Goleada en el Mini Estadi

El Villarreal B logró vencer por 5 a 0 al Ontinyent en el partido correspondiente a la vigesimosegunda jornada de La Liga. La buena racha amarilla sigue en pie y ya acumula once victorias, diez empates y tan solo una derrota. Los amarillos llegaban tras el empate a uno ante el Saguntino en la anterior jornada, en busca de los tres puntos que le aproximan al líder. Los de Miguel Álvarez dieron una espectacular clase futbolística, en la que el técnico apostó por un acertado once, que luchó hasta el pitido final y no le puso las cosas nada fáciles al equipo alicantino.

Doblete de victorias en Villarreal

Tras el 2 a 1 del Villarreal en el Estadio de la Cerámica ante el Levante, el filial no podía dejar escapar la victoria. El Mini Submarino saltó al terreno de juego con todas las de ganar. El dominio de los amarillos se hizo notable desde el primer minuto. El Ontinyent se acababa de incorporar al partido cuando llegó el primer tanto. Tan solo habían transcurrido cuatro minutos desde el inicio del encuentro cuando Enric anotaba el primer tanto en el marcador. La lección de fútbol no había hecho nada más que empezar. Dalmau se aproximaba a doblar la ventaja local en el minuto 17, pero fue anulado por el colegiado señalizando el fuera de juego. La oportunidad del mallorquín volvía siete minutos después, Adrián Dalmau anotaba el segundo tanto del partido. El Ontinyent peligró la portería local en varias ocasiones, pero por la falta de acierto y la buena actuación del guardameta, Ander Cantero, se mostraron incapaces de darle la vuelta al marcador. Carrasco, en el 40, y Fran Machado, en el 43, veían las primeras y únicas cartulinas amarillas del encuentro. A falta de tres minutos para alcanzar el final de la primera mitad, Darío Poveda volvía a mover el electrónico. El descanso llegaba en el Mini Estadi y la superioridad de los amarillos ya era evidente.

El Ontinyent no dio el partido por acabado salió persiguiendo la remontada. Vicente Parras decidió dejar a Julen y Perujo tras el descanso y darle paso a Javi Zarzo y Álvaro Sánchez, en busca de la reacción del equipo. Por su parte, los amarillos no dejaron descansar el marcador. En el minuto 54, Dalmau volvía a ser el protagonista del partido anotando el 4-0. A punto estuvo el delantero de anotar el hat-trick, pero la buena acción del portero evitó que el mallorquín encajara su tercer gol. Con la victoria asegurada, el técnico amarillo realizó los primeros cambios en el banquillo del Villarreal, Simón entro por Dalmau e Imanol pasaba a sustituir a Ramiro. La presión del equipo local siguió presente. Los últimos cambios no tardaron en llegar por parte de ambos equipos. Darío abandonaba el terreno de juego por Cristian Cedres, mientras Nemesio dejaba el banquillo visitante y entraba a sustituir a Fran Machado. Tras la última sustitución, Mario anotaba el quinto y último tanto que sentenciaba el partido en el minuto 74. Sin más cambios posibles, Juan Ibiza se vio obligado a abandonar el césped por molestias musculares. Aun jugando con un jugador menos, los de Miguel Álvarez siguieron luchando con más hambre de goles. El final del partido llegaba en el Mini Estadi con la victoria en el electrónico. El filial había conseguido superar por una goleada clara y contundente.

El Submarino B asegura la segunda posición con un total de 43 puntos, manteniéndose a cuatro del Real Mallorca. El Villarreal B con esta victoria se acerca al líder y gana ventaja con respecto a sus rivales directos, demostrando en todo momento que son capaces de luchar por el ascenso a segunda.