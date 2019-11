Charlotte Grand Prix: tercera jornada de finales, así lo vivimos

Con esta última final finaliza la jornada de hoy y por tanto el Grand Prix de Charlotte. Nos despedimos de vosotros. Buenas noches y en breve podrán leer en VAVEL la crónica de la jornada.

1.500m masculinos. Ganó Jaeger (15:02.04). Es su tercera victoria en Charlotte después de la conseguida en los 800 y 400 libres.

1.500m masculinos. Siempre merece la pena ver esta prueba por la gran calidad de nado de todos sus participantes. Por su dureza nadie puede permitirse el más mínimo fallo técnico continuado. Eso causaría un cansancio difícil de superar.

1.500m masculinos. Esta será la última prueba del Gran Premio de Charlotte. Connor Jaeger ya ganó los 800 libres, así que tiene muchas opciones en esta final.

Tuvo tiempo Anthony Ervin de saludar a su madre en la entrevista posterior. Se le ve contento.

100m libres masculinos. ¡Increíble final de Anthony Ervin! Genial nado del californiano. 49.14 fue su tiempo, aunque pasó por los 50 metros a los 22 segundos.

100m libres masculinos. La esperadísima final está a punto de comenzar. Mientras tanto Conor Dwyer gana la final de consolación.

100m libres femeninos. 55.24 para Megan Romano. Ganó en el sprint final a Shannon Vreeland, que encabezó la prueba desde el principio.

100m libres femeninos. Megan Romano y Dana Vollmer se disputarán la victoria casi con total seguridad.

200m espaldas masculinos. Algo malo le debe ocurrir al físico de Ryan Lochte para que pierda segundos de esa forma en los metros finales.

200m espalda masculinos. Se hundió Lochte en los metros finales y ganó Ryan Murphy (17 años) con un tiempo de 1:59.93.

200m espalda masculinos. Ryan Lochte y Ryan Murphy se disputarán la victoria. No debería ser sorpresa que ganara Lochte.

200m espalda femeninos. No es normal que Beisel haya sido última en esta prueba. Ganó Kaitlin Harty (2:10.38) de solo 15 años.

200m espalda femeninos. Esta sí es la final de Elizabeth Beisel, medallista de bronce en Londres.

200m estilos masculinos. ¡Genial Chase Kalisz! 1:59.66 para él. Le robó la cartera a Lochte, dominó toda la prueba, en la braza. Segundo fue Lochte y tercero Schooling.

200m estilos masculinos. Kalisz y Schooling están en una forma espectacular, por lo que su victoria es más que probable.

200m estilos masculinos. Probablemente esta sea la final con más nivel de este Grand Prix: Ryan Lochte y Conor Dwyer no lo tendrán fácil ante Joseph Schooling y Chase Kalisz.

200m estilos femeninos. Kathleen Baker se hizo con la victoria (2:14.46). Baker nada en casa, y el público local estalló de alegría. Para ganar tuvo que aguantar el arreón final de Annie Zhu, compañera de equipo de Michael Phelps.

200m estilos femeninos. Kathleen Baker fue la más rápida en las eliminatorias. Nadará en la calle 4.

800m libres femeninos. Esta es la octava mejor marca mundial del año en los 800 libres femeninos.

800m libres femeninos. ¡Y ganó Chloe Sutton (8:25.88) en los últimos metros! Pinto aceleró a falta de 100 pero Sutton aguantó el tipo, aunque ganó por unas centésimas.

800m libres femeninos. Al paso por los 500 la final cada vez parece más un mano a mano entre Chloe Sutton y Andreina Pinto.

800m libres femeninos. Arranca muy igualada la prueba. Lidera por poco Chloe Sutton al paso por los 200.

800m libres femeninos. Chloe Sutton y Andreina Pinto, favoritas en esta final.

200m estilos femeninos. Es muy difícil pronosticar el resultado de esta final entre nadadoras tan igualadas. Todas estuvieron en apenas un segundo en las eliminatorias.

23.58. Recordamos que antes de cada final se disputará la final de consolación con el segundo grupo de ocho nadadores más rápidos en las eliminatorias.

23.55. Suena el himno nacional estadounidense en Charlotte.

23.54. En este Gran Premio no está Missy Franklin, líder de la clasificación femenina. Tiene ventaja suficiente como para tomarse un descanso. Volverá en el Gran Premio de Santa Clara.

23.50. Las fotos con los nadadores -en especial con Ryan Lochte- están siendo muy cotizadas estos días.

