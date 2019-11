Natación BCN 2013: primera jornada de eliminatorias, así lo vivimos

Ya han finalizado las eliminatorias por hoy. Les dejamos hasta las 18.00, hora de semifinales y finales, las primeras del Mundial de Barcelona 2013. En breve tendrán la crónica de esta primera jornada de eliminatorias.

4x100m libres masculinos - 3:12.43 para Rusia en una serie en la que también estaba Francia. Ni Agnel ni Morozov. ¡Menuda pinta tiene la final de esta tarde!

4x100m libres masculinos - El equipo español ha sido descalificado. Saltó antes de tiempo Juanmi Rando. Habían conseguido el récord de España, pero queda invalidado.

4x100m libres masculinos - Muy superior Estados Unidos, que sin darlo todo marca el mejor tiempo con 3:11.69.

4x100m libres masculinos - Han cambiado el orden a última hora. Primero Aitor, seguido de Markel.

4x100m libres masculinos - Markel Alberdi, Juanmi Rando, Aschwin Wildeboer y Aitor Martínez nadarán la serie rápida.

4x100m libres femeninos - Máxima igualdad entre Estados Unidos y Australia. 3:36.22, el mejor tiempo es para las estadounidenses, que mejorarán mucho en la final cuando cambien el equipo.

4x100m libres femeninos - Australia presenta a su equipo de gala. Estados Unidos busca meterse en la final y meter a algunas como Missy Franklin.

4x100m libres femeninos - Cae el récord de España que databa de 2009. 3:42.08 para las españolas. Buen tiempo, aunque no les servirá para estar en la final. Viene ahora la serie rápida.

4x100m libres femeninos - España en el agua. El equipo, por este orden: Marta González, Patricia Castro, Bea Gómez y Melani Costa.

Una pena para Judith, que ha perdido por centésimas la oportunidad de estar en la semifinal. Aun así enhorabuena por su récord.

Desempate 100m mariposa femeninos - ¡Se le escapó la semifinal de Judith Ignacio! Aunque se lleva su récord de España

Se va a disputar el desempate de Judith Ignacio y Hoshi, que busca la final de los 100m mariposa y batir su récord de España.

100m braza masculinos - Igualadísima última serie. Ganó Strelnikov y Van der Burgh se fue a más del minuto.

100m braza masculinos - Comienza la serie del record del mundo, Van der Burgh.

100m braza masculinos - Christian Sprenger dice que quiere ser campeón del mundo. 59.53 para él.

100m braza masculinos - Fabio Scozzoli, el primero en bajar del minuto (59.88).

100m braza masculinos - Christian Sprenger y Kosuke Kitajima en la serie siete. Van der Burgh y Cordes en la octava.

Mireia Belmonte: "Ha sido una mañana difícil, con dos pruebas muy seguidas. Me he encontrado bien" #BCN2013 #natación — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) July 28, 2013

400m libres femeninos - Espectacular la eliminatoria de Melanie, la más rápida de todas. Estará en la final. Mireia es novena y se queda fuera de la final.

400m libres femeninos - 4:04.20, ¡récord de España para Melanie Costa!

400m libres femeninos - ¡Como un tiro Melanie Costa! Más de un segundo de ventaja sobre Muffat al paso por los 200.

400m libres femeninos - Lotte Friis no ha tomado la salida. Buena noticia para las españolas.

400m libres femeninos - Va a comenzar la serie más disputada, con las antes mencionadas, con Melanie Corta y Mireia Belmonte.

400m libres femeninos - 4:03.05. Más de un segundo más rápida Ledecky que Jazmin Carlin.

400m libres femeninos - Katie Ledecky ha nadado 150 metros por debajo del récord del mundo. Atención porque en la final puede haber sorpresa.

400m libres femeninos - 4:04.85 para la británica Jazmin Carlin. Mejor marca hasta ahora.

Chad le Clos ha declarado a la TV sudafricana que "no hay excusas" por su mala actuación en los 50m mariposa #BCN2013 #natación — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) July 28, 2013

400m libres femeninos - Katie Ledecky es la favorita clara para esta prueba. Las españolas lucharán por estar en la final de esta noche.

