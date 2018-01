Castillejo: "El Villarreal es un fenomenal sitio para seguir creciendo"

Google Plus

Imagen | Daniel Nieto (VAVEL)

Samu Castillejo es uno de los jugadores más importantes del Villarreal y no es de extrañar que hayan clubes muy interesados en contar con sus servicios. El Nápoles es uno de ellos y en el pasado mercado estival llamó muy fuerte a la puerta del talentoso futbolista, pero como él mismo asegura al portal Bernabéu Digital, su intención es seguir vinculado al Submarino: "A día de hoy soy muy feliz aquí, aunque el mundo del fútbol es imprevisible porque no sabes dónde acabarás. ¿Nápoles? Es cierto que durante el pasado verano hubo interés. Llegaron a hablar con mi agente para hacerme una propuesta que al final no se dio. Fue una buena posibilidad porque el Nápoles en un gran club, pero el Villarreal es un fenomenal sitio para seguir creciendo".

El '19' amarillo también habló del histórico triunfo en el Bernabéu, donde el Villarreal nunca había ganado: "Es cierto que lo miro como una victoria especial, alguna vez que nos enfrentamos al Madrid estaba lesionado. En la segunda mitad notamos algo. Ellos no habían marcado todavía y la gente rugía con fuerza pidiéndoles más. Teníamos el presentimiento de que íbamos a ganar al contraataque. Toda la semana previa trabajamos muy bien ese tipo de jugadas y sabíamos que es uno de nuestros fuertes. Salió a la perfección".

Tras unos días de auténtica locura, el Villarreal se prepara para recibir el sábado a partir de las 18:30 horas, en el Estadio de la Cerámica, al Levante en el derbi autonómico. Para este encuentro Calleja recupera a Víctor Ruiz después de estar sancionado, pero perderá a Bacca por acumulación de amonestaciones. Por lo tanto, el técnico amarillo solamente tendrá a Ünal y Raba como delanteros para enfrentarse al cuadro granota que viene herido después de perder ante el Celta en la última jornada.