Entrevista. Duane da Rocha: "Un Mundial en casa es algo especial"

Con muy pocos años de vida, Duane da Rocha (Brasil, 1988) viajó desde Sudámerica hasta Málaga, la ciudad en la que creció y en la que se enganchó a la natación. Desde muy joven —15 años— empezó a cosechar éxitos a nivel nacional, que más tarde se extenderían a las competiciones internacionales. Medallas en Europeos y Juegos Mediterráneos y semifinales de Mundiales y Juegos Olímpicos alumbran un palmarés que todavía no ha parado de crecer. Ahora, con Barcelona 2013 por delante, Duane da Roche cuenta a VAVEL como vivió su pasado y cómo ha cambiado su forma de ver las cosas.

P: Con 15 años consigues tus primeros éxitos proclamándote campeona de España en 200 libres y tercera en 100 espalda. ¿Cómo vives tus primeros triunfos relevantes tras años de preparación?

R: Al principio cuando eres pequeña todo es diversión y no notas todo lo que sacrificas, vienen las cosas bastante fáciles. Cuando te haces mayor es cuando empiezas a ver que las cosas son más difíciles y cuando empiezas a valorar los éxitos mucho más.

P: Más tarde, en 2004, puedes disfrutar en Madrid de un campeonato de Europa, ¿supone un paso importante en tu carrera?

R: Sí, fue mi primera competición internacional absoluta. Aunque realmente, era muy pequeña —16 años— y no sabía realmente todo lo que significaba. No conseguí buenos resultados, no fue la mejor experiencia y la verdad, no aprendí mucho. Pero bueno, por lo menos participé y fue un poco como el principio de muchos campeonatos.

P: Tanto en los Juegos Mediterráneos de Almería 2009 como en los de Pescara 2009 nadaste de manera sobresaliente. Una competición que a lo mejor no es tan conocida, pero que para ti supuso un vivero de grandes resultados, ¿no?

R: Los de Almería los disputé mientras preparaba el Mundial, fueron un poco de ‘transición’ para probarme. Salieron mucho mejor de lo que esperaba, hice mis mejores marcas. Pescara fue el principio de mi vuelta a un nivel internacional después de unos años malos.

P: Y con solo 17 años, te ves en las semifinales de los 200 metros espalda del Mundial de Montreal…

R: Me vino muy grande. Estoy orgullosa porque nadar una semifinal de un Mundial no es algo fácil, y allí estaba yo luchando contra las quince mejores del mundo, lo cual es algo serio. Aún estando allí, no me creía que estaba allí.

P: ¿Quizás 2010 supone el año de tu explosión?

R: El 2010 fue un año espectacular. No puedo arrepentirme de nada, siempre la recordaré como una temporada espectacular. Me hizo confiar en algo que antes no me creía.

P: ¿Qué pasa por tu cabeza con el bronce del Europeo de Budapest colgado al cuello?

R: No me lo creía. Me notaba como si fuese una persona nueva, una nadadora nueva. Enfrentarme a las mejores de Europa y luchar por un puesto en el podio era algo que antes yo ni siquiera podía soñar.

P: ¿Cómo te tomaste no haber pasado a ninguna semifinal en Londres? [Fue semifinalista en 100 y 200 espalda]

"No estar en la final de Londres fue duro"

R: Fue bastante duro. Me veía muy fuerte, estaba en mejor forma que nunca. Y me veía en la final, sabía que tenía todo para poder luchar en la final. Pero bueno, a veces las cosas y a veces no. Tuve un pequeño fallo y en los Juegos Olímpicos si no haces una carrera perfecta, cualquier error puede dejarte fuera de la final.

P: Si revisamos el ránking español, te encuentras a solo 14 centésimas en el 100 espalda y a 3 centésimas en el 200 espalda de Nina Zhivanevskaya.

R: Sí, está complicado. Aún me queda tiempo y no me he puesto fecha de caducidad todavía, así que seguiré luchando porque quiero estar primera en esa tabla de récords.

P:¿Es un sueño que acudir a un Mundial tan cerca de casa?

R: Nadar un campeonato internacional en casa es algo especial. No es lo mismo nadar fuera, porque aquí la natación no es un deporte muy seguido y la gente no viaja simplemente para verte nadar. Es diferente saber que vas a tener tanto apoyo en un Mundial.

P: ¿Cómo te encuentras en el Real Canoe?

R: Muy bien. Estaba en un club pequeño y realmente es como mi club de toda la vida. Tuve una época mala y en el real cano me ayudaron a volver a crecer. Tuve un parón y todo lo que estoy consiguiendo ahora es gracias a ellos.

P: ¿Qué ha cambiado en Duane desde los 15 años hasta ahora, con 25?

"Ahora soy una persona completamente nueva"

R: Muchísimas cosas. He tenido más o menos tres etapas: la etapa de los 15 a los 18, muy bonita y en la que todo me salía muy fácil; después tuve otra etapa un poco más difícil en la que no me veía con posibilidades y no creía en mí. Fue ahí cuando decidí cambiarme al canoe y empezar otra etapa diferente. Poco a poco he ido creciendo como persona y he ido madurando. Ahora creo que soy una persona completamente nueva. No me desilusiono y no me vengo abajo como hace años si no consigo el resultado que espero. Sé encajar los ‘golpes’ mejor que antes.

P: ¿Consideras que la natación es de los deportes que más desgasta?

R: Sí, sobre todo psicológicamente. Hay que ser muy fuerte de cabeza porque es un deporte muy difícil.