El Atlético de Madrid se pasea por Europa

El Atlético de Madrid después de demostrar su actual estado de forma en España, también ha dejado su sello en Europa. El actual campeón de la Copa del Rey ha vencido por un contundente resultado de 27-36 al equipo suizo, Kadetten Schaffhausen.

A pesar de la agotadora semana a la que se ha visto sometida el conjunto madrileño, po el tremendo esfuerzo realizado en la Copa del Rey, la actuación de los rojiblancos ha sido más que notable. El partido se desarrolló a una baja intensidad por parte de ambos equipos, que se vio reflejado en los 5 primeros minutos. El comienzo del primer tiempo tuvo más infracciones por juego pasivo que goles.

El juego de los de Dujshebaev se vio condicionado por las bajas de Sternik, Abalo y Kallman por problemas musculares. La ausencia de extremos obligó al míster a colocar en esa demarcación a jugadores no habituales.

En el primer tiempo, las jugadas de ataque no resultaron efectivas por los errores de las primeras líneas de uno y otro equipo. El conjunto rojiblanco no era capaz de llevar el control del partido en las superioridades numéricas. La agresión cometida en el minuto 14 sobre Isaias Guardiola desestabilizó el juego atlético. Acción que no fue sancionada por los colegiados lituanos.

El equipo español no podía distanciarse de más de un gol en el marcador. El técnico colchonero solicitó su primer tiempo muerto y dio entrada a Markussen y David Davis, reforzando la primera línea. El ataque mejoró llegando al descanso con un resultando en el luminoso de 11-15.

En la segunda parte volvió a aparecer el mejor Atlético. Predominaron los rápidos contraataques y abundó el juego con pivote, pero una vez más la clave fue la maravillosa actuación del guardameta J.Hombrados. Este segundo tiempo transcurrió con unas defensas muy flojas, lo que hizo que hubiera escasas exclusiones. En el minuto 10, el entrenador Suizo sustituyó al portero inicial con el objetivo de parar la avalancha de goles. El recital del conjunto español hizo que el cambio resultara inútil.

A pesar de la diferencia de 7 goles en el marcador a 10 minutos del final, ninguno de los dos equipos se relajó. Una vez más Talant premió al jovencísimo Antonio con los últimos minutos del encuentro bajo los palos. Pese a su insultante juventud y el breve tiempo disputado, volvió a demostrar que el futuro de la portería madrileña está asegurado.

Para poner la guinda al partido, el gigante Markussen marcó un espléndido gol en lanzamiento directo desde los 9 metros. El campeón de la Copa de Rey quiere también reinar en Europa.