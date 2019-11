WTS Kitzbuehel, así lo vivimos

14:15. ¡Nos despedimos de la prueba de Kitzbühel! Muchas gracias a todos por acompañarnos. Alistair Brownlee se ha llevado el oro con un espectacular Mario Mola por detrás. Próxima parada: Hamburgo (20-21 julio).

14:13. Javier Gómez Noya continúa al frente del ranking ITU con 2744 puntos, Mario Mola sube al 2° puesto (2099 puntos) y Joao Silva 3° con 2422 puntos.

14:10. Clasificación final en Kitzbühel.

14:07. Por último, Jesús Gomar acaba 38º.

14:06. Javier Gómez Noya llega 13º a 3'03" de Brownlee. Óscar Vicente acaba en un magnífico 16º puesto.

14:04. ¡¡Mario Mola logra la medalla de plata!!

14:02. ¡¡ALISTAIR BROWNLEE VENCE EN KITZBÜHEL CON UN DOMINIO IMPRESIONANTE!!

14:00. Parece que Mario Mola no va a tener problema en finalizar segundo. Va muy cómodo a menos de un minuto de Brownlee.

13:55. Las carretera de la prueba son propias de un cross. Pero a Alistair Brownlee parece no importarle, va directo a por el oro.

13:53. Clasificación antes de la carrera a pie.

13:48. Brownlee pasa sin problemas por las rampas del 22%. Mario Mola va segundo y el suizo Sven Riederer tercero.

13:45. Mario Mola marcha muy bien en un grupo que está a 54 segundo a 1km para que Brownlee corone.

13:41. Alistair Brownlee mira desde lo alto a sus perseguidores.

13:39. A falta de 2,5km para que Brownlee corone, distancia en más de 1km a sus perseguidores.

13:37. Alistair Brownlee tiene una ventaja de más de 1 minuto con respecto a los 5 perseguidores. El británico va directo a por la victoria.

13:35. ¡Mario Mola llega al grupo perseguidor! Son 5 en este momento.

13:30. Gómez Noya marcha en el grupo perseguidor junto al sudafricano Henri Schoeman.

13:26. Comienza la ascensión más dura de todas las Series Mundiales. Se destaca por delante ya Alistair Brownlee.

It's off the front for @AliBrownleetri here at the @worldtriathlon #WTSKitzbuhel pic.twitter.com/pM8xWTPQuB — Kris Gemmell (@KrisGemmell_) July 6, 2013

13:23. Ahora mismo hay 14 corredores en cabeza de carrera. Entre ellos los dos grandes favoritos: Gómez Noya y Alistair Brownlee. Mario Mola viene en el segundo grupo.

13:21. Gómez Noya se muestra muy activo en las primeras posiciones del grupo de cabeza. Las primeras rampas ya aparecen.

13:19. Mario Mola perdía 22 segundos, Jesús Gomar 40 y Óscar Vicente 59 tras la transición. 11,55 kilómetros de ciclismo por delante.

13:16. Clasificación de la prueba tras la transición de ciclismo:

13:14. En un tramo de natación más corto de lo normal, los triatletas ya han acabado. Richard Varga sale primero. Gómez Noya es el primer español pegado a Alistair Brownlee.

13:10. El francés Aurelien Raphael y el eslovaco Richard Varga marchan en las primeras posiciones. Ambos son grandes nadadores.

13:06. ¡¡Salen los triatletas!! Recordamos que serán 750 metros de natación.

13:04. Javier Gómez Noya en la línea de salida.

javier gomez noya a punto de comenza pic.twitter.com/2zeQqAyxGP — Triatlón Noticias (@triatlonnoticia) July 6, 2013

12:59. Los triatletas, convertidos ahora en nadadores, ya están a punto de posicionarse en la línea de salida.

Here we go!!!!! @worldtriathlon #WTSKitzbuehel pic.twitter.com/DED9l58SmA — Kris Gemmell (@KrisGemmell_) July 6, 2013

12:55. ¡A las 13.06 horas comienza la prueba más dura del año! La línea de meta ya está llena de gente.

The finish line is buzzing with age groupers & their cheering squads. So much energy here at #WTSKitzbuehel! pic.twitter.com/WEq1EKdEr9 — Triathlon Live (@triathlonlive) July 6, 2013

12:50. La temperatura del agua es de 21.5 grados. Los nadadores saldrán sin neopreno.

12:46. Podios de las cuatro pruebas anteriores:

12:40. Clasificación actual de las Series Mundiales de Triatlón. Dos españoles entre los tres primeros que estarán hoy en Kitbühel. También participará Jesús Gomar.

12:36. Gómez Noya: "Esta es una carrera muy importante. Me gusta escalar, así que estoy esperando a hacerlo. Creo que es un reto para todos los triatletas y por ello estamos muy felices".

Attention the wild wolf has entered transition @worldtriathlon #WTSKitzbuhel @Jgomeznoya pic.twitter.com/BC70sDKWjq — Kris Gemmell (@KrisGemmell_) July 6, 2013

12:33. Alistair Brownlee: "Realmente es un triatlón difícil. Es fantástico hacer algo diferente. Seguro que dará espectáculo y resultados interesantes".

He's the last one to check in for @worldtriathlon #WTSKitzbuhel but surely the only time today @AliBrownleetri pic.twitter.com/45q9TG4MeT — Kris Gemmell (@KrisGemmell_) July 6, 2013

12:30. Vídeo de presentación de la WTS Kitzbühel. Para hacerse una idea.

12:27. Este es la parte de la ascensión donde la pendiente se pone más difícil: ¡¡22,3%!!

This is what awaits @worldtriathlon athletes tomorrow here at #WTSKitzbuhel pic.twitter.com/S4Dl2Sn89l — World Triathlon (@worldtriathlon) July 5, 2013

12:25. El tramo de carrera a pie no se queda atrás, pues termina en una escalofriante subida del 14%. Serán 136 metros de desnivel.

12:22. El tramo ciclista tendrá más de 6 km de ascensión, con una dureza propia de una etapa de profesionales. El último kilómetro tendrá rampas de entre el 17% y el 22%. En total, 867 metros de desnivel.

12:20. Constará de 750 metros de natación, 11,55 km de ciclismo y 2.55 km de carrera a pie.

12:17. El circuito de Kitzbühel es sin duda el más duro del año, con rampas de más del 22%. Se trata también del más corto, pues las distancias olímpicas se verán reducidas debido a la dificultad.

12:15. ¡¡Buenos días!! Bienvenidos al directo de la quinta carrera de las Series Mundiales de Triatlón, el circuito donde participan los mejores del panorama internacional. Estaba prevista la participación de los dos hermanos Brownlee, pero finalmente Jonathan ha tenido que retirarse por un virus estomacal.