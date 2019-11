Entrevista. Fernando Carpena: "La destitución de Anna Tarrés no tuvo nada que ver con la denuncia de las nadadoras"

Fernando Carpena accede amablemente a esta entrevista en el Open de Pontevedra, lugar donde los nadadores se jugaron sus últimas opciones de acudir al Mundial. Una cita que será en casa, en Barcelona, y donde el presidente de la Real Federación Española de Natación (RFEN) tendrá parte de protagonismo. En los últimos meses ha pasado gran parte del tiempo trabajando para este gran evento, pero también ha tenido que atender a diversos casos polémicos. Una vez pasada la tempestad del caso 'Tarrés', los nadadores máster se han puesto en su contra, aunque su calma le ayuda a seguir firme en un puesto para el que ya ha sido elegido en dos ocasiones. Sin más, Fernando Carpena, al descubierto.

P: ¿Cómo empezó su relación con la natación?

R: [Suspira] Empecé a nadar en el año 1968, en una piscina muy pequeña y muy modesta de un club de Madrid que todavía existe, el Club Deportivo Parque Móvil. Excepto dos meses que estuve desvinculado, todo el demás tiempo estuve en la natación.

P: En noviembre de 2008, por un solo voto, llega a la presidencia de la RFEN. ¿Pensaba ya que iba a ser presidente o esperaba que saliese elegido el presidente de la Federación Catalana?

R: No. Sabía que el tema iba apurado, pero estaba convencido de que sí lo iba a sacar adelante.

P: Usted lideraba la plataforma ‘Unidos por el cambio’. ¿Cree que ese cambio ya se ha dado en la natación?

R: Estamos en proceso. Hemos cambiado ya muchas cosas, pero el proyecto es más a largo plazo. No estoy descontento ni mucho menos en lo que hemos ido haciendo, aunque lo que pasa también es que se nos ha avecinado una situación económica encima muy grande, muy negativa y estamos intentando amoldarnos a los nuevos tiempos.

P: En 2012 es reelegido con un mayor apoyo —71 votos de margen— y mantiene su dicho de querer ser 'el presidente de toda la natación'. ¿Qué significa esto?

R: Lo que he buscado como fórmula de actuación ha sido el apoyo y caminar todos en la misma línea. Lo hemos conseguido, y ahí está ese resultado. Ahora lo que tenemos que hacer es consolidarlo. Aunque los resultados de las votaciones son como una toma de tiempo, solo sirven un tiempo. A partir de ahí hay que olvidarlo ya y tirar para delante.

P: ¿Cómo me describiría a Anna Tarrés?

R: Una gran entrenadora que hizo un gran trabajo.

P: ¿Tuvo relación la Federación con la carta de las nadadoras de sincronizada?

R: No, en absoluto. La carta sale a posteriori.

P: Anna Tarrés denunció a la RFEN porque se sentía dañada moralmente. ¿Qué pensó de esto?

R: Yo expuse judicialmente la que era nuestra postura y que fue estimada en un 99% por el juzgado.

P: Paola Tirados declaró que ustedes hicieron oídos sordos cuando ellas ya habían denunciado los supuestos malos tratos de Anna Tarrés. ¿Esto es así?

R: Vamos a ver, Paola Tirados presentó una carta al poco de entrar en la Federación y después hizo otra carta en la cual matizaba y centraba su denuncia que fue objeto de un expediente disciplinario y que concluyó de la manera que concluyó. Yo no relaciono malos tratos en la decisión de la, no destitución, sino la no continuidad de Anna Tarrés. De todas formas, prefiero no hablar, porque como hay procedimientos judiciales me reservo cualquier tipo de declaración a ese ámbito.

P: Entonces, asegura que la destitución de Anna Tarrés no tuvo nada que ver con la denuncia de los malos tratos.

R: En absoluto, en absoluto. En absoluto además porque la carta sale a posteriori y creo que es una cuestión de oportunidad de estas chicas. Cuando se enteran que se ha producido la destitución, acuden a la opinión pública. De todas maneras, ellas son las que tienen que responder a eso y respondieron en el juicio el por qué hacen esa iniciativa. Pero ahí no voy a entrar, es un tema que está en los autos y nada más.

P: Antes del juicio, se publicó en los medios que estuvo a punto de haber un acuerdo entre Anna Tarrés y la Federación. ¿Por qué finalmente este acuerdo no existió?

R: Bueno, eso queda en el ámbito propio de lo que fue una conversación. De todas formas, no voy a hablar más de Anna Tarrés. Hicimos una nota de prensa en su momento con las razones por las que considerábamos que no debía de continuar, dentro del derecho que nos asistía, igual que a ella. Igual que a ella le asistía el derecho de no proseguir con una relación contractual que tenía término, que terminaba el 31 de diciembre. Lo que hicimos fue cumplir tajantemente lo que decía ese contrato, que había que preavisar en el mes de septiembre. Lo hicimos y punto.

P: Cambiando de tema, ¿cómo definiría el método de selección utilizado para los Mundiales?

R: Los criterios de selección fueron muy claros. Lo fueron durante todo el ciclo con la anterior comisión técnica de Luís Villanueva y esta comisión técnica ha considerado oportuno seguir con el mismo criterio. Hay una oportunidad de hacer la marca mínima. Ellos siguieron ese criterio que respeto y apoyo.

P: ¿Se va a seguir con este método en futuros eventos?

