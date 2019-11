Edu Duato: ''Somos una piña y eso se nota en el campo''

Eduardo Duato (Zaragoza, 22 de junio del 1989) es uno de los dos jugadores salidos de la cantera de Umacón que militan, actualmente, en la primera plantilla (el otro es Juampa). Aunque ya lleva tres temporadas en el primer equipo no ha contado con minutos hasta esta campaña. Duato recordará para siempre esta temporada: ''La verdad que no creo que olvide esta temporada en la que estoy demostrando que puedo estar ahí'' dice.

No ha sido un camino fácil para Edu Duato, que reconoce que en algún momento se planteó la posibilidad de salir de Umacón, consciente de que no iba a contar con minutos: ''Tuve pocos minutos y claro que me planteé salir pero tenía contrato con Umacón Zaragoza, y es difícil salir cuando casi ni juegas''. Esta temporada, Edu Duato ha sido uno de los seis jugadores de la plantilla que ha participado en todos los encuentros de Liga, ya sea como titular o como suplente, algo que el jugador valora de forma positiva: ''Creo que si he disputado todos los partidos de la temporada, siendo titular o suplente, es porque estoy haciendo las cosas bien y con minutos de provecho para el equipo que es lo importante''.

''Me plantee salir de Umacón porque no jugaba''

Para un jugador canterano y zaragozano como Edu Duato, siempre es especial jugar en el Siglo XXI: ''Siendo de aquí es un orgullo jugar en el pabellón de tu ciudad, con tu gente más cercana todo los fines de semana en la grada''. Aunque tal y como reconoce, no ha sido fácil para él llegar hasta donde lo ha hecho: ''La verdad que sí es muy difícil llegar hasta donde estoy, después de muchos años en la cantera llegas con ilusión pero aún es más difícil entrar en la rutina de minutos de los partidos''.

Además de participar en todos los partidos, Duato es uno de los jugadores con más goles esta temporada (ha marcado 8) pero él le da más importancia a los minutos jugados: ''Los goles siempre ayudan a un jugador, pero también es importante tener buenos minutos sobre la pista y creo que este año estoy siendo muy eficiente en ese aspecto''.

''Me veo jugando en Umacón mucho tiempo''

A nivel colectivo, Duato cree que una de las claves del éxito de la presente temporada ha sido la unión del vestuario que, sumada a la calidad de los jugadores, ha provocado que Umacón Zaragoza firmara un quinto lugar en liga regular: ''Sin duda la clave de este quinto puesto ha sido el grupo de amigos, aparte de la plantilla de calidad que hay. Somos una piña y eso se nota en el campo afirma.

De cara al futuro, Edu Duato confía en seguir más temporadas en Umacón: ''Yo me veo jugando aquí mucho tiempo porque es mi casa. Pero que siga no depende solo de mi y, además, la vida da muchas vueltas''. Duato se marca como objetivos en el futuro ''trabajar y trabajar para coger experiencia y minutos, y ser un jugador importante dentro de la plantilla donde esté jugando''.

Respecto a la eliminatoria de los play-off frente a Caja Segovia, reconoce que tras la derrota del domingo se ha complicado pero que lucharán por clasificarse: ''El pase a semifinales está mas difícil que al principio pero no imposible. Estamos con ánimos de ganar los dos partidos en el Pedro Delgado y haremos todo lo posible por lograrlo''.

Conociendo a Edu Duato...

Nombre: Eduardo Duato.

Apodo: E. Duato.