400m libres femeninos - Katie Ledecky, tercera serie. Mireia Belmonte, Melanie Costa, Camille Muffat, Lotte Friis y Chloe Sutton en la cuarta y última.

50m mariposa masculinos - Chad le Clos ha conseguido el 23º mejor tiempo. No es su especialidad la corta distancia.

50m mariposa masculinos - 23.02, el mejor tiempo de las eliminatorias, para Roland Schoeman.

50m mariposa masculinos - 23.18 Manaudou, una centésima detrás de Rafa Muñoz.

50m mariposa masculinos - ¡Fantástica salida de Rafa! 23.17, tiempazo para él.

50m mariposa masculinos - Ahí están Rafa Muñoz y César Cielo.

50m mariposa masculinos - Rafa Muñoz en la séptima serie, con César Cielo. Le Clos, Grevers y Manaudou en la octava y Bousquet, con Matt Targett en la novena.

200m estilos femeninos - Mano a mano entre Hosszu y Ye. Muy fuerte Hosszu, que ha ido a por la serie. 2:08.45 Hosszu, el mejor tiempo de estas eliminatorias. Mejor marca mundial de 2013.

Bea Gómez: "La marca no ha estado mal. Espero entrar en semifinales. Por la tarde, si entro, a mejorarlo" #BCN2013 #natación — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) July 28, 2013

200m estilos femeninos - Si Sun Yang es espectacular, Ye Shiwen no se queda atrás.

200m estilos femeninos - Alicia Coutts se lleva el mejor tiempo de esta cuarta serie (2:11.88). 2:13.98 para Bea.

200m estilos femeninos - Ahora viene Bea Gómez Cortés, en la misma serie de Jakabos y Alicia Coutts.

200m estilos femeninos - 2:12.11 para Mireia Belmonte. 2:11.16, de Beisel, el mejor tiempo.

200m estilos femeninos - Ha comenzado retrasada Mireia en la mariposa.

200m estilos femeninos - Ahí viene Mireia Belmonte. 2:14.93 el mejor tiempo hasta ahora.

200m estilos femeninos - La favorita, Ye Shiwen, en la quinta y última serie.

200m estilos femeninos - En la tercera serie Mireia Belmonte, en la cuarta Bea Gómez.

400m libres masculinos. La primera sorpresa del día es la eliminación de David McKeon.

400m libres masculinos - Menudo espectáculo Sun Yang. 3:44.67 sin romper a sudar.

400m libres masculinos - Va sobradísimo Sun Yang al paso por los 200. En cabeza sin forzar la máquina.

400m libres masculinos - La serie de más nivel: Sun Yang, Jordan Harrison y Ryan Cochrane.

400m libres masculinos - 3:47.83 para Jaeger. Ojo porque McKeon con 3:49.51 se puede ir fuera.

400m libres masculinos - Connor Jaeger pasa primero por los 200.

400m libres masculinos - En la penúltima serie nada David McKeon: Recordad que estos 400 clasifican directamente para la final, sin semifinal previa.

400m libres masculinos - ¡Sacó las piernas Hagino a falta de cien metros! De momento consigue el mejor tiempo (3:46.92).

400m libres masculinos - Ahora vendrá la tercera, donde veremos a Kosuke Hagino.

400m libres masculinos - 3:53.10 para Richard Nagy en la segunda serie.

400m libres masculinos - Sólo cinco series. El nivel es muy alto. De las pruebas más competidas.

400m libres masculinos - A partir de la tercera serie vendrán los favoritos. Kosuke Hagino en la tercera, Connor Jaeger en la cuarta y Sun Yang en la quinta.

Judith Ignacio tendrá que nadar un desempate para saber si estará o no en la semifinal. Al final de la matinal de hoy.

100m mariposa femeninos - Dana Vollmer consigue el mejor tiempo en las eliminatorias 56.22. Se ha quedado Judith con 59.18, muy cerca de su récord de España, por una centésima. 57.28 para Sarah Sjostrom.

100m mariposa femeninos - Vienen Dana Vollmer y Judith Ignacio en la última serie.

100m mariposa femeninos - 57.66 Alicia Coutts, la más rápida hasta ahora.

