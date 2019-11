Guía VAVEL de la NHL 2013/14

Con las magníficas sensaciones que nos dejaron Chicago y Boston en la gran final de la Stanley Cup aun presentes, la National Hockey League volverá a ponerse en marcha en menos de 10 días. Sin lugar a dudas, de nuevo viviremos una temporada llena de igualdad y grandes rivalidades, aunque diferente a las anteriores debido en gran medida al nuevo realineamiento que entrará en vigor esta misma campaña regular. Además, contaremos con otros alicientes tales como el nuevo sistema de clasificación para la post temporada, un calendario mucho más equilibrado y los Juegos Olímpicos de invierno en la ciudad rusa de Socchi durante el mes de febrero de 2014, los cuales contarán con la participación de las grandes estrellas de la NHL.

Igualdad por encima de todo

Si un aspecto ha marcado la liga desde la implantación del límite salarial ha sido la paridad entre sus franquicias, dando como resultado una competición mucho más pareja y abierta de aspirantes al título. Chicago Blackhawks partirá como uno de los grandes favoritos para llevarse (y repetir) la copa Stanley, junto a los de Illinois seguramente estarán Piitsburgh Penguins con Sidney Crosby y Evgeny Malkin en cabeza, aunque debilitados en portería. Boston Bruins con su juego duro y espectacular (no exento de calidad), no dejará a nadie indiferente, además, continuará contando con uno de los mejores guardametas de la liga, el finés Tuukka Rask. St. Louis Blues con varias firmas y renovaciones en esta pasada offseason intentará cumplir finalmente con el papel de favorito que muchos analistas le conceden estas últimas temporadas. Los Ángeles Kings, sin grandes cambios respecto al curso anterior volverán a mostrarse como uno de los máximos aspirantes al trono, al igual que sus vecinos de ciudad, los Anaheim Ducks, los cuales contarán de nuevo con el incombustible Temmu Selanne en sus filas en una temporada especial para ellos, la vigésima desde que entraron en la NHL de la mano de la Disney con el popular nombre de Mighty Ducks of Anaheim. Detroit Red Wings,ahora en la conferencia Este, con las incorporaciones de Daniel Alfredsson (Ottawa)y Stephen Weiss (Florida) esperará poder tener las armas suficientes para de nuevo llegar a lo más alto. Vancouver Canucks liderados otro año más por los hermanos Sedin, partirán como candidatos a ganar la Stanley cup, pero las dudas con Roberto Luongo en portería y las rápidas eliminaciones en playoffs de estas últimas dos temporadas pueden mermar el estado anímico de los Canadienses. Finalmente Washington Capitals y el resucitado Alex Ovechkin querrán demostrar que el gran final de campaña 2012/13 no fue un espejismo, si no un claro ejemplo de lo que pueden llegar a ser.

Dada la igualdad de la competición, seguramente otras franquicias ocuparan el lugar de algunas anteriormente mencionadas debido en gran medida a la calidad que hay diseminada por todos los rincones de la liga. Los Blue Jackets de Columbus se hicieron con uno de los trofeos más preciados de toda la agencia libre, Nathan Horton procedente de Boston, junto con la inercia positiva que terminó la campaña puede convertirlos en una de las sorpresas positivas. Los Oilers de Edmonton han basado su estrategia veraniega en renovar y asegurarse el inmenso talento que atesoran varios jugadores jóvenes, como son el caso de Ryan Nugent-Hopkins, Taylor Hall y Jordan Eberle; este año si parece que los petroleros pueden dar el paso definitivo hacía los playoffs. New York Rangers, otro conjunto que también podría estar en la pomada pero que despierta algunas dudas, dado el rendimiento irregular de sus estrellas; el punto a favor es la gran solvencia que demuestra temporada tras temporada Henrik Lundqvist en portería.

Franquicias que el año pasado decepcionaron o no acabaron de rendir al nivel que se presuponía también tendrán su protagonismo, puede ser el caso de Carolina Hurricanes, Dallas Stars, Ottawa Senators, Tampa Bay Lightning, Nashville Predators y Colorado Avalanche. Junto con otras que intentarán demostrar que la grata impresión que mostraron unos meses atrás no fue casualidad, New York Islanders, Toronto Maple Leafs y Minnesota Wild serían los claros ejemplos. En la parte más alejada de los playoffs nos encontramos a Calgary Flames y Florida Panthers, los primeros en clara reconstrucción de la plantilla después de irse sus pesos pesados en los últimos años, por el contrario Florida intentará recuperar las viejas sensaciones que hace tan sólo dos temporadas le hicieron valedor del título de división.

En NHL VAVEL os hemos querido acercar todas y cada una de las plantillas completadas con las aspiraciones, altas y bajas, los puntos fuertes y los uniformes de cada una de ellas.

Entre los jugadores destacan la incorporación del que fuera icono de Calgary durante muchos años, Jarome Iginla, a los Bruins para intentar cubrir la baja de Horton. El rendimiento de Tyler Seguin en Dallas, donde adquirirá un protagonismo más alto del que venía desempeñando últimamente en Boston. El fichaje de Jaromir Jagr por los Devils para contrarrestar la marcha de Ilya Kovalchuk a la KHL. La reunión de Mike Ribeiro en Phoenix con el que fuera su entrenador en los Stars, Dave Tippett, el cual le supo extraer un gran rendimiento. La salida de Daniel Alfredsson de los Senators, el que fuera capitán de la franquicia capitalina canadiense abandona Ottawa para recalar en Detroit con el objetivo de conseguir finalmente la tan ansiada Stanley Cup. Si deseáis seguir de primera mano todos los traspasos que ha habido durante el verano en la NHL solo tenéis que pinchar el siguiente vínculo.

Winter Classic, nuevas vestimentas y curiosidades

Esta temporada viviremos de nuevo los placeres de ver jugar al aire libre y no solo con el Winter Classic, el cual lo disputarán Red Wings y Maple Leafs en Detroit, si no de otros cinco encuentros más. El Heritage Classic vivirá su tercera edición, esta vez los Senators y Canucks se enfrentarán en Vancouver, además, se estrenarán las denominadas Stadium Series con cuatro choques; Kings y Ducks en Los Ángeles, Rangers e Islanders en Nueva york junto con el Rangers - Devils también en NY para finalizar con el enfrentamiento entre Blackhawks y Penguins en Chicago. Os dejamos un completo reportaje en el siguiente link.

Desde NHL VAVEL os hemos preparado una completísima previa del próximoDraft para así comenzar a familiarizaros con los nombres que empezarán a salir en todos los medios especializados dentro de unos meses, aquí ya no tendréis que esperar tanto tiempo para desgranar a las futuras estrellas.

