante que queríamos ganar, ya que una victoria nos permitía situarnos entre los cinco primeros. Nos vamos desilusionados”, aseveró el madrileño.

A nivel táctico y de juego han sido varias las carencias demostradas por el equipo a juicio de su míster quien busca los problemas en la fluidez del balón y la profundidad en los últimos metros, que apenas se vieron a lo largo del encuentro. Especial énfasis recibe la situación del gol rival, en una jugada en la que el defensa central Sidnei atraviesa todo el campo para dar la asistencia de gol, algo que Calleja ha lamentado: “Nos ha faltado imprimirle ritmo al juego. Hemos tenido el balón, pero no hemos encontrado profundidad ni fluidez en el centro del campo. Además, el tanto del empate llega en una situación que podríamos haber evitado. En líneas generales, no hemos estado bien”, concluyó.