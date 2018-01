Javi Calleja se reencuentra con su desconocido pasado merengue

Google Plus

Foto: villarrealcf.es

Toda una trayectoria vestido de amarillo a las espaldas de Javi Calleja, quien hoy dirige a ese equipo con el que consiguió sus mayores logros como jugador. Aunque no fue precisamente en Castellón donde comenzaría la carrera profesional del hoy entrenador del Submarino, sino a 400 kilómetros de distancia, en la cantera del Real Madrid.

Calleja, natural de Madrid, donde nació hace 39 años dio sus primeros pasos futbolísticos "cerca de casa", enrolándose pronto en La Fábrica, formando parte del plantel del Real Madrid C a lo largo de dos temporadas, entre las campañas 1996/97 y 1997/98, con el segundo filial blanco jugando en 2ª División B, la tercera categoría del fútbol español. Por aquel entonces Javi Calleja recién había estrenado su mayoría de edad, siendo a sus 18 años por entonces un prolífico atacante. El ex futbolista madrileño, otrora delantero, logró anotar un montante de once goles en los 60 choques que disputó enfundado en la casaca blanca.

Tras estos comienzos, desconocidos por la gran mayoría del público amarillo, la carrera del entrenador del Submarino continuaría en la Real Sociedad Deportiva Alcalá, otro equipo de la Comunidad de Madrid en el que Calleja disputó una temporada antes de realizar el movimiento que marcaría su carrera futbolística desplazándose hasta la provincia de Castellón para jugar con el CD Onda, entonces filial del Villarreal. Tras jugar una treintena de encuentros en el filial anotando 17 goles, Calleja se ganó el ascenso al primer equipo de Submarino, donde desarrollaría la gran parte de su carrera. Siete temporadas, 134 partidos y dos Copas Intertoto dan buena fe de ello. Tras abandonar el cuadro groguet en el año 2006, se enroló primero en el Málaga y finalmente en el Club Atlético Osasuna, donde culminaría su trayectoria.

Hoy, ya como entrenador de Primera División y a los mandos de su Villarreal, Javi Calleja visita nuevamente al Real Madrid, aquel equipo que le permitió dar sus primeros pasos y estar hoy en el privilegiado lugar donde se encuentra.