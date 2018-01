El Villarreal B empieza el año con buen pie

Google Plus

El Villarreal B vence 3 a 0 al Atlético Baleares / Foto: Villarreal CF

El Villarreal B inició el nuevo año con nueva victoria y prolongando, así, la buena racha liguera. El filial amarillo consiguió imponerse por tres a cero ante el Atlético Baleares en la visita al Mini Estadi de los baleáricos durante la jornada 20, correspondiente al primer partido de la segunda vuelta. Con este nuevo triunfo, el submarino acumula cuatro victorias consecutivas y un total de 39 puntos situándose en segunda posición a tan solo cinco puntos de alcanzar al líder, el RCD Mallorca.

Pese a una primera mitad sin grandes sobresaltos ni oportunidades, los de Miguel Álvarez lograron dominar el juego y anotar el tanto que daría la vuelta al partido. Corría el minuto 40 cuando Darío aprovechó la gran jugada en la que Mario se internó por banda izquierda para cederle el balón y adelantar el marcador 1-0 antes del descanso.

Tras el descanso, los amarillos volvieron con más fuerza. No había pasado más de un minuto desde la reanudación del partido, cuando Mario logró mover el marcador en el Mini Estadi y marcar el 2-0. El filial del submarino, que se mostró cómodo durante todo el encuentro, logró hacerse con el partido y dejar fuera de juego al Atlético Baleares. La sentencia final llegaba en el minuto 60, cuando el central blanquiazul, Manu, cometió penalti sobre Dalmau. El delantero amarillo no dejó pasar la ocasión y sentenció el partido anotando el 3-0 final. El conjunto balear intentó reaccionar ante este resultado, pero no supo aprovechar las oportunidades, sobre todo, a balón parado que se le fueron presentando.

Los de Miguel Álvarez ya acumulan diez victorias, nueve empates y, tan solo, una derrota (ante el Mallorca) en lo que va de temporada. El submarino seguirá luchando por mantener la racha de victorias y recortar distancias con respecto al líder, y así seguir peleando por el ‘play-off’ de ascenso. En la próxima jornada se enfrentarán ante el Saguntino, que, pese a obtener la victoria por 2 a 1, no le puso las cosas nada fáciles en la primera vuelta.