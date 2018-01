Sequía en la Cerámica

Google Plus

Bakambu desolado en el partido ante el Sevilla / Imagen: vavel

El Villarreal no termina de arrancar en el estadio de la Cerámica. Si nos fijamos en los resultados en su feudo, vemos que su último triunfo ante su afición data del 5 de noviembre, cuando el Submarino Amarillo venció por dos a cero al Málaga.

Desde ese dia de noviembre, las cosas en la Cerámica no han ido especialmente bien. En el siguiente choque, el Sevilla remontó un 2-0 del Villarreal y se acabó llevando los tres puntos al vencer por 2-3. No fueron mejor las cosas con el Barcelona, que venció por 0-2 en Castellón. El Villarreal jugó atrevido y sin ningún tipo de miedo, pero la expulsión de Raba en el minuto 60 con 0-0 en el marcador, acabó de decantar la balanza. Tras el nuevo año, las cosas continuaron igual en el estadio groguet. Empate a uno ante el Deportivo de la Coruña, donde Florin Andone ponía el empate para el equipo gallego en el minuto 84 de partido. Tras ese día, la competición regular no ha vuelto al estadio de la Cerámica.

Por otro lado, el Villarreal si que ha podido vencer en su feudo en la Copa del Rey. En noviembre, remontó la eliminatoria copera ante la Ponferradina tras ganar 3-0 en el antiguo Madrigal. Posteriormente, el Villarreal venció al Leganés en su campo la pasada ronda de la competición del KO. Los groguets se llevaron el triunfo por 2-1, pero no fue suficiente para remontar el 1-0 de la ida en Butarque, quedando el conjunto de Javi Calleja eliminado de la Copa.

Entoces, está claro que si el Villarreal está donde está y tiene los puntos que tiene, es porque muchos de los puntos los ha conseguido a domicilio. El Villarreal ha sacado 17 puntos lejos de Castellón, siendo el cuarto mejor equipo a domicilio en La Liga. Ha vencido en campos complicados como Mendizorroza, Montilivi, Balaídos, Mestalla o Santiago Bernabéu, además de empatar en el Wanda Metropolitano y en San Mamés.

El sábado el Submarino Amarillo tendrá la oportunidad de revertir esta situación en casa. No hay mejor forma de hacerlo que venciendo en un derbi. Habrá que ver si el Villarreal es capaz de vencer en liga en su feudo más de dos meses después.