Raúl Aceña: “El gran favorito para ser primero al final de Liga es el Manzanares”

En un sábado donde el clásico madrileño entre el Real Madrid y el Atlético Madrid en el Santiago Bernabéu (22 horas) acapara todas las miradas, el encuentro que enfrenta al Manzanares y al conjunto valdepeñero se convierte en la cita por excelencia del fútbol sala ciudadrealeño y una de las más señaladas en el calendario deportivo castellano-manchego.

Será en plena merienda (17:30 horas) cuando el esférico empiece a rodar en la apodada ‘Bombonera de La Mancha’ en un partido que no se ve en Liga desde la temporada 2009/2010 y que enfrenta a dos entidades que saben lo que es jugar en la categoría de plata. Raúl Aceña Rodríguez, entrenador del Valdepeñas y extécnico del club manzanareño, atiende en exclusiva a VAVEL en las horas previas a este gran duelo provincial.

-Recordar es revivir todos aquellos instantes que supusieron un impacto significativo en nuestras vidas. ¿Qué sensación guarda de su etapa en Manzanares?

Fue una temporada inolvidable por lo conseguido en lo deportivo que, sin duda, tuvo mayor repercusión debido a las circunstancias económicas que sufrimos desde el principio. El recuerdo es el de haber dirigido a un grupo de personas que, esa temporada, demostró unos valores fuera de lo común y que consiguieron gracias a su profesionalidad enganchar a una afición hasta entonces minoritaria.

-Entrenar al equipo en la Segunda División y tener la oportunidad de ascender a Primera fue una experiencia increíble. Volver a la ‘Bombonera de La Mancha’ debe ser muy especial, ¿no?

Había tenido la oportunidad de entrenar -en esa categoría- dos temporadas en Bargas y una en Illescas, pero la campaña en Manzanares fue muy especial para mí. No solamente por la exitosa clasificación final, sino por el cariño de la afición hacia mi persona. Es algo que nunca olvidaré. Por este motivo no oculto que es especial volver a ese pabellón, aunque desde el momento que pise el mismo pondré todos mis sentidos en conseguir la victoria para el Valdepeñas.

-Siendo buen conocedor de la pista que visitan, ¿cómo está mentalizando a la plantilla estos días?

Es una cancha muy complicada por varios motivos. La superficie de la pista es muy lenta, lo que beneficia al equipo que está acostumbrado a entrenar allí; la afición apreta mucho y si a esto le unes que el Manzanares, en mi opinión, tiene la mejor plantilla del grupo con dos jugadores por puesto de grandísimo nivel...esto hace que el partido del sábado sea de máxima dificultad para nosotros. Además, existe una gran rivalidad entre ambos equipos, por lo que esta semana es la más sencilla para un entrenador en el aspecto motivacional. No hace falta mentalizar al jugador para el partido, está motivado por sí mismo.

-Usted coincidió con tres jugadores que ahora han decidido volver al conjunto manzanareño tras su etapa en el Carnicer Torrejón. ¿Qué virtudes destacarías de Zamo, Kike y Kiki?

Son tres grandes jugadores que contribuyeron, junto con el resto de sus compañeros, a lograr la campaña más exitosa del Manzanares en su historia. Les sirvió para firmar por un club histórico como el Carnicer Torrejón y cuajar una gran temporada en Segunda División. Son jugadores contrastados y de gran calidad que, unidos al resto de la plantilla, hacen del Manzanares un equipo muy potente.

-Javier De la Cuerda es otro ejemplo de profesionalidad, entrega e inconformismo no sólo en el Manzanares sino en el fútbol sala provincial y nacional. Hacen mucho bien futbolistas así a este deporte, ¿verdad?

