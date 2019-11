Previa de la final de la Stanley Cup: Chicago - Boston

Será la primera vez que estas dos franquicias luchen una contra la otra en la ronda final, a pesar de formar parte del grupo denominado original six, dicha expresión sirve para definir a los seis equipos que formaron parte de la NHL desde la temporada 1942/43 hasta la temporada 1967/68, cuando la participación aumentó a 12 conjuntos.



La última vez que hubo una final entre dos equipos original six, fue en 1979, cuando se enfrentaron los Montreal Canadiens y los New York Rangers, con victoria para los canadienses por 4-1. Esta serie será la séptima vez que se vean las caras ambas franquicias en post temporada. La última vez que se encontraron en playoffs fue en 1978, donde los Bruins arrasaron a los Hawks, ganando la eliminatoria por 4-0.



Los dos conjuntos han tenido un camino parecido durante la presente post temporada, de las tres series disputadas por ambos, dos las ganaron con bastante solvencia mientras en la restante llegaron al séptimo choque. Chicago sufrió para derrotar a Detroit en semifinales, lo mismo que Boston para ganar milagrosamente a Toronto en cuartos de final. Ambas franquicias han sumado una Stanley Cup muy recientemente, Chicago lo hizo en 2010 mientras Boston hacía lo propio en 2011, dejando un impase de un año donde los Kings ganarían su única Stanley Cup en 2012, para en 2013, volver a ver como el vencedor del trofeo a uno de estos dos equipos.



CHICAGO BLACKHAWKS

Los Blackhawks llegan a esta final después de eliminar a los actuales campeones de la NHL, Los Angeles Kings, en 5 partidos (4-1). Resultando una eliminatoria más fácil de lo previsto, aunque el favorito de la serie eran los Hawks. Se presentan a las finalísimas como claros dominadores durante toda la campaña, donde ganaron el Presidents Trophy, trofeo que se entrega a la franquicia que más puntos logra durante la temporada regular con un total de 77 puntos en 48 partidos. Han tenido sus dificultades para llegar a la final, en semifinales estaban contra las cuerdas ante Detroit con un 1-3 en contra, pero remontaron y se llevaron la serie por 4-3. Eran los claros favoritos para ganar la Conferencia Oeste y así lo demostraron.



Chicago ha logrado conjuntar un gran equipo, con buenas elecciones del draft y grandes adquisiciones a lo largo de estos últimos años. En ataque dispone de grandes individualidades donde han demostrado su valía Hossa, Toews, Kane y Sharp. Todos ellos han estado a un gran nivel en la totalidad de la post temporada. Lo bueno de tener a estos jugadores, es que si falla uno, tienes a otro que puede ser decisivo en cualquier momento. A todo este arsenal ofensivo, nos encontramos con una serie de jugadores que están en segundo plano pero pueden ser igual de decisivos que los anteriores comentados. Bickell ha estado espectacular, además de Shaw y Stalberg. En esta línea está el veterano Handzus, que ha demostrado su buen hacer mejor de lo esperado.

Los Hawks, en defensa también andan sobrados de calidad y contundencia, acumulan hombres como Duncan Keith, Rozsival, Seabrook... jugadores con sobrada experiencia para afrontar este tipo de choques, y que además, suman puntos en ataque, ya sea en goles o en asistencias. En la portería, nos encontramos a Corey Crawford, un portero muy solvente que ha demostrado su calidad de bajo los palos (resarciéndose de los nefastos playoffs del curso pasado), guardameta sólido y cuando lo requiere espectacular. En estas rondas está consiguiendo un porcentaje de paradas del 93% y un promedio de goles en contra de 1,74 por partido.

BOSTON BRUINS

Los Bruins llegan a la final después de arrasar a los Pens de Crosby, no les dieron ninguna opción y los barrieron con un contundente 4-0. Realmente fue un resultado inesperado, los Penguins eran los favoritos de la Conferencia Este y serios candidatos a llevarse la Stanley Cup, pero Boston hizo lo que tenía que hacer y rozó la perfección en la serie.



Boston ha ido de menos a más este año, se clasificaron como cuartos en la Conferencia Este y en la primera eliminatoria tuvieron muchos problemas para eliminar a Toronto, sobre todo en el séptimo partido, donde necesitaron de una prórroga para ganar el decisivo y último partido de la serie, pero a partir de ahí, han sido un conjunto implacable, eliminando a los Rangers por 4-1 y a los citados Pens por 4-0.



Es un conjunto que no destaca tanto por las individualidades como Chicago, pero sí que sobresale en algo muy importante, en el bloque. Los Bruins tienen una plantilla muy consistente y sólida en todas sus líneas, cualquiera de ellas te puede hacer daño, prueba de ello es que nueve de sus trece delanteros han marcado un gol y diez tienen tres o más puntos. Además, también es un equipo muy físico y que no rehulle del choque. Tampoco hay que olvidar que cuentan con jugadores de nombre y de contrastada calidad, como Krejci, Bergeron, Lucic, Marchand, Seguin, Horton y el veterano y útil Jaromir Jagr. De todos estos jugadores, hay que destacar dos nombres, Krejci y Bergeron, el primero porqué está en un estado de forma increíble, como lo demuestran sus números, nueve goles y doce asistencias, y el segundo, porque ha marcado goles decisivos para que los Bruins estuvieran en esta final.



En defensa, destaca uno de los mejores defensas de la liga, si no el mejor, Zdeno Chara, hizo un trabajo perfecto contra los Pens y ha estado a un gran nivel. También destaca su pareja, Seidenberg, juntos hacen una combinación muy buena. Otros nombres como McQuaid, Boychuk, Krug y Ference completan una gran línea defensiva para la franquicia de Massachusetts. Todos ellos, además, tienen una gran aportación ofensiva, sumando quince goles en estos playoffs. La portería en Boston tiene un nombre propio y es el de Tuukka Rask, el finés jugó a un gran nivel en las dos primeras eliminatorias, pero contra los Penguins estuvo sobresaliente, fundamental. Detuvo 134 de 136 disparos, para tener un porcentaje de paradas del 98'5%, algo excepcional. Ha hecho olvidar al gran Tim Thomas (héroe del 2011), además tiene mejores números que él cuando ganaron la última Stanley Cup.



Chicago y Boston debido a la reducida temporada regular, no se han enfrentado entre ellos, por lo tanto, no tenemos referencias de partidos entre ambos durante este año. El primer encuentro de la serie será este miércoles en el United Center de Chicago.

Los Hawks tendrán la ventaja de campo, un factor que puede ser decisivo en una serie que se antoja larga y duradera.



Fechas y horarios



Partido 1: Miércoles 12 de junio; 02:00; Chicago Blackhawks - Boston Bruins



Partido 2: Sábado 15 de junio; 02:00; Chicago Blackhawks - Boston Bruins



Partido 3: Lunes 17 de junio; 02:00; Boston Bruins - Chicago Blackhawks



Partido 4: Miércoles 19 de junio; 02:00; Boston Bruins - Chicago Blackhawks



* Partido 5: Sábado 22 de junio; 02:00; Chicago Blackhawks - Boston Bruins



* Partido 6: Lunes 24 de junio; 02:00; Boston Bruins - Chicago Blackhawks



* Partido 7: Miércoles 26 de junio; 02:00; Chicago Blackhawks - Boston Bruins





* Si es necesario