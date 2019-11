Así ha sido el año de Ryan Lochte

Después de su buena actuación en Londres, criticada por no cumplir con las expectativas, Ryan Lochte afronta el Mundial de forma distinta. Sin la presencia de Michael Phelps ya no tiene un claro rival a batir, y se sitúa sin discusión como el mejor y más completo nadador del mundo, aunque ello no le servirá para ganar con facilidad, ya que en la mayoría de las pruebas la competencia ha aumentado bastante.

Cinco pruebas disputará en Barcelona: 100m mariposa, 200m libres, 200m estilos, 200m espalda y 4x200m libres. No parte como favorito en todas ellas, salvo en los 200m estilos, prueba en la que posee la mejor marca de 2013 desde que la consiguiera en los trials. En el resto tendrá que combatir contra toda una pléyade de nadadores especialistas en ellas, como es el caso de Daiya Seto y Kosuke Hagino en los estilos.

Que no parta como favorito no quiere decir que no tenga opciones de victoria o medalla, ni mucho menos. Hablamos de Lochte, un gigante de la piscina. Su estado de forma ha ido de menos a más durante la temporada. Después de un inicio renqueante, con una buena participación en el Mundial de piscina corta, su dominio en las Arena Grand Prix Series comenzó a derrumbarse a cámara lenta. Gran Premio tras Gran Premio Lochte vio como, pese a participar en casi todo, Tyler Clary iba recortando distancias en la tabla.

Fue en el momento más duro de la temporada para él, el mes de marzo, cuando las cosas se pusieron serias. La grabación de su reality televisivo, what would Ryan Lochte do? Tocó a su fin. Mientras el de Florida estuvo involucrado en él, sus entrenamientos fueron bastante flojos, según palabras de su entrenador, que llegó a tener una riña con él por la aparente falta de compromiso del nadador. Surtió efecto.

En las siguientes semanas Lochte cumpliría con su propósito de enmienda, machacándose como ya hiciera en los meses previos a los Juegos Olímpicos y alcanzando un buen estado de forma en tiempo récord. Apenas mes y medio después de tocar fondo volvió a las Grand Prix Series para demostrar que estaba de vuelta. En Santa Clara dejó las mejores sensaciones de la temporada, a dos meses del Mundial..

Los trials constituyeron la última prueba de fuego para él. El balance final, de cinco clasificaciones para el Mundial, es muy positivo. Sus tiempos también lo son, algunos situados entre los mejores de 2013, pero en especial el conseguido en la final de los 200m estilos (1:55.44), mejor incluso que el del japonés Daiya Seto. El aspecto más positivo es la recuperación de sus virajes, que han flaqueado durante toda la temporada y que vuelven a hacerle ganar tiempo con respecto a sus competidores.

Nunca se puede enterrar antes de tiempo a los mejores. Michael Phelps lo demostró después de quedarse fuera del podio en el primer día de los Juegos Olímpicos. Ryan Lochte sigue aquí, después de una temporada llena de altibajos. Es el mejor en activo hasta que alguien demuestre lo contrario, ocasión que se presentará durante el Mundial de Barcelona.

Final de los 200m estilos en los trials, en la que Ryan Lochte logró la mejor marca mundial de 2013