R: Yo voy a respaldar siempre, y tengo plena confianza en esta comisión técnica con Castillo al frente. Por lo tanto, si ellos me lo proponen y lo valoramos convenientemente, se seguirá aceptando.

P: Muchos aficionados a través de las redes sociales se preguntaron por qué no se retransmitió el Open de Pontevedra ni por —internet— ni por televisión.

R: Está claro que nuestro interés era que se retransmitiese pero los recortes económicos que se produjeron nos impidieron abordarlo con nuestros recursos. Bastante estamos apoyando los clubes con un esfuerzo enorme, las federaciones autonómicas también y nosotros restringindo gastos. Claro que sí que nos habría gustado. Las razones fueron esas, de índole exclusivamente económica.

P: Y echando la vista atrás, ¿cómo valoraría la actuación en los Juegos Olímpicos de Londres?

R: La mejor de toda la historia, en su conjunto. En los 100 años de historia del Olimpismo, la Federación había obtenido ocho medallas. En Londres conseguimos cinco, eso creo que dice mucho. Concretamente en natación nunca habíamos tenido una medallista que sacara dos medallas, lo hemos conseguido. En conjunto los mejores Juegos de la historia, en la natación también.

P: ¿Cree que Mireia Belmonte puede ser esa 'estrella' que guíe a los niños a aficionarse a la natación?

R: Por supuesto. Es objetivamente considerada, por los resultados de los Juegos, los Mundiales y los Europeos, la mejor nadadora española de la historia. Alguien que consigue esto y además a base de trabajo, como lo demuestra día a día, es un magnífico referente. Sin duda, es la que más trabaja de todos.

P: Si finalmente Madrid se hace con los Juegos de 2020, ¿cómo ve la natación dentro de siete años?

R: Si seguimos en esta línea y las administraciones son capaces de reconducir su situación actual, su apoyo, en referencia también a las locales y autonómicas, seguiremos adelante. Lo que pasa es que hay que ponerse en guardia porque nos han quitado muchos medios, no tenemos medios suficientes.

P: ¿Qué espera de la vuelta del Mundial a Barcelona diez años después?

R: Disfrutar de él. Y disfrutar significa ver unas competiciones con mucho ambiente, ver una buena organización en la que estamos inmersos y ver una ciudad volcada, que lo va a estar. Espero los mejores resultados de la historia.

P: ¿Tienen pensado organizar algún Europeo en España en años venideros?

R: El Campeonato del Mundo eclipsa todos los demás. El año pasado hicimos un Europeo de waterpolo en Madrid, hicimos competiciones internacionales de la Copa Comet, tanto en 'sincro' como en natación y el año que viene tenemos concedido el mundial juvenil de waterpolo, que en principio lo vamos a hacer en Madrid. Seguimos haciendo cosas, pero con mucha prudencia y aceptando la situación que es. Podemos abordar lo que podemos abordar. En un evento de esta magnitud, como es un Mundial o un Europeo, hay que involucrar a administraciones que sabemos que lo están pasando mal. Hay que valorar muchísimo que el Ayuntamiento de Barcelona en el año 2010 'se lanzó a la piscina' para organizar el Mundial este verano.

P: ¿Cree que en deportes como la natación o el waterpolo se hace una lucha efectiva contra el dopaje?

R: En las disciplinas acuáticas no estamos teniendo problemas. Seguimos nuestros controles. Tengo la tranquilidad de que esto va a seguir siendo así. Hubo en momentos determinados como la famosa RDA, pero salió a relucir a posteriori. Las chinas también tuvieron unos problemas y se cortó tajantemente. Creo que la natación es un deporte limpio donde afortunadamente no están entrando esos métodos ilegales de actuación.

P: Se ha hablado mucho de las licencias máster y muchos se preguntan por qué la Federación no ha eliminado las licencias nacionales.

R: Las licencias nacionales como tal se las denomina así. Hay una licencia que es la licencia autonómica. Lo que tienen previsto las federaciones nacionales como fuente de recurso es que los que tienen que participar a nivel nacional tienen que pagar una cuota, que se viene a denominar licencia nacional. No es un problema de los máster. Los máster tienen plena carta de naturaleza en la RFEN y lo que ellos han pretendido es algo que asambleariamente y estatutariamente no es posible. A mí me gustaría abordarlo de otra manera, hay fórmulas. Nosotros tenemos 7 mil licencias estatales, por decirlo así. Solo hay 7 mil deportistas de los 90 mil que hay por todo el territorio nacional que aportan. Por lo tanto, tenemos que sacar esto adelante. Hay una serie de recursos, entre ellos este, que en estos momentos desgraciadamente no podemos limitar.

P: ¿Qué les diría a esos más de 1.300 nadadores que han firmado la protesta a la Federación?

R: Que entendiesen cuál es la situación. Esto es como si nos ponemos ahí delante y nos ponemos a recolectar firmas de que bajen el precio del autobús o que el autobús sea gratuito. Sería un ideal. Pero la sensatez… Luego hablaremos de si es o no muy elevado el precio, pero hay que pagar, porque si no luego no lo valoramos. Es verdad que se paga a nivel autonómico y se paga a nivel estatal. Pero es que hay que sufragar los gastos, hay que soportarlos.

P: Por último, ¿cómo definiría a Fernando Carpena?

R: Me definiría como una persona a la que le apasiona lo que hace. Llevo mucho tiempo, lo que tiene cosas buenas y cosas malas, pero sobre todo estoy volcado. Pedir disculpas de los errores que sin duda cometo, pero fundamentalmente lo que hago lo hago asesorado pero de corazón.