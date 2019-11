Charlotte Grand Prix: primera jornada de finales, así lo vivimos

Con esta última final termina el Gran Premio de Charlotte de natación por hoy. Volverá mañana. Hasta entonces.

50m braza masculinos. Otro ganador que se sube al carro, Alexandrov consigue su segunda victoria hoy.

50m braza femeninos. 30.71 y otra vez gana Jessica Hardy, triunfadora indiscutible de la jornada junto a Schooling y -quizás- Alexandrov.

50m braza femeninos. Una vez más es favorita clarísima Jessica Hardy.

400m estilos masculinos. El más rápido de las eliminatorias, Chase Kalisz, de solo 19 años, gana esta final (4:15.56) y consigue la décima mejor marca del año.

400m estilos masculinos. Conor Dwyer se impone en la final de consolación.

400m estilos femeninos. Ninguna nadadora con más de veinte años en esta final.

400m estilos femeninos. Gana Beisel con 4:41.30. Más de diez metros la ha metido a la segunda.

400m estilos femeninos. La favorita es Lisa Beisel, clasificada para la final con tres segundos de ventaja sobre el segundo mejor tiempo.

Quedaos con la cara de Joseph Schooling (Singapur, 17 años) porque va a dar que hablar en los próximos años: twitter.com/Natacion_VAVEL… — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) 10 de mayo de 2013

400m estilos femeninos. Penúltima prueba de la noche. Hoy se echará en falta a la siempre dominante Missy Franklin.

100m mariposa masculinos. ¡Victoria para Joseph Schooling! Con los 52.33 de esta final, el de Singapur completa una primera jornada fantástica con una victoria y un tercer puesto, además de dos récords nacionales.

100m mariposa masculinos. Con Schooling, Todorovic, McGill y Godsoe la calidad está garantizada.

100m mariposa masculinos. Ganó la final de consolación Lochte sin muchos problemas, aunque seguro que le habría gustado más disputar la final.

100m mariposa masculinos. Lochte debería nadar la final de consolación, aunque no es algo habitual en él.

100m mariposa femeninos. Se cumplieron todos los pronósticos y Dana Vollmer ganó, en 58.24.

100m mariposa femeninos. La victoria de Dana Vollmer es uno de los momentos esperados en este Gran Premio.

50m espalda masculinos. 25.11 para Junya Koga en la final. Sorprendió a todos el japonés.

50m espalda masculinos. El nadador de solo 17 años Ryan Murphy, compañero de equipo de Joseph Schooling, es favorito.

50m espalda femeninos. 28.58 es la marca ganadora de Olivia Smoliga.

50m espalda femeninos. Al igual que la final masculina, viene con pocos nombres ilustres.

100m braza masculinos. Victoria de Mike Alexandrov con 1:01.00. Ha clavado su marca.

Así es el ambiente en el #ArenaGPCharlotte: twitter.com/Natacion_VAVEL… — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) 10 de mayo de 2013

100m braza masculinos. Final entre nombres desconocidos. Mike Alexandrov, de South California, es favorito.

100m braza femeninos. Victoria fácil para Hardy (1:07.03).

100m braza femeninos. Jessica Hardy clara favorita. También nadará la final Kati Meily.

No pierdan detalle de la indumentaria de @ryanlochte hoy #ArenaGPCharlotte: twitter.com/Natacion_VAVEL… — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) 10 de mayo de 2013

200m libres masculinos. ¡Emocionantísima final! Llegaron seis nadadores con opciones a los últimos metros. Finalmente fue Matt McLean el ganador, seguido por Conor Dwyer y Joseph Schooling.

200m libres masculinos. Lochte pasa primero por los 100.

200m libres masculinos. Ryan Lochte nadará su primera final. No se clasificó con el mejor tiempo así que lo tendrá difícil desde las calles laterales.

200m libres femeninos. Se sobrepuso Allison Schmitt y ganó con un tiempo de 1:58.76. Chloe Sutton fue segunda.

200m libres femeninos. Mala salida de Schmitt.

200m libres femeninos. Pese a no haber sido la más rápida en las eliminatorias, Allison Schmitt es la máxima favorita para hacer con la victoria.

23.58.Ya comienzan a situarse los nadadores en las inmediaciones de la piscina

23.53.Cada final tendrá ocho participantes. Antes de cada una de ellas se disputará una final de consolación.

23.50.Los miembros del equipo nacional de EEUU han visitado hospitales infantiles en los días previos al Gran Premio.

Had a great time at #presbyterian hospital... These guys were so much fun to hang with Jonah & Christian twitter.com/CullenJones/st… — Cullen Jones(@CullenJones) 9 de mayo de 2013

23.48.La localización de Charlotte favorece la asistencia masiva de aficionados de la costa este.

23.45.El calentamiento -menos masivo que otras veces- está a punto de finalizar.

Warm-ups are underway for tonight's #ArenaGPCharlotte Finals session;Looking forward to some fast swims! twitter.com/USA_Swimming/s… — USA Swimming (@USA_Swimming) 10 de mayo de 2013

23.44.Sin Missy Franklin los 400m estilos femeninos se presentan como una final abierta, como lo serán los 100 y 50m libres masculinos sin Nathan Adrian.

23.40.El pasado miércoles Speedo anunció la firma de un contrato de patrocinio con el nadador olímpico estadounidense Conor Dwyer. Será en este Gran Premio de Charlotte donde estrenen su relación comercial.

Proud to officially announce @conorjdwyer as the newest member of #teamspeedo!!!!! !! ! twitter.com/SpeedoUSA/stat… — Speedo® USA (@SpeedoUSA) 8 de mayo de 2013

23.36.Esta noche, a partir de las doce de la noche, se disputarán las siguientes finales: 200m libres, 100m braza, 50m espalda, 100m mariposa, 400m estilos y 50m braza.

23.30.El nadador de Singapur Joseph Schooling ha logrado batir dos récords nacionales de su país -200m libres y 100m mariposa- en las eliminatorias. Tiene bastantes posibilidades de rebajarlos aún más en las finales.

23.27.Tras la polémica con los Powerskin Carbon Pro, nos nadadores patrocinados por Arena está estrenando los nuevos bañadores Pro Mark 2 en Charlotte.

Look what we spotted at the #ArenaGPCharlotte ? It's the new #carbonpro Mark 2! Love that orange! twitter.com/ArenaUSA/statu… — Arena USA (@ArenaUSA) 10 de mayo de 2013

23.27.Tras el de Mesa (Arizona), al aire libre, el Gran Premio de Charlotte en piscina interior puede ser un poco "claustrofóbico" para algunos nadadores que ya entrenan en piscinas exteriores.

23.26.Nathan Adrian y Missy Franklin son dos de los ilustres ausentes en este Gran Premio. La ausencia de Adrian da opciones de victoria a los demás velocistas en los 50 y 100 metros libres y convierte a Anthony Ervin en favorito en ambas pruebas.

23.25.Buenas noches y bienvenidos al directo de VAVEL de esta primera jornada de finales en Charlotte.