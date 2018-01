Previa Real Madrid - Villarreal: asaltar Chamartín por primera vez

Imagen | Daniel Nieto

Llegamos al final de la primera vuelta y los equipos ya empiezan a saber si los objetivos propuestos a principio de temporada van bien encaminados. Mañana a partir de las 16:15 horas se enfrentan en el Santiago Bernabéu Real Madrid y Villarreal, un encuentro con muchas expectativas y también con algunas incógnitas a resolver.

Ganar por primera vez en territorio madridista

Como cada vez que el Villarreal visita al conjunto blanco, el deseo de ganar por primera vez en tan emblemático escenario por unas cosas o otras se desvanece como un azucarillo. En esta ocasión el conjunto blanco es un rival en horas bajas, aunque también es cierto que el Submarino al estar debilitado por las bajas y tras la injusta eliminación ante el Leganés no está en su mejor momento.

Además, el conjunto amarillo debe estar precavido y no confiarse bajo ningún concepto ante los de Zidane. Bien es cierto que el conjunto merengue tiene muy difícil el disputar la liga al estar a 16 puntos del FC Barcelona, aunque con un partido menos, a pesar de esta circunstancia, los blancos son capaces de ganar sin jugar demasiado bien y es algo que el equipo de Javi Calleja debe saber gestionar.

Dar una buena imagen

Pocos podían imaginar que el vigente campeón de las dos últimas Ligas de Campeones iba a estar en una situación tan preocupante a estas alturas de la temporada, el conjunto de Zidane no está al nivel de lo que se espera de él y con el nuevo año recientemente empezado las sensaciones no han cambiado.

Con la liga muy cuesta arriba, el conjunto merengue sabe que la última forma de salvar la temporada pasa por la eliminatoria del próximo mes ante el PSG, si los blancos caen el curso se hará muy largo. Para evitarlo, el técnico francés debe recuperar las señas de identidad que hacían del Real Madrid un equipo sólido atrás y desequilibrante arriba.

El Villarreal nunca ha ganado en el Santiago Bernabéu

Si hay un campo maldito para el Submarino en la máxima categoría es el coliseo madridista. El conjunto amarillo ha visitado 17 veces al Real Madrid y solamente en cinco de ellas ha logrado puntuar.

Una de esas veces fue la temporada pasada cuando el equipo entonces entrenado por Escribá logró un meritorio empate a un gol. Bruno se adelantó al filo del descanso de penalti tras unas manos de Ramos, pero el propio defensa andaluz enmendó su error empatando al poco de comenzar la segunda parte.

Roger Martínez no viaja al Bernabéu

Javi Calleja ha dado la lista de convocados para viajar a Madrid en la que destaca la ausencia por decisión técnica de Roger Martínez, que se une a las bajas por sanción de Víctor Ruiz y por lesión de Andrés Fernández, Sansone, Roberto Soriano, Semedo y Bruno.

Zidane: ''No estamos tan mal''

El técnico madridista ha comparecido en rueda de prensa para analizar el partido de mañana y la actualidad del equipo merengue. Empezó hablando de las críticas injustas que recibe su equipo: ''A mí me ha gustado el equipo en el último partido. Hay que escuchar un poco lo que digo y lo que digo es porque son jugadores que no gustan mucho. Sí, estoy cansado de eso, pero no lo voy a cambiar y no lo quiero cambiar. Es muy fácil en vuestra posición decir que todo está mal y y tú sabes que no todo es negativo. Es muy bonito hablar en negativo del Madrid, vende más''.

Por otro lado habló sobre el Villarreal, un rival muy incómodo para los blancos: ''Sabemos que va a ser un partido contra un rival muy bueno, no está perdiendo muchos partidos y como siempre vamos a intentar todo para ganar el partido. Nos preparamos para eso''.

Calleja: ''Trataremos de ser nosotros mismos''

El técnico madrileño ha explicado la ausencia de Roger Martínez, nuevo fichaje del Submarino: "Roger no va a ir convocado.Necesitamos tiempo, hacer un trabajo específico y que tenga un tono físico bueno para afrontar los partidos. Vamos a aprovechar esta semana para que se ponga en mejores condiciones porque lleva tiempo sin competir".

Por otro lado habló sobre la peligrosidad del Real Madrid: "El Madrid es el Madrid siempre, independientemente de como se encuentren. Trataremos de ser nosotros mismos y de que nos se sientan cómodos. Hay que dar un paso al frente en el nivel mental y ser capaces de manejar el encuentro".

Undiano Mallenco será el encargado de dirigir el encuentro

El navarro es uno de los colegiados más veteranos y con más partidos dirigidos en Primera División a sus espaldas. A sus 43 años, Undiano Mallenco se ha establecido como un árbitro de renombre a nivel nacional y también en Europa, dirigiendo también encuentros de selecciones y también de la UEFA Champions League, máxima competición de clubes a nivel continental.

Posibles Onces