Sólo he coincidido con él la temporada que estuve en Manzanares y es cierto que fue un ejemplo. Tanto él como Kikillo, Pepote, Maca, Fran Noguera, Marcos, Teto, Juanillo, Rubén, Kiki, Zamo, Kike, Pista y Villena. Todos estos jugadores fueron un modelo para el mundo del fútbol sala y el deporte en general. Durante esa campaña lo dieron todo por una afición recibiendo a cambio únicamente el cariño de la misma, algo que les hizo muy grandes como deportistas, y sobre todo, como personas.

-Quique Soto es el dueño del banquillo rival. Cuenta con la experiencia en la categoría de plata del fútbol sala nacional tras su etapa en Melilla y un ascenso de Tercera División a Segunda División B al frente del Azuqueca. ¿Qué destacarías de él como entrenador?

Hemos coincidido en los cursos de entrenador aunque sólo conozco su labor como técnico por su trayectoria y las referencias de los equipos a los que ha entrenado cuando me he enfrentado a ellos. Esa experiencia, tanto en Segunda División como en otras categorías, le ha hecho entrenador del equipo favorito para el campeonato. Eso y su trabajo seguro que le ayudarán en la consecución de su objetivo.

-Centrémonos en cómo llega su equipo a este derbi provincial. Tras los triunfos ante el San Clemente (6-9) y el Rivas 95 (8-3), encaran la tercera jornada invictos y como el segundo conjunto más goleador del campeonato (17) por detrás del Manzanares (20), ¿asumen el cartel de favoritos?

Para nada. Reitero que, para mí, el gran favorito para ser primero al final de liga es el Manzanaresy tengo argumentos para defenderlo. Tienen jugadores de gran nivel y con experiencia en categorías superiores, así como el cuerpo técnico en Segunda División. Está claro que nosotros hemos comenzado muy bien el campeonato, con dos victorias, pero ellos en su único partido en casa hicieron 17 goles a un equipo al que Carnicer ganó sufriendo. Por tanto, el favorito para este encuentro es el Manzanares porque aparte de la gran plantilla que tiene juega como local, en su pista y ante su afición.

-Joan Linares con siete goles en dos jornadas es el ‘pichichi’ del equipo valdepeñero y de la competición. Fue una gran noticia su continuidad.

Para el club, y sobre todo, para mí, es un lujo tenerle en el equipo. Y no sólo por la enorme calidad que atesora, que le ha hecho ser uno de los grandes de este deporte en los últimos años, sino por el enorme compromiso, la gran profesionalidad y la ilusión que transmite incluso jugando lejos de la élite. Sin embargo, para mí, la mejor noticia fue la continuidad de casi la totalidad de la plantilla, lo que hace que, tanto el sistema de juego como los mecanismos sean de sobra conocidos por los jugadores. Esta circunstancia nos hace un equipo mucho más competitivo.

-Y de la veteranía a la juventud. Dani Colorado está siendo otro de los jugadores más determinantes de la plantilla en este inicio de campaña. No sorprende cuando ha debutado en División de Honor con la camiseta del Puertollano y ha sido convocado por la selección española sub-18 y sub-21.

Es un jugador tremendamente competitivo. Entrena al máximo y precisamente por este motivo, además de su gran calidad y facilidad goleadora, ha hecho que a pesar de su juventud haya jugado en la máxima categoría. Sólo le pedimos que siga con este compromiso y este esfuerzo diario porque seguro que, su futuro, está en una categoría superior.

-Más allá de la lucidez en ataque, el papel de Coro y Pepote en la portería también está ayudando a sacar los encuentros hacia adelante. Bendito problema, ¿no?

Pues sí. Pepote es un portero con experiencia y que conoce la categoría, pero Coro, a pesar de su juventud, está demostrando cada vez que juega su valía y su enorme futuro. Tenemos la portería muy bien cubierta y estamos muy contentos con los dos.

-Después del tropiezo del Manzanares en Madrid frente al A.A. Pilaristas (6-3), querrá volver a la senda de la victoria para no descolgarse de los puestos de arriba. ¿Cuál cree que será la clave para arrebatarle los tres puntos?