100m mariposa femeninos - Alicia Coutts y Jeanette Ottesen en la quinta ronda. Aquí están dos de las favoritas.

100m mariposa femeninos - 58.22 Ilaria Bianchi, que se ha impuesto en la cuarta serie.

100m mariposa femeninos - La egipcia Farida Osman es la priemra en bajar del minuto con 59.85.

100m mariposa femeninos - La tercera serie en el agua. En la cuarta empezaremos a ver buenos tiempos.

Después de los 100m mariposa femeninos vendrán los 400m libres masculinos.

100m mariposa femeninos - 1:05.70 para Alva Pooja, ganadora de la primera serie. La más lenta con sólo tres participantes.

100m mariposa femeninos - Ya salen las nadadoras de la primera serie. Empieza oficialmente la natación en el Mundial de Barcelona 2013.

¡Esto va a empezar! A sus puestos.

100m mariposa femeninos - No será hasta la cuarta serie cuando empezemos a ver a nadadoras por debajo del minuto.

09.54. Ojo al equipo ruso en los 4x100 masculinos, con Morozov en cabeza.

09.53. Composición del equipo del 4x100 libres masculinos: Markel Alberdi, Juanmi Rando, Aschwin Wildeboer, Aitor Martínez.

09.52. Como hemos dicho antes, Judith Ignacio será la primera española en nadar. Irá en la sexta serie con Dana Vollmer.

09.50. ¡Sólo diez minutos! Y ya tenemos la lista de todas las sMarta González, Patricia Castro, Bea Gómez y Melani Costaeries a seguir, en las que nadarán los favoritos y en las que nadarán los españoles. Vamos a ello.

09.49. Demasiado nivel en los 400m libres. Impresionantes eliminatorias en las que no puede fallar nadie. Cuatro series con máxima igualdad. Coralie Balmy y Jazmin Carlinn serán las más madrugadoras, en la segunda; Bronte Barratt y Katie Ledecky en la cuarta, y por último Mireia Belmonte, Chloe Sutton, Camille Muffat, Melani Costa y Lotte Friis en la quinta.

09.47. harán el 4x100m libres femeninos por España.

09.46. Los 50m mariposa masculinos tendrán nueve series. Los favoritos en las últimas tres: Rafa Muñoz en la séptima, con César Cielo; octava para Matt Grevers, Nicholas Santos, Florent Manaudou y Steffen Deibler. La última con Matt Targett, Frederick Bousquet y Roland Schoeman.

09.44. Mireia Belmontenadará la serie tres de los 200m estilos femeninos, donde se enfrentará a la estadounidense Elizabeth Beisel. En la cuatro nadarán Alicia Coutts y Bea Gómez Cortés. Quinta y última para Ye Shiwen, Emily Seebhom y Katinka Hosszu.

09.43. Yannick Agnel tampoco nadará el relevo libre de Francia por la mañana.

09.42. La tercera serie será la primera en la que todos sus participantes están por debajo de los cuatro minutos. En ella estará Kosuke Hagino. En la cuatro irán David Mckeon y Connor Jaeger. La quinta y última será seguramente la más rápida, con Sun Yang, Ryan Cochrane y Jordan Harrison.

09.40. De la cuarta serie en adelante en los 100m mariposa femeninos todas están por debajo del minuto. Alicia Coutts serie cinco, Dana Vollmer, Sarah Sjostrom y Judith Ignacio en la sexta, la última.

09.38. Confirmamos los equipos de relevos masculinos de EEUU y Australia hoy: Jimmy Feigen, Anthony Ervin, Ricky Berens, Conor Dwyer por Estados Unidos. Por Australia: Roberts, Kenneth To, Matt Targett, Tomasso D’Orsogna.

09.37. Los 100m braza masculinos cuentan con el atractivo duelo entre Cameron van der Burgh, campeón olímpico, y Christian Sprenger, mejor bracista de 2013. Habra outsiders como Kevin Cordes, pero ellos son los dos mejores.

