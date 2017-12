Anuario VAVEL Libros 2017

Google Plus

Fotomontaje: VAVEL

A lo largo de la historia se han escrito obras literarias que han dejado huella en el ser humano. La literatura es el arte del instrumento de la palabra escrita como vehículo de las experiencias, los sueños y las emociones. La literatura cura la soledad porque el lector se siente acompañado por las historias, identificado con los personajes, puede vivir miles de vidas, viajar por todo el mundo e incluso a mundos imaginarios. Y todo lo imaginado además de configurar la mente y estimular nuestro cerebro, hace funcionar al motor del corazón que es el impulsor de nuestro espíritu.

En esencia leer es hacer propias las palabras generadas por otra conciencia -el escritor- convirtiendo estas en una serie de símbolos que acaban formando parte de memorias y vivencias que son tomadas como propias. Por lo que la literatura juega un papel muy importante en nuestro pensamiento y la organización de nuestras ideas. La mente guarda los recuerdos y vivencias de los grandes personajes como si fueran propios, imita otras vidas, almacena memorias propias y ajenas. Leer es aprender el juego de la vida a través del simulacro de la vida que es la literatura. Es una maravillosa manera de ser el otro, de conectar con otras conciencias y vivirlas.

Y en este 2017 fueron varios los autores que dejaron un buen número de personajes y sus vivencias a través de sus obras, sus relatos, sus poemas, sus personajes…

Berta Isla – Javier Marías

Foto: Alfaguara

Uno de los libros más destacados del año fue Berta Isla, de Javier Marías, una obra editada por Alfaguara en el que el autor desarrolla las vivencias de Berta Isla y Tomás Nevinson, dos jóvenes que dan comienzo a una relación amorosa sin sospechar la convivencia que les aguardaba con desaparición incluida. Tomás de padre británico, domina con gran habilidad tanto la lengua española como la inglesa -su lengua materna-. Cursa sus estudios en Oxford y allí la Corona le elegirá por su condición de superdotado para las lenguas e imitar los acentos. Este hecho condicionará la relación, la vida de ambos derivando en un romance condenado al secretismo, la ocultación y la realidad de un hombre que está a su lado pero en realidad muy lejos de ella. Una novela que trata sobre la espera, las ausencias de Tomás, parcialmente de espías la idea de que el mero de nacer y destacar en algo nos expone tanto para lo bueno como para lo malo.

El fuego invisible – Javier Sierra

Foto: Planeta

Editado por Planeta y galardonado con el Premio Planeta del año el libro escrito por Javier Sierra es presentado con la siguiente frase: El secreto más importante de la humanidad está a punto de ser revelado. En el mismo David Salas, un prometedor lingüista del Trinity Collage de Dublín, se encuentra, después de aterrizar en Madrid para pasar sus vacaciones, con Victoria Goodman, una vieja amiga de sus abuelos y con su joven ayudante, una misteriosa historiadora del arte. Ese hecho trastocará sus planes y lo empujará a una sorprendente carrera por averiguar qué ha sucedido con una de los alumnos de la escuela de literatura que regenta lady Goodman. Para su sorpresa, la clave parece esconderse en el mito del grial y su vinculación con España. Remotas iglesias románicas de los Pirineos, colecciones de arte en Barcelona, libros antiguos y extraños códigos en piedra se alinean en una trama llena de intriga que nos hará pensar sobre el origen de toda inspiración, literatura y arte verdaderos.

La levedad - Catherine Meurisse

Foto: Impedimenta

Editado por Impedimenta La levedad de la francesa Catherine Meurisse es otra maravillosa obra por todo lo que transmite, por la vívida experiencia de su autora, dibujante de Charlie Hebdo, que llegó tarde el 7 de enero de 2015 a la reunión del equipo de diseñadores por error en la alarma de su despertador. Una jugada, un descuido azaroso que cambió su destino y le salvó la vida pues en aquel luctuoso día la prestigiosa revista sufrió un atentado en sus oficinas y varios de sus compañeros fueron asesinados. Aquello la hizo reflexionar y afrontar el suceso y el resto de su vida de una forma diferente. De ahí nació La Levedad, el viaje a través del duelo como refugio contra la necedad humana y como celebración de la belleza, la vida, el arte de crear e incluso el humor y la ironía. Meurisse logra recomponer los trozos de su vida para volver a ser recuperando esa capacidad crítica como bandera de la obra y sentido de la existencia.

Los pacientes del Doctor García – Almudena Grandes

Foto: Tusquets

Otro de esos libros especiales del año fue Los pacientes del Doctor García de Almudena Grandes. Editado por Tusquets Editores el libro se ambienta en la postguerra civil española. Tras la victoria de Franco el doctor Guillermo García Medina sigue viviendo en Madrid bajo una identidad falsa. La documentación que lo libró del paredón fue un regalo de su mejor amigo, Manuel Arroyo Benítez, un diplomático republicano al que salvó la vida en 1937. El doctor piensa que jamás volverá a ver a su amigo, pero Manuel regresa del exilio en 1946 con una misión encubierta, bajo una identidad secreta y con la intención de infiltrarse en una organización clandestina, la red de evasión de criminales de guerra y prófugos del Tercer Reich que dirige desde el barrio de Argüelles una mujer alemana y española, nazi y falangista, llamada Clara Stauffer. El doctor García es reclutado por Manuel y luego entra en el desarrollo de la historia Adrián Gallardo Ortega, que tuvo su momento de gloria como boxeador profesional antes de alistarse en la División Azul, que malvive en Alemania y cuya identidad es suplantada por otra persona que intenta huir a la Argentina de Perón. Thriller y novela de espías de Almudena Grandes, posiblemente la más internacional de sus obras con la Segunda Guerra Mundial el franquismo y la Argentina de Perón de fondo para construir la vida de sus personajes.

