Álvaro: "Seguir en Umacón no depende solo de mi"

Umacón Zaragoza firmó, con una victoria en la última jornada, su mejor campaña de la historia en Liga regular. El equipo de Santi Herrero finalizó en el quinto lugar y ahora ya mira hacia los play-off, donde se enfrentará al Caja Segovia. Sin duda, esta eliminatoria será especial para un jugador de la plantilla zaragocista: Álvaro de Luis Yubero, 'Alvarito', nombre con el que se le conoce tanto dentro como fuera de las pistas.

Alvarito empezó su carrera en el fútbol sala en Caja Segovia a la edad de 11 años: ''Estuve desde infantiles hasta jugar en división de honor'' comenta. Aunque llegó a Umacón Zaragoza procedente de Caja Segovia, Alvarito militó en otros tres equipos: Andújar, La Rápita y Salou. El futbolista valora su etapa en estos equipos de forma positiva porque ''crecí como jugador y empecé a saber lo que era vivir lejos de mi gente. Eso me ha hecho crecer en todos los sentidos''.

''El trato que me dan aquí es especial''

En su primera temporada como jugador de Umacón, Alvarito ha sido uno de los jugadores más destacados de la plantilla disputando todos los encuentros de Liga (18 como titular y 8 como suplente). Además, ha marcado 9 goles siendo uno de los máximos anotadores del equipo. Alvarito se muestra ''muy contento con el equipo, y la ciudad me gusta mucho. El trato que me dan aquí es especial''. Pese a eso, el jugador no sabe si seguirá en Umacón la próxima temporada (firmó solo por una) aunque deja claro que a él le gustaría seguir: "Estoy bastante contento aquí y si fuera por mi me quedaría más tiempo, pero eso no depende solo de mí" afirma. Ahora, prefiere centrarse en los play-off: "Ahora tenemos partidos muy importantes, y muy bonitos, para disfrutar".

"En un futuro me gustaría volver a Caja Segovia"

Haciendo balance de la temporada, a nivel colectivo Alvarito cree que "una de las claves ha sido que todos hemos ido hacia la misma dirección. Hemos tenido la suerte de que las lesiones nos han respetado ya que somos una plantilla corta". Después de firmar la mejor clasificación en liga regular en la historia de Umacón, la plantilla se muestra ambiciosa: "Esto aún no ha terminado y queremos dar una alegría a la afición y a nosotros mismos" declara el atacante.

Alvarito vivirá los play-off ante Caja Segovia de forma especial, tal y como reconoce él mismo: "Para mi es bastante especial el volver a jugar en Segovia, aunque esta vez sea en contra. Me da rabia pensar que les puedo ganar, pero cuando piso la pista ya no pienso en nada más que ganar". De cara al futuro no descarta regresar a Caja Segovia: "El futuro nunca se sabe, pero es mi tierra y es donde yo he crecido como jugador. Espero volver algún día y defender la camiseta de mi tierra" afirma al respecto. Pero por ahora solo piensa en ''llegar lo más lejos posible, tanto a nivel personal como en el equipo en el que esté. Soy una persona trabajadora y con ganas de cumplir sueños''.

Conociendo a Alvarito...

Nombre: Álvaro de Luis Yubero.

Apodo: Alvarito.

Edad: 25.

Lugar de nacimiento: Segovia.

Trayectoria deportiva: Caja Segovia, Andújar, Salou, La Rápita, Caja Segovia y Umacón Zaragoza.

De no ser futbolista, que hubieras sido: trabajador, de lo que fuera.

Un vicio: Coca-Cola.

Un Pabellón: Pedro Delgado.

Un entrenador: Jesús Velasco.

Un equipo: Umacón Zaragoza.

El mejor consejo recibido: ser humilde esté donde esté, para mí eso es lo más importante.

Una película: 3 metros sobre el cielo.

Lugar: España.

Un hobby: jugar a la Play.

Palabra que no existe en tu vocabulario: miedo.

Supersticiones antes de jugar: santiguarme antes de saltar a la pista y escuchar música en el vestuario.

Una frase: no dejaré que la sombra de mi pasado, oscurezca la meta de mi futuro.

¿Con qué compañero relacionarías las siguientes palabras?

Promesa: Edu Duato.

Humildad: Carlos Muñoz.

Gracioso: Keny.

Despistado: Keny.

Amigo: Carlos Muñoz.