A Lochte le veremos en los 4x100 libres si @USA_Swimming lo decide, si no, habrá que esperar a la tarde http://t.co/G7NaDauELO #BCN2013 — Natación VAVEL (@Natacion_VAVEL) July 28, 2013

09.35. Los 400m libres femeninos son la primera prueba en la que puede subirse al podio un nadador español. Mireia Belmonte y Melani Costa no deberían tener problemas para estar en la final, quizás más Melani que Mireia, que es una de las favoritas. No será fácil, pues también están Chloe Sutton,Katie Ledecky, Camille Muffat y Bronte Barratt.

09.31. En los 50m mariposa masculinos hay presencia importante de un español, Rafa Muñoz, que quiere meterse en la final y luchar por las medallas. Tendrá que verse las caras con algunos grandes: César Cielo, Florent Manaudou, Frederick Bousquet, Matt Grevers o Matt Targett.

09.25. En la tercera que se disputará esta mañana, la de los 200m estilos, estará una de las mejores nadadoras del mundo, Ye Shiwen. Es favorita, pero tendrá que lidiar con otras estrellas como Mireia Belmonte, Katinka Hosszu, Elizabeth Beisel y Zsuzsanna Jakabos. Esta prueba la nadará la joven Bea Gómez.

09.20. Le sucederán los 400m estilos, en los que el nivel es altísimo, como en todas las demás pruebas: Kosuke Hagino, David Mckeon, Connor Jaeger, Sun Yang, Ryan Cochrane o Jordan Harrison, entre otros. ¡Casi nada al aparato!

09.15. En la primera prueba a disputar hoy, los 100m mariposa, nadará toda una campeona olímpica y mujer récord: Dana Vollmer. La estadounidense es máxima favorita en esta prueba. Por España estará Judith Ignacio.

09.07. Es habitual que muchos de los mejores se guarden algo para las finales. Aun así en pruebas como los 100m mariposa o 200m estilos femeninos tendrán que darlo todo porque la competencia es mucha y quien se duerma se queda sin final.

09.05. Aún no se conoce la composición de los relevos. Es habitual que los favoritos, como Rusia, Francia o Estados Unidos reserven a sus mejores nadadores en la final. Puede que hoy ocurra lo mismo, aunque también puede que veamos a Vladimir Morozov, Ryan Lochte o Yannick Agnel esta misma mañana, ya que no disputan otras pruebas en la matinal.

09.01. ¡Ya calientan todos! Falta menos de una hora para el inicio de la natación. Barcelona 2013 va a vivir uno de sus grandes momentos.

09.00. Todos los nadadores españoles se muestran con las mismas ganas o más de tomar la salida hoy. Muchos de ellos españoles, como Markel Alberdi -4x100m libres- o Melani Costa.

08.58. Se espera una buena entrada hoy en el Palau Sant Jordi. La natación tiene mucho tirón, la disciplina que más entradas ha vendido. Para las eliminatorias habrá menos gente, pero en la final se rozará el lleno.

08.56. Puede que no veamos hoy nadar a Ryan Lochte en la sesión de mañana. Nadará los 4x100m libres masculinos, aunque quizás lo haga directamente en la final. Sí veremos a otras estrellas como Van der Burgh, Christian Sprenger, Mireia Belmonte, Katie Ledecky o Rafa Muñoz.

08.55. Se espera que estas eliminatorias se extiendan hasta las 13.45, aunque en realidad es difícil controlar, ya que todo depende de cómo se desarrolle la sesión.

08.54. En algunas pruebas veremos toda una maratón series antes de ver a los favoritos, que irán en su mayoría en las últimas series. Antes podremos ver a algunos de los jóvenes más prometedores.

08.53. Aquí pueden descargar el calendario y aquí, consultar las series y las listas de salida de la primera jornada de natación en Barcelona 2013

08.52. Una prueba femenina y acto seguido una masculina. Todas ellas excepto los 400m libres y los relevos tendrán que pasar por una semifinal antes de la final.

08.51. En esta jornada de eliminatorias se disputarán, por este orden: 100m mariposa femeninos, 400m libres masculinos, 200m estilos femeninos, 50m mariposa masculinos, 400m libres femeninos, 100m braza masculinos y 4x100m libres femeninos y masculinos.

08.50. Buenos días y bienvenidos a esta emocionantísima primera jornada de natación en el Mundial BCN 2013.