Datsyuk firma un acuerdo con Detroit para 3 temporadas más

Los Detroit Red Wings y el propio Pavel Datsyuk utilizando Twitter han anunciado hoy la renovación del pilar del equipo y ganador de cuatro trofeos Lady Byng a la deportividad y conducta gentil combinada con un gran nivel de juego y tres trofeos Frank J. Selke por ser el mejor delantero en aspectos defensivos para las tres próximas temporadas, combinando un salario de 23 millones de dólares.

Signed 3 yr. extension. Detroit, glad to be here for 4 more yrs.Thanks to our fans, friends and Ilitch family @DetroitRedWings @danmilstein