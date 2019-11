Jesús Velasco: "Continúo con toda la ilusión y voy a tirar del carro"

La temporada 2012/2013 era una campaña especial para Inter Movistar, que celebraba su 35º aniversario y que trajo Jesús Velasco con la intención de volver a recuperar el tronío de hace unos años.

La realidad es que todo ha salido al revés, desde el primer momento, cuando se perdió la Supercopa de España desde los lanzamientos de penaltis. Luego llegó la grave lesión de Matías, el varapalo de la Copa de Alcalá y la mala imagen en el Palau Blaugrana en la Copa del Rey. Para finalizar, en Liga, Inter Movistar acabó la fase regular bien, pero en semifinales no supo cerrar la serie en Murcia frente a ElPozo.

Jesús Velasco, en una entrevista concedida a INTERmedia, canal oficial del club, ha hecho un repaso de todo lo ocurrido en esta campaña, así como de su propio trabajo, el de los jugadores y ha hablado sobre lo que se busca en los próximos fichajes del club.

Balance de la temporada

Para comenzar, el técnico interista ha hecho un balance de la temporada, el cual, en líneas generales, “es más negativo que positivo. Ha sido una temporada con muchas situaciones que obligan a tener varias connotaciones como son la grave lesión de Matías, la marcha de Betao o la llegada de tres jugadores de otros campeonatos, que nos han ido marcando diferentes etapas”.

El toledano ha añadido que en este curso “todo ha estado condicionado por mi llegada, que ha traído una manera diferente de entrenar, de afrontar los partidos y de jugar. Nos hemos tenido que adaptar todos, por lo que ha sido una temporada complicada y en donde no hemos alcanzado los objetivos”.

Jesús Velasco, conocedor de la importancia y del peso que la historia tiene en su club, no duda en catalogar que su primera campaña en el conjunto de Alcalá de Henares termina con una valoración negativa. “Inter es un club que aspira a ganar títulos, por lo que la valoración del año es negativa. Empezamos con la Supercopa, que la perdimos en penaltis, y luego no hemos alcanzado ninguna final. Es cierto que hemos estado bastante cerca (quitando la Copa del Rey en la que el Barça demostró ser superior a nosotros) en las otras dos competiciones: una la perdimos en los penaltis y la otra en la prórroga del tercer partido. No sé si es la peor, pero sí una de las peores temporadas de este club”, ha asegurado.

Sobre él mismo

El entrenador de Inter Movistar no tiene ninguna duda y se muestra seguro de su trabajo, y ha explicado que “mi idea es seguir adelante, intentar mejorar todo lo posible y continuar con el trabajo de esta temporada, en la que hemos terminado en una línea ascendente”. Además, ha añadido que “en cuanto a mi carrera profesional, esta ha sido la segunda peor temporada que he tenido, por lo que tomo nota de mis actuaciones. Hay muchas cosas que he hecho bien, bastantes cosas que he hecho muy bien y algunas cosas que he hecho mal y otras que no repetiría. Cada uno ha de hacer examen de consciencia. Yo, comenzaré con el mío y, a partir de ahí, empezaré a hacer el de los demás. Continúo con toda la ilusión y está claro que voy a tener que tirar del carro y no tengo ningún problema en asumirlo y lo voy a intentar”.

Sobre el equipo

La lesión de Mati y la marcha de Betao propiciaron que en el mercado invernal llegaran a las filas del equipo complutense Gadeia, Oitomeia y Borruto. Esto, para Velasco, ha sido un hándicap en el crecimiento del grupo, y así lo ha explicado. “Creo que los jugadores se han adaptado, pero también creo que nos ha faltado tiempo, sobre todo por el hecho de traer tres jugadores de fuera que no solo se tenían que adaptar a mi sistema de juego sino también a los compañeros, al campeonato y aun nuevo idioma. Son aspectos fundamentales para tres jugadores que, sobre el papel, debían ser importantes”, ha aseverado.

Lo más positivo, la afición

Pero todo no ha sido negativo en Inter Movistar. La unión con la afición ha crecido de tal manera que el Pabellón Caja Madrid ha rozado el lleno en prácticamente todos los encuentros que el equipo ha jugado como local. De esto se enorgullece el técnico, que ha comentado que “hemos sido campeones en el apartado del público. Somos el club que hemos metido más espectadores a lo largo de la temporada. Ojalá el año que viene sigamos así y nosotros, con nuestro juego, podamos llamar a más gente si es posible”.

Sobre los fichajes

Respecto al capítulo de fichajes, Jesús Velasco ha hablado sobre la disyuntiva que existe a día de hoy entre el cuerpo técnico y la directiva de Inter Movistar: renovación o continuismo. “En fútbol sala, si se hace un cambio tiene que ser para mejorar. Este año los hemos hecho y no hemos mejorado, aunque la línea sí que era ascendente. A mí no me gustaría cambiar muchos jugadores, pero el club está en una situación en la que hemos hecho una de las peores temporadas de la historia y la entidad está por la idea de cambiar”, ha asegurado.

Respecto al perfil de jugador que busca Velasco para completar su plantilla, el técnico ha sido muy claro y ha explicado que “si tengo a un jugador que me ha dado “x” y va a venir otro y no estoy convencido de que me va a dar “x+10”, pues si me da “x+1” prefiero quedarme con el que tengo”. El toledano ha añadido que “el bloque habría que mantenerlo, cambiando uno, dos o tres, pero no más. Después, hay que ver qué posibilidades hay de traer a jugadores que puedan dar más que lo que dan los que van a salir”.

Por último, Jesús Velasco ha hablado sobre qué buscan para la plantilla de Inter Movistar 2013/2014. “Mis expectativas intento que sean las mismas que las del club y por eso estamos siempre con conversaciones. Estas expectativas pasan por consolidar el bloque que tenemos, estar convencidos de que los jugadores que vengan nuevos se adapten rápidamente y aumentar la competitividad, que ha sido nuestro mayor lastre, sobre todo, fuera de casa”, ha finalizado.