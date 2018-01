Google Plus

Calleja no podrá contar con Sansone en tres semanas | Imagen: Villarreal CF

El delantero italiano no se está entrenando con el grupo por su rotura fibrilar en el gemelo de su pierna izquierda. Esta lesión se produjo en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa del Rey ante la SD Ponferradina, el 30 de noviembre del pasado año. Por lo tanto Nicola Sansone estará alrededor de dos meses lesionado ya que se estima que el jugador pueda contar dentro de dos o tres semanas para el técnico madrileño, Javier Calleja.

Por otro lado, Roberto Soriano ha vuelto ha entrenar con el grupo tras recuperarse de su esguince en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha. El centrocampista italiano ve la luz después de estar unas semanas apartado de los terrenos de juego. Aunque haya vuelto a entrenar no hay muchas posibilidades de que pueda entrar en la próxima convocatoria ante el Levante UD, pero sí podrá hacer lo propio en la visita del Villarreal a Anoeta. Cabe destacar que Roberto Soriano no estaba siendo un jugador importante para el técnico madrileño, aunque con las bajas estaba siendo habitual en el once.

A estas dos bajas hay que sumarle las de Rubén Semedo, Andrés Fernández y Bruno Soriano por lesión y Bacca por sanción. Viendo el lado bueno Javier Calleja podrá contar con Víctor Ruiz. El central amarillo cumplió ciclo de tarjetas en la visita del Submarino Amarillo al Santiago Bernabéu, donde el equipo amarillo logró una victoria histórica.

Javier Calleja ve como poco a poco la enfermería amarilla se va vaciando. Una muy buena noticia ya que las lesiones están siendo un lastre durante toda la temporada. Algunas posiciones han quedado desnudas en algunos tramos de la temporada recurriendo a la presencia de canteranos, hecho que se ha producido mucho esta temporada. Esto ha provocado la irrupción en el primer equipo de Raba, jugador que está dejando muy buenas sensaciones sobre el terreno de juego.