Es evidente que de ganar nosotros les dejaríamos a seis puntos, pero aún queda mucha competición y con la enorme igualdad del grupo no creo que sea determinante. Será un partido muy disputado, lo preveo muy igualado y que se resolverá por pequeños detalles. Sólo espero que mis jugadores estén lo suficientemente concentrados para que estos pequeños detalles caigan de nuestro lado. Desde el cuerpo técnico, intentaremos ayudarles para que así sea.

-Hablemos de lo personal. En la vida se aprende de los triunfos y de los fracasos, al igual que de los amigos y de los enemigos. ¿Cuál es la experiencia que más le ha hecho madurar como técnico?

Cada temporada, cada equipo, cada jugador que diriges, cada directiva con la que trabajas, cada circunstancia a la que te enfrentas… te hace aprender y madurar. No quiero destacar una experiencia porque todas son importantes y de todas sacas conclusiones positivas y negativas. Lo único que trato es de aprender de mis errores para intentar no volver a cometerlos. Ahí está la clave para madurar, como entrenador y como persona.

-El inconformismo y la ilusión son las mejores virtudes para superar los obstáculos que nos plantea el destino. Pero hay veces que al ser humano le cuesta un poco creer en lo que de verdad quiere. ¿Cuáles son sus sensaciones para esta temporada?

Mis sensaciones son que nos espera una temporada apasionante, en la que el nivel de los equipos del grupo hará de cada partido una auténtica final. Logrará su objetivo el que más crea en lo que hace y esté más seguro de sus posibilidades. Yo tengo una confianza inmensa en mis jugadores y, aunque haya grandísimas plantillas en el grupo, debemos de tratar de ser el mejor equipo porque será lo que marque esa pequeña diferencia entre unos y otros.

-Ha comentado antes que el mejor fichaje ha sido mantener el bloque de la temporada pasada. ¿Sería una decepción no optar por el ascenso al final de la campaña?

No oculto que nuestro objetivo es pelear por el primer puesto ya que como deportistas estamos en la obligación de intentar mejorar lo hecho en la temporada anterior. Pero tanto los jugadores como yo somos conscientes de la dificultad que entraña. Hay equipos con plantilla suficiente para ser campeones y que seguro competirían con éxito en Segunda División, lo que hace de este grupo 4 uno de los más fuertes y sino el más complicado de toda España. Para mí sería un fracaso no darlo todo y no dejarnos el alma en conseguir el objetivo. Si nosotros lo hacemos y no lo logramos, estaremos tristes pero satisfechos y orgullosos del trabajo realizado.

-Es momento de adentrarnos en la crisis económica. Está asfixiando a muchos clubes de fútbol sala por falta de recursos propios y de patrocinadores. ¿Cómo ve el futuro de este deporte?

A corto plazo, muy negro. Además, desde dentro tampoco se ayuda a que los clubes progresen y generen beneficios. Los viajes son muy largos y los clubes no tienen presupuesto suficiente para afrontar las competiciones, por lo que las desapariciones de entidades por no poder afrontar los gastos están a la orden del día. A los clubes en lugar de darles todo tipo de facilidades, les complican las cosas cada vez más. Es el momento de dar un paso atrás, de crear competiciones acorde a los tiempos que corren y esperar a una mejor ocasión para hacer restructuraciones, Es un deporte en el que un ascenso de categoría te supone un problema y no una solución, como pasa en otros. Es triste ver como el deporte con más licencias de España está en esta situación, pero confío en que en un futuro todo esto cambie por el bien del fútbol sala.

-Usted, para no ir más lejos, hace un tremendo esfuerzo. Es de Toledo y, sin embargo, entrena a un equipo que está a más de 160 kilómetros de su hogar.

Pues sí, y no sólo yo, sino jugadores de mi equipo y compañeros de otros también hacen esfuerzos inimaginables por seguir compitiendo a un cierto nivel. Esos son los verdaderos protagonistas de este deporte, los que lo hacen grande y los menos reconocidos. Aunque para mí, el verdadero reconocimiento es el de poder seguir disfrutando de este deporte que me apasiona.

