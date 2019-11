Charlamos con Mati Ortiz: "No vamos a dejar pasar la oportunidad de lograr el oro"

Con solo 22 años, Mati Ortiz es una de las componentes de este histórico combinado de waterpolo femenino que logró la plata en los Juegos de Londres el pasado verano, así como del potente Sabadell que mantiene su hegemonía en la competición nacional y que ha logrado dos de las tres últimas Champions Cup, la máxima competición continental.

Mati nos ha atendido con su natural amabilidad y una mezcla de nervios y ganas de que los Mundiales de Barcelona arranquen cuanto antes.

P: Poco más de 72 horas para el debut. ¿Nervios, emoción, ganas de que empiece ya?

R: La verdad que tenemos muchísimas ganas y muchísima ilusión. Ya quedan poquitos días y esta recta final es un "¡por favor, que llegue ya el día! ". Después del tiempo que llevamos entrenando tenemos muchísimas ganas, sí.

P: Tras la plata en Londres, muchos las ven como candidatas al oro en estos Mundiales, pero ayer su compañera y amiga Maica García avisaba que unos Mundiales pueden ser más complicados por el mayor número de equipos participantes. ¿Cuál es su objetivo para Bcn 13'?

R: Nuestro objetivo es el oro. Siempre te planteas eso porque si no vas a una competición con la máxima aspiración, creo que no se da lo máximo de sí mismo. Tal y como fuimos a Londres, allí nuestro objetivo era el oro y esta vez lo vuelve a ser. En los Juegos no pudo ser y nos quedamos con la plata, ahora mucha gente nos ve como favoritas o aspirantes a medalla, pero como dice Maica, en un Mundial, la competitividad es más alta, ya que la manera de clasificarse hace que los rivales sean más fuertes. Pese a esto, hemos entrenado mucho las últimas semanas y ahora no vamos a dejar pasar la oportunidad de estar en el podio o de lograr el oro.

P: ¿Les hace especial ilusión el hecho de estar en casa y jugar delante de amigas y compañeras en la grada?

R: Las ganas e ilusión que te comentaba son por eso también, saber que tendrás a tu público al lado, también familiares, amigos. Será importante sentir el calor de todos ellos y ver en directo cómo se emocionan es increíble. Es cierto que cuando jugamos fuera también nos apoyan muchísimo pero claro, no es lo mismo salir de la piscina y verlos en las gradas.

P: Rusia, Holanda y Uzbekistan. En principio el partido clave será el del martes ante las rusas que, ojo, fueron bronce en los últimos Mundiales de Shangai. ¿Qué le parece el grupo?

R: Es un grupo complicado pero a la vez tampoco es de los más difíciles, nos facilita los octavos y los cuartos. El grupo es potente pero creo que podemos ganar a nuestras rivales si salimos al cien por cien y hacemos las cosas bien. En un Mundial es lo de siempre, todos los grupos son difíciles; sí que Uzbekistán es la más fácil a priori pero no podemos subestimar a ningún rival.

P: ¿Temen a algún rival en especial?

R: La cosa, está claro, que es intentar quedar primeras de grupo para tener los cruces más fáciles porque si no, nos tocará luchar con potencias más fuertes. Pero también dependerá de lo que las otras vayan haciendo, porque quizás tú haces tus cálculos pero dependerá de lo que hagan y cómo clasifiquen las otras selecciones.

P: Mirando mas allá de estos Mundiales específicamente, estamos ante un equipo jovencísimo. ¿Cree que pueden marcar una era, si es que aún no la han marcado, como hicieron los Estiarte, Rollán y Compañía?

R: Yo creo que sí hemos marcado un antes y un después, más que nada porque nunca nos habíamos clasificado para unos Juegos Olímpicos, que es la máxima ilusión de un deportista, o como mínimo el nuestro lo es, y al no haberlo logrado nunca, lograr esos resultados era algo que la gente no esperaba. Ahora debemos seguir y demostrar que lo de Londres no fue una casualidad y fue fruto del trabajo de muchos años, no sólo el nuestro sino el de otras generaciones que no han podido clasificarse. Al ser tan jóvenes tenemos muchísimo por hacer aún.

P: Es de suponer que estos días estarán reviviendo un poco el boom que se vivió alrededor del waterpolo femenino tras esa plata de Londres. Pese a todo, un domingo cualquiera las piscinas siguen sin estar llenas y tanto medios de comunicación como aficionados siguen sin mostrar mucho entusiasmo por el waterpolo fuera de estas grandes citas. ¿No se sabe vender bien éste deporte?

R: Yo creo que en parte es esto. Sí que es verdad que en competiciones grandes la gente está mucho más atenta, aunque también gracias a nuestros propios resultados, hay que decirlo. De todas esas personas que se enganchan sí que quedan muchas que nos siguen en nuestro día a día pero otras no, es cierto que el waterpolo femenino nunca ha sido una deporte mayoritario. Entonces es eso, en parte, no se sabe vender, no se sabe sacar partido. Pero claro, por ejemplo en Liga Nacional no hay resultados muy igualados la verdad, es que incluso a mis amigos no les diría "ven a ver un partido contra el último de liga" porque no tiene mucha tensión. En cambio sí que la gente se engancha a competiciones como esta más cortas, con resultados más competidos.

P: Dentro de la crisis que vive el waterpolo y pese a los éxitos. ¿Cree que aún hay diferencia entre el masculino y el femenino?

R: Un poco, como todos los deportes, porque así sigue siendo la cultura, no solo aquí sino en muchas partes donde el masculino domina sobre el femenino. Sí es cierto que con lo que estamos logrando mucha gente se está enganchando a nosotras, que es lo que queremos, ser más cada día.

P: Su club, el CN Sabadell, se encuentra inmerso en un ERO, y en este caso parece que han priorizado salvar al femenino antes que a un masculino casi desmantelado. ¿Qué opinión le merecen estos hechos y como están viviendo la situación en el equipo?

R: Lógicamente un ERO, cuando te toca de cerca, no es agradable para nadie, pero dentro de lo que cabe sí que debemos agradecer al Club que apueste por nosotras y que pese a esta situación siga luchando para que el waterpolo femenino siga adelante. Creo que también es un poco lo que debían hacer, ya que hemos traído muchos éxitos a la entidad y si no llegan a apostar por nosotras hubiese sido una sorpresa y una mala noticia para el waterpolo femenino en general. Respecto al masculino, nos hubiese seguido que todos siguiesen pero la situación está así y hay que adaptarse como se pueda.

P: Como última pregunta, esta tarde se presentaba el colectivo La Natació Catalana per la Independència, que asegura que una Cataluña soberana dispondrá de más recursos para la natación y el waterpolo autóctonos. ¿Alguna opinión al respeto?

R: La verdad que no estoy muy bien informada pero si me preguntas ahora pienso que luchar todas juntas es mejor. Lógicamente sí que somos muchos catalanes, ya que somos la cuna del waterpolo español, pero también hay mucho nivel en Madrid y por ejemplo ahora tenemos compañeras de Zaragoza y Ceuta y es bonito poder participar con el mismo conjunto.

Hasta aquí la charla con Mati Ortiz; le deseamos toda la fuerza y la suerte del mundo y nos emplazamos a volver a hablar una vez terminen los Mundiales de Barcelona, esperemos que con la medalla de oro en el cuello. En las próximas horas, podrán leer la entrevista con el porterazo del conjunto masculino: Iñaki Aguilar, y mañana, una detallada previa de la composición de los grupos de waterpolo, masculino y femenino, en éstos Mundiales.