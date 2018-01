Fornals: ''Recordaré siempre este gol, cuando le he pegado se me ha parado el mundo entero''

Imagen | Daniel Nieto (VAVEL)

El sábado pasado, el Villarreal volvió a escribir con letras doradas un nuevo capítulo en su historia. Después de 20 años, el Submarino por fin lograba ganar en el Santiago Bernabéu. Bien es cierto que en los últimos años, el conjunto amarillo se había quedado muy cerca de ganar en Chamartín, pero hasta ahora por diversas circunstancias nunca se había producido. Sin duda, el hombre del partido fue el jugador que en el minuto 87 con una calma inusitada batió de vaselina a Keylor Navas, su nombre es Pablo Fornals y para siempre será un jugador especial en el conjunto que preside Fernando Roig.

El futbolista castellonense ha pasado por los micrófonos de ''La Trastienda'' de Radio Marca, donde ha repasado como ha vivido un momento tan mágico como este: "Lo recordaré siempre, cuando la he pegado se me ha parado el mundo entero''. Y es que un gol de estas características no se mete todos los días, cabe recordar que Fornals ya se estrenó como goleador hace mes y medio en la victoria del Submarino en Balaídos ante el Celta de Vigo con idéntico marcador.

Lo cierto es que el comienzo de temporada para el ''8'' amarillo no fue demasiado sencillo para él, Fran Escribá no supo sacar todo el potencial que llevaba dentro, pero tras la promoción de Calleja al primer equipo con su rombo tan característico, se ha erigido como una pieza imprescindible en el esquema del madrileño. A partir de ahora, deberá continuar en las misma línea para que el Villarreal cumpla todos los objetivos en LaLiga Santander y en la Europa League, donde el Submarino tiene depositadas muchas esperanzas de poder seguir haciendo historia. Todo el entorno amarillo sueña con una primera final y no hay motivo para pensar que no pueda darse este año después de superar la barrera del Santiago Bernabéu.