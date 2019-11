Mesa Grand Prix: primera jornada de finales, así lo vivimos

Con esta última final termina la jornada de hoy. Mañana volveremos a estar aquí a las 18.00 para una nueva jornada. Buenas noches.

100m mariposa masculinos.Espectacular remontada de Marcin Tarczynski (52.93) que le arrebata la victoria a Tom Shields en los últimos metros.

100m mariposa masculinos.Lochte gana la final de consolación (54.48).

100m mariposa femeninos.Parece que Kelsi Worrell salió a la superficie a más de 15 metros y queda por tanto descalificada. La ganadora es Claire Donahue (59.58)

100m mariposa femeninos.El duelo entre Hosszu y Vollmer lo ganó Kelsi Worrell (59.48), de 18 años. Sorpresa mayúscula en esta prueba que a priori dominarían las dos olímpicas.

400m libres masculinos.3:51.94 para Matthew McLean, que se lleva la victoria. Segundo Michael Klueh. Dwyer fue cuarto.

400m libres masculinos.Conor Dwyer buscará sumar puntos para "cazar" a Lochte en la tabla.

400m libres femeninos.Ledecky ha aplastado sin compasión a sus rivales (4:05.21), segunda mejor marca mundial del año. Solo Hosszu se mantuvo a una distancia prudente y acabó segunda.

En las finales hay bastante presencia de nadadores de entre 13 y 16 años.

400m libres femeninos.Katie Ledecky, favorita, tratará de derrotar a dos grandes nadadoras como son Chloe Sutton y Katinka Hosszu.

200m braza masculinos.Ganó B.J. Johnson (2:14.51), Burkle fue segundo y Mike Alexandrov tercero. Seis de los ocho participantes no han nacido en los EEUU.

200m braza masculinos.Carlos Claverie, venezolano de solo 16 años, puede conseguir la primera victoria no estadounidense de este Gran Premio.

200m braza femeninos.Breeja Larson se hace con la final sin dificultad (2:28.03).

Nathan Adrian sigue mandando mensajes a todos aquellos que se plantean destronarle en su prueba favorita, en particular James Magnussen y Vladimir Morozov.

100m libres masculinos.La final del día, la de las estrellas de la velocidad. Ganó Nathan Adrian (48.42), tercera mejor marca mundial del año. Segundo fue Ricky Berens. Fue una lástima el bajón final de Anthony Ervin, que pasó segundo por los 50 metros.

100m libres masculinos.Ryan Lochte gana la final de consolación (50.98).

Missy Franklin siempre tiene una sonrisa para todo el mundo.

100m libres femeninos.¡Ganó Missy Franklin! 54.27 para ella. Adelantó a Natalie Coughlin al sprint final. Hosszu fue tercera.

01.59.Luce un sol espléndido en el cielo. La primera final va a comenzar.

01.57.Como siempre antes del inicio de las pruebas, suena el himno de EEUU en la piscina.

01.55.Antes de cada final tendrá lugar la final de consolación, y después varias finales con el objetivo de todos los nadadores no clasificados participen.

01.48.En la final masculina de la misma prueba estarán Nathan Adrian, Ricky Berens, Matt Grevers y Anthony Ervin. Se quedaron fuera Ryan Lochte y Conor Dwyer.

01.45.La primera de las finales será la de los 100m libres femeninos, con cinco olímpicas: Natalie Coughlin, Katinka Hosszu, Missy Franklin, Dana Vollmer y Jessica Hardy.

Missy Franklin ha optado hoy por las gafas rosas habituales, aunque oscuras para protegerse del sol.

01.40.La temperatura en Mesa es de 26º. Por la tarde ha hecho bastante viento. Esperemos que esto no afecte a los nadadores.

01.34.Las finales comenzarán a las 02.00 de la madrugada en España, 17.00 de la tarde en Mesa.

01.33.Tras la decepcionante actuación de Ryan Lochte en las eliminatorias de esta tarde solo le podremos ver en una final, la de los 100m mariposa.

01.31.Hoy se disputarán cuatro finales masculinas y cuatro femeninas: 100 libres, 200 braza, 400 libres y 100 mariposa.

01.30.Buenas noches y bienvenidos al directo de la primera jornada de finales en el Gran Premio de Mesa.