Sergio Asenjo vuelve a ser importante

Imagen | Daniel Nieto

En el mundo del deporte lo peor que le puede pasar a un deportista es lesionarse de gravedad, hay multitud de casos en los que una rotura de ligamentos ha hecho añicos carreras muy prometedoras, afortunadamente para el Villarreal y para todo el fútbol español no es el caso de Sergio Asenjo. El portero asturiano es un ''rara habilis'', ya que ha conseguido superar una cuarta lesión grave de rodilla y lo que es más difícil, ha logrado volver al nivel que estaba antes de pasar por el quirófano, de hecho su nombre vuelve a estar en el candelero como uno de los futuribles candidatos a ser llamado por Julen Lopetegui.

Si nos fijamos en las estadísticas de Asenjo en la portería del Submarino veremos su gran seguridad, desde que superó su grave lesión ha jugado cinco partidos en los que solamente ha recibido dos goles, Andone y Roger han sido los únicos jugadores que han sido capaz de doblegar al portero palentino. De hecho, con Asenjo en la portería, el cuadro amarillo solamente ha cedido un empate y ha ganado cuatro partidos, estos guarismos dejan entrever lo importante que ha sido su vuelta.

No obstante, Sergio Asenjo no solamente aporta muchas cosas en el ámbito deportivo, el portero palentino es muy querido en el vestuario amarillo por todos y cada uno de sus compañeros, que le ven como un espejo donde mirarse cuando pasan por alguna vicisitud. A partir de ahora, el objetivo del cancerbero amarillo es seguir creciendo día a día para conseguir los objetivos tanto colectivos como individuales e intentar estar en el próximo Mundial que se celebrará en Rusia, no será tarea fácil, ya que el fútbol español posee grandes talentos en la portería, pero nadie duda que el portero palentino está más que preparado para este reto.