Castillejo, mejor jugador del partido para la afición amarilla

Google Plus

Castillejo, mejor jugador del partido Villarreal - Levante | Imagen: Mª José Segovia (VAVEL)

El Villarreal consiguió imponerse al Levante por 2-1. Trigueros de penalti y Cheryshev fueron los goleadores del partido por parte del Villarreal. Roger, que volvía después de su larga lesión, marcó de penalti justo antes de acabarse el partido. Los de Javier Calleja durmieron en puestos Champions. El sueño acabó rápido después de la victoria del Real Madrid ante el Deportivo de la Coruña por 7-1. Pero esta victoria eran más que tres puntos por la victoria en feudo perico de un rival directo como es el Sevilla.

A pesar de no haber marcado, Samu Castillejo fue de lo más destacado del partido. El malagueño fue de menos a más. La sensación de que cada vez que tenía el balón en los pies había peligro se hacía sentir en el equipo visitante. Tuvo dos jugadas individuales de mucho peligro que el palo, en las dos ocasiones, se cruzaron con el premio del gol. El ex jugador del Málaga lo merecía, pero no tuvo fortuna. El jugador amarillo está pasando por un gran momento después de dejar a un lado la lesión que le tuvo un tiempo apartado de los terrenos de juego. Su equipo lo necesita y está demostrando que puede ser un jugador importante.

Desde la cuenta de @Villarreal_VAVEL, nada más acabar el partido, se realizó una encuesta para que la afición eligiera quien había sido el mejor del encuentro. Los elegidos eran: Samu Castillejo, Manu Trigueros, Cheryshev y Rodrigo Hernández. Los resultados fueron demoledores. Castillejo se impuso con un 79% de los votos. En segunda posición Cheryshev y Trigueros, los goleadores del encuentro, empatados con un 9%. Y en último lugar el canterano Rodrigo Hernández con un 3%. Este dato refleja lo contenta y satisfecha que quedó la afición del Submarino Amarillo con la actuación del centrocampista malagueño.