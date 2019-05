Óscar Iglesias renueva por una temporada con Azkar Lugo

La continuidad está presidiendo la actualidad del conjunto lucense en este mercado de verano 2012 - 2013. Tras la rúbrica de Diego Ríos, el siguiente en renovar ha sido el meta Óscar Iglesias. El canterano ha llegado a un acuerdo con la entidad transportista para prolongar su vinculación con esta durante un año más. Será pues su quinta campaña vistiendo la elástica del primer equipo pronista, luego de haber militado durante toda su infancia y juventud en las categorías inferiores de la escuadra lucense. Tal es su relación con Azkar que es actualmente el jugador de la plantilla con más años de trayectoria en el club.

Manuel Vázquez: "Tiene que ser una referencia"

El anuncio de su renovación fue presentado en el Centro Deportivo Terra, escenario en el que tantas tardes de gloria dio a la hinchada azulona cuando todavía era un niño. En la rueda de prensa acompañaron al jugador el presidente de la entidad, Manuel Vázquez, y el entrenador, Diego Ríos, quienes aprovecharon la comparecencia para hablar acerca de esta noticia y del resto de la actualidad del primer equipo. El encargado de abrir fuego fue el máximo mandatario, Manuel Vázquez, quien se mostró contento con las renovaciones del entrenador y el meta lucenses.

"Para el año que viene esperamos ofrecerle dos años"

"Diego lleva dos años haciendo un gran trabajo, cada día está madurando más", afirmó el presidente en relación al técnico. Sobre Óscar dijo que "él sabe lo que queremos de él, tiene que ser una referencia en este equipo". El guardameta ha venido demostrando un gran talento bajo los palos desde bien pequeño por lo que la intencón del club es "para el año que viene hacerle un contrato de dos años", vaticinó el dirigiente transportista.

Óscar Iglesias: "Como en casa en ningún sitio"

Para el técnico Diego Ríos la renovación de Óscar era "prioritaria". Desveló que esta se venía gestando desde hace bastante tiempo. Recalcó que el jugador "tiene que tener un rol importante", ya que bajo su criterio "es raro que el equipo no puntúe cuando él esta bien". El protagonista de la buena nueva se deshizo en halagos para el que es el club de su vida: "Solo puedo agradecerles a la directiva y al cuerpo técnico que sigan confiando en mi y en mi trabajo", declaró encantado el meta, que suscribió aquello de que "como en casa en ningún sitio".

"No tengo representante ni lo quiero tener"

No obvió hacer un ejercicio de autocrítica, admitiendo lo siguiente: "Espero ser más regular que e año pasado y dar el salto que se espera de mí". A pesar de que la oferta de renovación llevaba en su mesa un buen tiempo, el portero aseveró que "nunca miré otra cosa que no fuera estar aquí. No tengo representante ni lo quiero. Mientras tenga la opción de estar en Lugo, el resto será secundario".

Se buscarán dos incorporaciones

El camino seguido por Óscar Iglesias es una senda que esperan recorrer otros jugadores, senda que no seguirá César Quijada, compañero en la portería del renovado en las últimas temporadas. Diego Ríos comentó que "estamos en negociaciones con él para que trabaje con el equipo filial". El meta no entra en los planes del entrenador lucense por lo que esta decisión busca que "esté con los futuros porteros del Azkar y él a nivel personal mirará si le sale alguna cosa". La duda también planea sobre el futuro de Juanpe y Jhony: "Se nos abrieron bastantes posibilidades en el mercado pero no hemos cerrado ninguna, así que hasta que concretemos no descartamos su continuidad al 100 %". A pesar de no cerrarles la puerta, Ríos reconoce que "es cierto que a los dos les dijimos que podían buscar equipo".

Tras dilucidar el destino de los jugadores con los que se cuenta, el entrenador lucense habló sobre el futuro de Armburu y Cuco, a los que sí se les ha ofrecido la renovación: "Con Aramburu creo que van a ser días para que quede finiquitado su contrato y está todo apalabrado, y con Cuco se están acelerando las cosas y por lo que está todo encaminado". Tras pasar revista a las posibles bajas y renovaciones Ríos admitió que "solo tendríamos que buscar a uno o dos jugadores para cerrar esta plantilla". Admitió que con un par de refuerzos "el equipo podría ser un poco más competitivo que el año pasado", mejora que también atribuye a que "tendremos otro más de experiencia a nuestras espaldas".

El mercado brasieño, punto de rastreo

Sobre las posibles llegadas renoció que la prioridad es incorporar a "un pívot diestro, que aparte de jugar de espaldas pudiese jugar también de cuatro e incluso de falso pívot". Admitió que se encuentran rastreando el mercado nacional e internacional, con especial atención al brasileño. A pesar de ello, advierte que un fichaje proveniente de territorio latinoamericano "es más arriesgado, me gustaría que fuese un jugador que conociese la liga para mantener un poco la línea de estos años". Años en los que Azkar ha apostado por la base, convirtiendo su cantera en una de las mejores a nivel estatal, de ahí que un hipotético traspaso brasileño tendría que adaptarse a la filosofía en la que tantos minutos ha empleado el equipo lucense.