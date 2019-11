Ramiro Amarelle en 30 toques

1. Nombre: Ramiro Figueiras Amarelle.

2. Edad: 35.

3. Lugar de nacimiento: Ponteceso (A Coruña).

4. Trayectoria deportiva: RC Deportivo Juvenil en fútbol 11. En fútbol playa: Milano Beach Soccer, Grassopher Club Zurich y FC Barcelona. Además formo parte de la Selección Española desde mi debut en 1997.

5. Algún apodo o sobrenombre: Amarelle.

6. De no haber sido futbolista, ¿Qué habrías sido?: Cualquier otra cosa. Me encanta todo lo relacionado con el fútbol o el deporte, pero podría haberme orientado a cualquier cosa, de hecho a la larga hay que hacerlo, ya que la vida del deportista solo es un paréntesis dentro de la vida de una persona, hay que hacer muchas más cosas.

7. Demarcación habitual: Delantero, pero me gustan todas las que ofrezcan la posibilidad de participar mucho en el juego.

8. Principales cualidades: Yo creo que pocas. Aunque ser trabajador, constante y exigente son las principales.

9. Algún defecto: Muchos, de hecho creo que alguna de las virtudes en el fondo es también un defecto en función de la medida con la que se haga. Pero sobre todo a la hora de jugar creo que tendría que mejorar muchas cosas, no desesperarme ni bajar los brazos si las cosas no salen todo lo bien que uno desea, redoblar el esfuerzo y concentración en el trabajo defensivo, la toma de decisión en las acciones ofensivas. En definitiva muchas cosas para poder escribirlas en unas líneas.

10. De todos tus increíbles goles y de todos los colores, sobre todo la especialidad de la chilena, ¿con cuál se queda?: Pues probablemente el más difícil de repetir sea el del Mundial 2008 contra Japón, porque es desde el córner y porque la hago directamente de saque de Rober desde la otra esquina del campo. (Vídeo desde 1:20 hasta 1:40).

11. Un error garrafal: Sin duda el penalti de las semifinales del Mundial 2008 que fallé ante Italia, aunque creo que he cometido muchos más.

12. Tu mejor recuerdo en una playa: Siempre que la gente reconoce tu actuación, esos son los mejores recuerdos.

13. De todos los títulos que ha conseguido en el plano colectivo e individual, siempre hay alguno especial por sus matices, ¿con qué título te quedas?: Todos son bonitos, victorias y derrotas tienen su punto. Pero me quedaré siempre con los momentos que pasas con los compañeros, sonriendo o llorando pero casi en silencio, abrazados o tumbados, reflexionando y haciendo memoria, recordando las horas y horas de entrenamientos y sacrificios. Todos los títulos y premios vinieron seguidos de estos momentos, la soledad y la tristeza se apodera de ti siempre en esos momentos, sentimientos encontrados que te hacen sentir.

14. Mejor jugador con el que jugaste: Sin duda Benjamín, jamás he visto algo igual.

15. El entrenador que más le enseñó: De todos aprendes, la verdad, para lo bueno y para lo malo. Aunque en honor a la verdad he de decir que siempre he sentido un profundo respeto por todos mis entrenadores, los recuerdo a todos, y con muchísimo cariño. Creo que me he entregado a todos ellos en cuerpo y alma. En fútbol playa Mitolis ha sido el primero y el que más cariño nos ha dado a todos, fue y es como un padre para mí. Joaquín ha sido con el que más tiempo he compartido y sin duda me ha dejado espacio para crecer como jugador y Manu Sarabia, aunque solo en los inicios, creo que era el que mejor veía el fútbol y que mas detalles técnico-tácticos me corrigió en un menor espacio de tiempo.

Aunque si tengo que escoger me quedaría con Quique Setién, que siempre me enseñó mucho desde que compartíamos vestuario, supongo que también sería por la empatía que sentía con él.

