El primer samurái

Aunque se desconoce la fecha de nacimiento de Masakado, algunas fuentes como el Shomonki, un relato anónimo sobre su vida compuesto poco después de su muerte en 940, afirman que tuvo lugar en el año 903 en el seno del clan Kammu, relacionado por lazos de parentesco con el poderoso clan de los Taira. Su padre, Taira Yoshimochi, era el comandante en jefe de la defensa del Norte y responsable de pacificar y controlar a los ainu del norte de Honshu y Hokkaido.

En su infancia, Masakado fue conocido como como Soma Kojiro, y durante su juventud sirvió en la corte imperial en Kioto, en donde como pago a sus servicios, recibió un feudo en la región de Kanto, al noreste de la actual Tokio. En el año 939, Masakado se alzará en armas contra el emperador, dando inicio a la rebelión Johei Tengyo no ran. En un primer momento Masakado logró hacerse con el control de la Provincia de Hitachi tras capturar a su gobernador, y poco después conquistará las provincias de Shimotsuke y Kozuke, tras lo cual decidió proclamarse nuevo emperador de Japón. En el transcurso de la rebelión, Masakado mató a su tío Kunika, lo cual provocó que las autoridades imperiales tomasen la decisión de poner precio a su cabeza.

Armadura del periodo Heian: 794-1185 (Museo Nacional de Tokio)

Tres meses después del asesinato de Kunika, los ejércitos de Sadamori, hijo de Kunika, y de Fujiwara Hidesato, se enfrentaron a Masakado en Kojima, logrando derrotarle. La cabeza de Masakado fue llevada a Kioto y presentada ante el emperador, para ser posteriormente expuesta como advertencia ante posibles nuevos alzamientos. La cabeza de Masakado acabaría llegando a la pequeña villa pesquera de Shibasaki, en la bahía de Edo, germen de la actual Tokio. La hija de Masakado, la princesa Takiyasha, siguió viviendo entre las ruinas del palacio de su padre en Soma, lo cual acabaría dando lugar a la leyenda de Takiyasha la bruja.

Grabado de época Meiji (1869-1912) de la princesa Takiyasha (Pinterest)

Tras su muerte Masakado fue divinizado, y dio origen a diversas leyendas sobre su vida. Una de ellas afirma que logró la protección de una deidad local que le bañó de una poderosa luz que le convirtió en invencible, a excepción de un punto de su cuerpo que se había mantenido en la sombra. Otra de ellas dice que su cabeza decapitada llegó volando a Kioto, y una vez allí, volvió al lugar de su decapitación. Asimismo, otra narración afirma que cuando estaba ultimando los preparativos de su rebelión, un gran número de mariposas aparecieron en Kioto como presagio de guerra. Se dice que su cabeza se conserva incorrupta en el santuario de Kubizuka, localizado en el centro de Tokio y muy cerca del Palacio Imperial, siendo considerado como un importante centro de peregrinación.

La cabeza de Masakado es expuesta en Kioto (Livedoor.jp)

En 1923, y a consecuencia del Gran Terremoto de Kanto, el santuario estuvo a punto de desaparecer. Durante su reconstrucción se buscó la cabeza, pero no se encontró absolutamente nada. Muchos lugares de Japón afirman poseer restos y reliquias pertenecientes a Masakado, como por ejemplo su armadura o las manos. También se cree que el fantasma de Masakado vaga por las proximidades del santuario de Kubizuka, y que cuando este se manifiesta, es presagio de grandes catástrofes al considerar que su memoria ha sido deshonrada. No obstante, se considera que su presencia es beneficiosa al ser considerado el protector de la ciudad de Tokio.

Lugar en donde se afirma que está la cabeza de Masakado (Tokyoing)

Aunque Masakado ha sido considerado por algunos como un traidor, llegándose incluso a emitir un edicto imperial en 1874 declarándole “enemigo del Imperio” y despojando su figura de cualquier rasgo divino, la devoción a Masakado no disminuyó, siendo rehabilitado su culto tras la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial. Desde un punto de vista estrictamente histórico, los más recientes estudios consideran que su revuelta marcó el inicio de la decadencia del gobierno imperial de Kioto y el auge de la casta samurái.

