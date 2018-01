Google Plus

Trigueros: "El de Madrid es siempre un partido jodido" | Imagen: EFE

El capitán del Submarino Amarillo, en el partido ante el Leganés, fue lo más destacado de su equipo, y a su vez, del encuentro. Junto a Rodrigo Hernández se hicieron dueños del centro del campo y eso provocó que su equipo asediará la portería del arquero argentino Nereo Champagne. Trigueros fue el encargado de distribuir todo el fútbol amarillo y esto lo sabe hacer a la perfección. Tras el magnífico partido del Villarreal, a pesar de no pasar la eliminatoria, Trigueros hizo declaraciones respectivas al partido contra el club pepinero y sobre el próximo partido de competición doméstica ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

En primer lugar, el centrocampista quiso señalar la decepción de no pasar de octavos de final de Copa del Rey: "Creo que el equipo ha estado bien en Copa, pero no logramos el pase a la siguiente ronda y nos vamos decepcionados, pero las sensaciones del juego son buenas. No estaba costando ganar en casa, pero como visitantes venimos de ganar en campos como el del Celta y del Valencia. El partido con el Leganés fue un buen partido y nos da confianza y seguridad en lo que estamos haciendo".

"Sabemos que haríamos historia" En segundo lugar, Trigueros habló sobre el próximo rival en Liga, el Real Madrid: El de Madrid es siempre un partido jodido. Pero si salimos con la idea de ser protagonistas, con confianza y haciendo nuestro juego, creo que tenemos opciones. Creo que tenemos fútbol como para poner en apuros y poder ganar al Real Madrid. Sabemos que haríamos historia, ya sabemos que no hemos ganado, pero si hemos logrado puntos. Así que vamos a por la victoria. Ellos están en un momento raro. La verdad es que no sabemos si vamos a pagar los platos rotos, o los dejamos más tocados y en más dudas".

Por último, el jugador amarillo quiso señalar que su equipo cuenta con muchas bajas, alguna de ellas importante para afrontar el partido. También quiso señalar que no perderán su entidad con el juego: "Vamos a ver si podemos recuperar gente, vamos a ver si descansamos bien y podemos ir a por el partido y podemos ganarlo. Nosotros vamos a hacer nuestro juego, a jugar lo mejor posible y veremos que acaba sucediendo".