Si tengo que ir a mi etapa joven en el fútbol, Angel Vales, Manolo Corredoira, Guillermo Agulló, Cedeira, Pardo, Antonio Fernández, etc. Todos ellos los recuerdo con mucho cariño; aunque en honor a la verdad y aunque me hiciese sufrir mucho he de reconocer que José Mª Blanco, que nos entrenó en juveniles, fue quien más me mejoró como jugador.

16. El mejor equipo de fútbol playa que has visto: Sin duda el Brasil de mis inicios, eso era un sueño hecho realidad.

17. Tu ídolo de infancia: Uf, muchos: Mathaus, Guardiola, Baresi, Van Basten, Stoichkov, Rivaldo, etc. Aunque creo que mi ídolo de verdad fue y siempre será Michael Jordan.

18. ¿De qué equipo eres?: Soy coruñés, y por lo tanto el Dépor siempre será mi punto de partida. Pero me ganó el Barca de Cruyff, que jugaba de maravilla. Ahora también tengo un hueco para el CD Lugo, al que entreno en juveniles y que me ilusiona cada día más.

19. Comida favorita: Me encanta comer casi todo, pero soy muy sencillito, tortilla, chuletón, arroz con huevos o bacalao. ¡Aunque he de decir que el marisco tampoco está mal!.

20. Película Favorita: “La vida es bella”.

21. Libro favorito: “El código da Vinci”.

22. Tipo de música que escuchas: De todo, aunque reconozco que soy un poco raro en esto, me encanta Julio iglesias, Alejandro Sanz, La Unión, Isabel Pantoja, Camela, Disco y la música de los 80 en general.

23. Tu cantante o grupo favorito: Alejandro Sanz.

24. Número favorito para jugar: El 10.

25. Si tuviera que decir un jugador actual del fútbol 11 que se parezca a Ramiro Amarelle, ¿quién sería?: Uf, eso no tendría que decirlo yo, pero supongo que con Raúl, creo que no tengo ni muchísimo menos su talento, pero me identifico bastante con su mentalidad. Megustaría, naturalmente, ser más tipo Messi, Xavi o Iniesta.

26. En tu historia como futbolista, con qué compañero relacionarías las siguientes palabras?

*Crack: Michel.

*Trabajo: Nico.

*Calidad: Benjamín.

*Disparo: Madjer.

*Experiencia: Quique Setién.

27. El que te negaran una oportunidad en el fútbol 11, recordemos que jugaste en la cantera del Deportivo ganando incluso una Copa juvenil, te ha permitido triunfar en este deporte y llegar al punto de ser el mejor jugador del mundo. ¿Cómo valora esto?: Pues con esa naturalidad, sabiendo que en la vida hay que saber aprovechar las oportunidades y también que hay que estar preparado para hacerlo, por lo tanto se juntan circunstancias que no siempre puedes controlar asique hay que tener suerte también. Yo no sumé todas estas circunstancias de joven, pero lo hice a los 19, así que me siento muy feliz y muy afortunado.

28. A veces se asocia el deporte del fútbol playa como la retirada de futbolistas que llegan del fútbol 11. ¿Cómo es el fútbol playa actual? ¿Se asocia más a la exhibición o ya se está profesionalizando a nivel club y selección?: Pues yo creo que cualquiera que vaya a jugar hoy a la playa con jugadores actuales se dará cuenta que hay que estar muy preparado. Al principio si fue así, pero ahora es otra historia, todo evoluciona y hay que adaptarse.

29. Con 35 años, ¿hasta qué edad piensa Amarelle competir en este deporte al máximo nivel? ¿Y a qué se va a dedicar cuando deje la máxima competición?: Competiré mientras vea que soy capaz de aportar cosas al equipo dentro del campo y me sienta realizado, así que creo que me queda poquito (entre risas). Ya lo estoy compatibilizando con mi faceta de entrenador, espero poder seguir por este camino, aunque sin duda tengo mucho que aprender.

30. Una frase para todos los visitantes de Vavel.com: “Hay más felicidad en dar que en recibir”.