Clavícula – Marta Sanz

Foto: Anagrama

Editado por Anagrama es una novela que surge de un suceso autobiográfico de la autora Marta Sanz. El relato de un dolor nuevo que experimenta en el transcurso de un vuelo, lo que en un principio parece un malestar físico, inespecífico que necesita atención médica acaba convirtiéndose en el tema central de su vida. Aquel suceso le sobreviene en el comienzo de la menopausia y teniendo que seguir ejerciendo con la misma fortaleza el papel de madre, esposa, hija, amiga y escritora. En esencia Marta Sanz se desnuda ante el lector para mostrar de manera nítida parte de su intimidad. Es como un cristal a través del cual se la descubre, y lo hace con valentía haciendo ver sus miedos, su recreación en el dolor, su hipocondría. Todo ello desarrollado en capítulos cortos -excepto tres de ellos- con una literatura brillante y como caleidoscopio de la vida de una escritora en plena madurez creativa.

Poesía completa – Robert Frost

Foto: Linteo

En una selección de libros no puede faltar nunca un poemario, y en este caso el elegido es de la autoría de Robert Frost, con toda probabilidad junto a Wallace Stevens y T. S. Eliot, uno de los pilares de la poesía estadounidense del siglo XX. Editado por Linteo, Frost siempre se caracterizó por su singular mirada a los intemporales acontecimientos que marcan la vida rural. Con cuatro premios Pulitzer Frost sin duda merecía esta traducción, que la gente tuviera acceso a su obra en castellano como una de la grandes columnas de la poesía estadounidense y mundial.

4 3 2 1 – Paul Auster

Foto: Seix Barral

Editada por Seix Barral el sensacional Paul Auster entra en la lista de privilegio no por hacer una de sus ya conocidas obras sino por haber sido capaz de crear algo absolutamente distinto a todo lo escrito recientemente por el estadounidense. Esta es su decimoséptima novela, la más extensa de todas, cuando parecía que Auster se había entregado, conformado a hacer novelas cortas, memorias de una existencia poco trascendental, el genial escritor regresa a su ser con una creación ambiciosa. La novela tiene a un niño llamado Archie Ferguson como protagonista y cuatro avatares con unos destinos totalmente diversos. El primero de ellos muere trágicamente y los otros tres aspiran a dedicarse a la literatura. La obra está cargada de un simbolismo marcado por la experiencia personal que vivió el autor durante las protestas estudiantiles de 1967. Su inigualable se deja ver, la descripciones de sus personajes son excepcionales y el azar vuelve a jugar un papel importante en el desarrollo de las cuatro historias. Puede que no quede como una de las obras para la historia de este gran escritor, pero cuando Paul Auster decide que quiere volver a ser no puede surgir otra cosa que un gran libro.

Más allá del invierno – Isabel Allende

Foto: Plaza & Janés

Editado por Plaza & Janés, Isabel Allende parte de la célebre cita de Albert Camus -«en medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible»- para urdir una trama que presenta la geografía humana de unos personajes propios de la América de hoy que se hallan «en el más profundo invierno de sus vidas»: una chilena, una joven guatemalteca ilegal y un maduro norteamericano. Los tres sobreviven a un terrible temporal de nieve que cae en pleno invierno sobre Nueva York y acaban aprendiendo que más allá del invierno hay sitio para el amor inesperado y para el verano invencible que siempre ofrece la vida cuando menos se espera. En mitad de la turbulencia climática Isabel Allende hace aflorar la esperanza y el optimismo a través de las tres vidas cruzadas de sus protagonistas. En esencia la realidad de la emigración y la identidad de la América de hoy que viven sus personajes, iluminados por la esperanza en el amor y las segundas oportunidades.

Examen de ingenios – José Manuel Caballero Bonald

Foto: Seix Barral

Editado por Seix Barral, el escritor gaditano de Jerez y origen francocubano cierra el círculo memorialístico iniciado con Tiempo de guerras perdidas (1995) y La costumbre de vivir (2001). Y lo hace a través de un centenar de retratos de lass personas y personalidades con las que fue encontrándose y que construyeron sus varias vidas. Es un libro de semblanzas de escritores y artistas hispánicos que conoció, un destacadísimo compendio de anécdotas sobre algunas de las figura más relevantes de la cultura del siglo XX. Sus vivencias con cinco grupos generacionales de grandes artistas como Azorín, Borges, Pío Baroja, Max Aub, Neruda, Joan Miró, Cortázar, Torrente Ballester, Delibes, Rulfo, Jorge Oteiza, Antonio López, Mario Vargas Llosa o Paco de Lucía. Y junto a ellos el Bonald niño de la guerra, el poeta jerezano recién llegado a Madrid, el conspicuo integrante de la generación del 50, el disquero flamenco o el premio Cervantes en 2012...

La vida negociable – Luis Landero

Foto: Tusquets

Editado por Tusquets, el autor desarrolla con maestría ese periodo de pérdida de la inocencia a través de una historia con una madre que tiene que guardar un secreto como eje central y su hijo que se ve obligado a vivir en casa de su amante. Aquella vivencia convierte al niño en un personaje pícaro de medio pelo, chantajista que en su encuentro con el mal y a medida que va dejando a tras la niñez pierde la inocencia y seducido por el poder. En este trabajo creativo de Luis Landero se detecta ese humor quevedesco y cruel. La infinita capacidad humana para caer y sobrevivir en el ridículo y la miseria a través de su protagonista, Hugo Bayo. Una novela narrada en primera persona y en la que expone esa vida “tan irrisoria, tan fea, tan trivial, y a la vez tan dramática, tan misteriosa y llena de belleza”.