-Muestra de la precaria situación monetaria fue la renuncia del Valdepeñas a jugar en Segunda División tras rechazar la invitación del Comité Nacional de Fútbol Sala, de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS). A veces es mejor decir que no y asegurar el presupuesto, ¿es buena teoría, no?

Como bien dices, recibimos una propuesta para jugar en una categoría que no nos habíamos ganado en la cancha. Y el club, con buen criterio, rechazó la invitación. Personalmente como deportista, quiero ganármelo en el terreno de juego. Estoy convencido que si nos hubiésemos ganado deportivamente el derecho a competir en Segunda División, la situación y el desenlace final hubiese sido distinto. No es lo mismo acudir al patrocinador u otra empresa, e incluso al ayuntamiento, con la plaza de ascenso ganada deportivamente que por una invitación.

-Lo que está claro es que los medios de comunicación nunca han apostado fuerte por el fútbol sala y eso tampoco ayuda. ¿Cuál cree que es el motivo?

Supongo que porque no da beneficios. Pero si los medios de comunicación no dan cobertura a este deporte, es muy difícil que progrese. Sin ir más lejos, la final del último mundial de fútbol sala de Tailandia lo dio Marca TV, ahora desaparecido por no ser rentable; y la final femenina del último mundial de waterpolo, con todos mis respetos, lo dio el primer canal de TVE con una audiencia impresionante. Me gustaría saber cuántas personas ven en directo un partido de liga de waterpolo femenina. Sin embargo, en Primera División de la LNFS, la asistencia a los pabellones es muy elevada. Si los medios de comunicación no apuestan por el fútbol sala, los patrocinadores no lo harán tampoco.

-Y si hablamos de colaboraciones, ¿apoyan lo suficiente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación?

Con la crisis por la que está pasando el país, es normal que las instituciones públicas tengan dificultades para apoyar el deporte. Hay otras prioridades. Los clubes no pueden depender de las ayudas públicas, deben generar por ellos mismos sus ingresos.

-Y que me dice usted del Ayuntamiento de Valdepeñas.

Por lo que sé, el consistorio municipal apoya al club y cumple con las subvenciones. No sólo al fútbol sala, sino al resto de deportes. Seguiremos esforzándonos para que siga siendo así y poder llevar el nombre de Valdepeñas con orgullo por todas las ciudades en las que competimos.

-Para ir concluyendo, ¿qué mensaje quiere mandarle a la afición?

Solamente que nos apoyen, que crean en nosotros, que se identifiquen con los jugadores y con el equipo. Esta temporada estamos notando una mayor implicación de la afición, tanto en número como en apoyo. Esto nos alegra y nos motiva para esforzarnos aún más. Un equipo está donde quiere su afición y si estamos unidos, nuestro objetivo está más cerca.

Test personal: Raúl Aceña Rodríguez

-El mayor defecto: La sinceridad.

-Una virtud: La misma.

-Una manía: Santiguarme al inicio de los partidos.

-Una comida: La ensaladilla rusa.

-Una bebida: La cerveza.

-Un postre: Arroz con leche.

-Un lugar para perderse: Cualquiera si estoy con mi mujer y mis hijos.

-Un momento: El día que conocí a mi mujer.

-Un ídolo: No tengo. Cualquier persona que haga algo bueno por el bien de la gente.

-Una canción: With or without you, de U2.

-Una película: La vida es bella.

-Un ejemplo: Rafael Nadal, el mejor deportista español de la historia.

-Una decepción: La mentira y la hipocresía.

-La familia: Mi vida.

-Los amigos: Se cuentan con los dedos de una mano.

-Un jugador de fútbol sala: Mauro Dos Santos. Cambió el nombre de este deporte de futbito a fútbol sala.

-Un entrenador: José Venancio López.

-Un sueño: Envejecer junto a mi mujer y ver que mis hijos son buenas personas.