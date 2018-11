Pastor deja Valladolid

Juan Carlos Pastor anunció su salida del Cuatro Rayas al finalizar esta temporada, a pesar de que su contrato se extendía hasta el 30 de junio de 2014, puesto que ha hecho efectiva la cláusula que le permitía desvincularse de la entidad.

El que fuera seleccionador en el Mundial de Túnez 2005, anunció en una multitudinaria rueda de prensa que dejaría el conjunto pucelano a final de temporada, pero no ha querido especificar a que club es el que marchará a partir del próximo mes de junio.

"Era necesario e inevitable porque este país está como está y trabajar aquí se ha hecho muy difícil", comentó Pastor, para el que "la decisión más equivocada es la que no se toma" y, en este caso, optó por dejar su club "de toda la vida" y emprender una nueva etapa deportiva.

En este sentido, Pastor aclaró que el aspecto económico "no" ha sido lo que ha primado a la hora de aceptar la oferta de su nuevo club, sino que le han presentado "un proyecto diferente" que, aunque él no lo ha detallado, le permitirá volver a jugar en Europa, lo que no podría hacer con el Cuatro Rayas la próxima campaña.

"Necesito cambiar y espero que la gente lo entienda porque yo seguiré dándolo todo por este club hasta el último día, como he hecho siempre, y confío en que el equipo mejore en la segunda vuelta para dejar un club viable no sólo en el aspecto económico, que lo es, sino también en el deportivo", ha señalado.

Atrás quedan los mejores años de la historia del club, con un total de 4 títulos que son 2 Copas del Rey (2005 y 2006), 1 Copa Asobal (2003) y una Recopa de Europa (2009) además de varios subcampeonatos de Supercopa de España, Copa EHF, Recopa y Copa del Rey. En definitiva, se cierra un ciclo glorioso en Valladolid.

Juan Carlos ha pedido respeto y que no se de a conocer el nombre del club al que va a marchar hasta que acabe la presente temporada, sin embargo crece con fuerza el rumor de que su sitio estará en el Pick Szeged húngaro.