FC Barcelona 3-6 Inter Movistar: Los alcalaínos encuentran el camino para la Copa

Si ElPozo Murcia perdía anoche su imbatibilidad después de 22 jornadas en su visita a Zaragoza ante Umacón, hoy le ha tocado al FC Barcelona Alusport hacer lo propio. Tras 22 encuentros en Liga sin caer derrotado, más 4 en Copa del Rey, 3 en Copa de España y 6 en la UEFA Futsala Cup, el Barça ha hincado la rodilla precisamente ante el mismo rival con el que había quedado en su única derrota de la temporada, el todopoderoso Inter Movistar.

Con los blaugranas jugándose dar un golpe de efecto a la Liga y los interistas con la tranquilidad del tercer puesto que tenía prácticamente asegurado arrancó el partido y, como se preveía, no tuvo nada que ver con el que se disputó entre ambos equipos en el mismo escenario el pasado miércoles. Los interistas adelantaron la defensa a tres cuartos de cancha y desde el primer minuto notaron que el conjunto de Marc Carmona no tenía su día. Espoleados por su propia tranquilidad en la tabla, por las imprecisiones de los locales y por la sed de venganza tras las derrotas en Copa de España y Copa del Rey, Inter Movistar salió a por la victoria desde el bocinazo inicial.

Eka avisó en la primera jugada del peligro que traía hoy su equipo con un disparo que repelió el palo. A esa acción respondió Lin que, tras una rápida pared con Wilde, pudo también marcar. Pero el partido solo tenía una dirección y Matías, Bateria y Álvaro volvieron a avisar del peligro de su equipo.

A pesar de las imprecisiones en su juego, Igor adelantó al Barça Alusport en el marcador al finalizar una jugada de Lozano, que paró Juanjo, y que Ari se la puso para que la empujara y la pelota entrara con suspense entre las piernas de Tobe.

Fue un espejismo en el duelo. Inter Movistar encajó el golpe con firmeza y en el ecuador de la primera mitad Rafael, con un disparo lejano, lograba la igualada.

Curiosamente, fueron los únicos minutos en los que el Barça Alusport desplegó toda su artillería y se lanzó a por la portería vistante. Tras desaprovechar sus ocasiones Fernandao y Saad, acabó todo. Eka avisó con un nuevo disparo al poste y un minuto después, una rápida contra guiada por el propio Eka fue finalizada a la perfección por Álvaro. Era el 1-2 y, aunque quedaba aún un mundo, el partido ya no iba a cambiar su signo.

Inter Movistar seguía presionando la salida de un Barça incapaz de trenzar tres pases seguidos. Cargados de partidos, con la necesidad de conseguir los 3 puntos y con un rival enfrente que ya le conoce de memoria, el Barça Alusport estuvo muy desconocido, siendo la sombra de lo que ha sido toda la temporada. Tobe y Betao, al palo, avisaron de que los de Chema Jiménez querían más. Y ya entrados en el último minuto, Rafael, de vaselina, establecía el 1-3 con el que se llegó al descanso, no sin antes una leve tangana entre jugadores de ambos equipos, que se está empezando a convertir en algo habitual en este choque de trenes.

Tras la reanudación el partido no cambió. Inter Movistar seguía con su línea de presión muy arriba y el FC Barcelona Alusport seguía siendo incapaz, ya no solo crear peligro, si no de triangular con continuidad.

Genario, a pase de Álvaro, hacía su primer gol con la camiseta de Inter Movistar, lo que significaba el 1-4 a falta de 15 minutos. El brasileño ejecutó a Paco sedano en el uno contra uno con un disparo con el interior de su pie derecho colocado en la escuadra izquierda del meta madrileño.

Acto seguido Fernandao marcó el gol del partido. Tras recibir de espaldas y girarse lanzó un misil que Juanjo ni vio. Fue entonces cuando el Palau comenzó a empujar más que nunca y los jugadores del Barça se vinieron arriba tras recortar diferencias.

Pero ese ánimo se fue diluyendo ante el enorme despliegue de calidad, tranquilidad y de juego que estaba desplegando Inter Movistar en la cancha. Aunque Javi Rodríguez salió para jugar de 5 en ataque el Barça era incapaz de batir a un excelente Juanjo. Además, Matías, desde su campo, y Eka, de falta sin barrera al borde del área, hacían el 2-6 que cerraba el partido.

A pesar de saber que la remontada era imposible, los barcelonistas lo siguieron intentando hasta el final. Torras y Lin estrellaron sus disparos en le poste y Fernandao ya en el último minuto situaba el marcador en el 3-6 definitivo. Con esta derrota, el FC Barcelona Alusport continúa líder de la categoría, empatado a puntos con ElPozo Murcia. Por su parte, Inter Movistar, consigue 3 puntos que le acerca a los dos líderes, aunque es una empresa ya inalcanzable. La tercera plaza para los alcalaínos será su puesto al final de la fase regular.

El próximo duelo entre ambos se disputará el próximo martes 3 de abril en Alcalá de Henares, en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. El Barça llegará con la ventaja del 3-1 de la ida, pero Inter Movistar ya ha encontrado el camino para lograr la remontada. Es el único equipo que ha derrotado al Barça esta temporada, además por partida doble, y ha demostrado que está capacitado para volverlo a hacer.

Foto: Ernesto Aradilla.