Se antoja complicado. | Fotografía: Gema Gil (VAVEL.com)

Se enfrentará el Villarreal al Leganés este miércoles con el objetivo de remontar el mal resultado cosechado la semana pasada en Butarque (1-0). Dicho objetivo se presenta difícil viendo como viene el submarino sobre todo en dos aspectos.

Para pasar la eliminatoria, debe marcar un mínimo de dos goles para remontar el tanto adverso anotado por Amrabat en el partido de ida. Y viendo los registros goleadores este año del submarino amarillo no aparenta ser tarea fácil y, más aún, ante un equipo bien forjado en defensa como lo es el equipo de Garitano.

Los resultados de esta temporada ante el Leganés no son buen síntoma tampoco. El submarino no ha conseguido sacar nada de sus dos visitas a Butarque, (3-1 en Liga y 1-0 en Copa) aunque en este partido las cosas cambian, ya que el submarino juega en casa, donde es más fiable. Pero el equipo no debe fiarse por esto, porque en los últimos partidos en la Cerámica no se han cosechado los resultados esperados, tras el empate ante el Deportivo de la Coruña y las derrotas hace un par de semanas ante Sevilla, Barcelona y el Maccabi Tel Aviv.

Este es uno de los factores positivos en los que apoyarse para conseguir la remontada. El Villarreal esta temporada tan solo ha perdido tres partidos en la Cerámica (uno de ellos, el trámite ante Maccabi) y ha cosechado muchas victorias que un día como hoy, le darían la clasificación hacia los cuartos de final.

También, destacar el posible debut del reciente fichaje del submarino, Roger Martínez, que viendo las necesidades goleadoras del Villarreal, podría hacer un gran papel en el partido.

Se verá seguro un gran partido en el que como hemos visto, no faltarán alicientes por los cuáles no perderselo.

Que pase el mejor y que sea un buen espéctaculo de fútbol!