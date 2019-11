Crónica de las WSOP 2013: tan cerca, tan lejos

El pasado 29 de mayo, las puertas del Casino Rio de Las Vegas se abrían para dar comienzo al mayor festival de poker del año hasta el 15 de julio. 62 torneos de múltiples entradas, límites y juegos, que repartieron 61 brazaletes de oro y brillantes a sus ganadores. Cualquier lector pensará: "¿61 en 62 torneos? Tiene truco"; pues varios meses después, el Evento Principal (ME), jugado en último lugar, no ha acabado todavía, con 9 jugadores ("November Nine") vivos y 773,224$ garantizados. El día 4 de noviembre volverán las WSOP al Rio para jugarse esta mesa final, hasta que el día 5 sólo quede uno, el campeón del mundo 2013 (oficioso), premio que es acompañado de la poco despreciable cifra de 8,359,531$.

En lo que respecta a los españoles, consiguieron 46 cajas, 1.468.687$ y 3 mesas finales, dos de Daniel Cascado, 2º en el evento 24 (1000$ NL Hold´em, 267,452$) y 6º en el evento 60 (1500$ NL Hold´em, 104,282$). Raúl Páez quedó 3º en el evento 39 (1500$ Stud Hi-Lo). Aun así, el mayor premio recayó en Carlos Mortensen (único jugador español que ha ganado brazaletes, 2), que buscó repetir su victoria en el ME de 2001, quedándose a un puesto de los "November Nine" (10º, 573,204$). Aunque el ME eclipsa al resto de eventos, hay algunos destacables, como el evento 06 ($1,500 "Millionaire Maker" NL Hold'em), que, como su nombre indica, buscaba "hacer un millonario", garantizando un millón para el primer puesto, que fue sobrepasado ante la grandísima afluencia (6,343 jugadores), haciendo que el ganador, Benny Chen, se llevase 1,198,780$. El evento 47 ($111,111 One Drop High Rollers NL Hold'em) era un High Roller a beneficio de la ONG One Drop del fundador del "Cirque Du Soleil", Guy Laliberté, y de la entrada 11,111$ se destinaban a la organización. 166 jugadores crearon un prizepool de 17,891,148$, de los que 4,830,619$ fueron para el ganador, Anthony Gregg. El evento 55 (The $50,000 Poker Players' Championship), jugado en un formato que mezcla 8 juegos diferentes (8-Game), está considerado como uno de los torneos más difíciles del mundo, pues todos los grandes nombres están en las mesas. Entre los 132 entrantes emergió el nombre de Matthew Ashton, que se llevó 1,774,089$ y el trofeo conmemorativo "Chip Reese".

El ME empezó los días 6, 7 y 8 de Julio, con la competición centrada en los días 1A, 1B y 1,C repartiendose los 6,352 jugadores (8ª mejor asistencia de la historia), entre los que se encontraban 51 españoles y un sinfín de nombres conocidos. Después llegaron los días 2AB, 2C, 3 y el 4, donde 18 de los 666 jugadores restantes se irían a casa con las manos vacías. Los 7 españoles restantes aguantaron la burbuja, aunque muchos empezaron a caer a lo largo del día: David Lebrón (621º, 19,106$), Álvaro Aspas (528º, 21,495$), Emilio Domínguez (408º, 28,063$) y Pablo Rojas (341º, 32,242$). También destaca la eliminación de Doyle Brunson en la posición 409, pues además de ser considerado "El padrino" del poker, "Texas Dolly" se convirtió en el único jugador en hacer caja en cinco décadas consecutivas en el ME. Al día 5 solo llegaban 3 españoles: Carlos Mortensen, Raúl Páez y Jorge Ufano, los tres bastante cortos, pero el ME está considerado el mejor torneo del mundo, pues las ciegas suben cada dos horas, lo que da mucho margen de maniobra a los jugadores sin muchas fichas. Jorge Ufano era eliminado en 216ª posición (42,990$), despues de aguantar ese shortstack muchos niveles. El campeón de 2012, Greg Merson, acababa el 167, por lo que el cetro de campéon del mundo cambiará de dueño en noviembre. Carlos Mortensen se convertía en el único antiguo campeón superviviente y, después de pasar varios problemas, conseguía pasar de día con 53 ciegas que le mantenian cómodo entre los 68 supervivientes. Raúl Páez, después de una gran remontada, perdió sus fichas AKvsQQ; 88º puesto y 71.053$ para él.

La razón del cambio de la mesa final a noviembre es puramente de marketing, pues la cadena ESPN se pasa el verano emitiendo capítulos de lo acontecido entre los días 3 y 7 de competición (estos capítulos son fácilmente localizables en YouTube, para los interesados). Por ello, Carlos Mortensen se pasó buena parte de los últimos días en las mesas televisadas debido a su popularidad entre los espectadores. En el día 6 se llegó hasta que quedaron las tres últimas mesas de las Series Mundiales. En 31º puesto acabó la última mujer, Jackie Glazier. El día 7 decidía qué 9 jugadores volverían y, aunque Carlos entraba 6º en fichas, se quedó bastante corto y finalizó finalmente 10º, cuando su A9 se encontraba con una escalera del líder de la mesa, JC Tran. Así finalizaba la participación española y, aunque la mesa final es un espectáculo, pierde casi todo su encanto al no tener españoles en ella por tan poco. Habrá que esperar al año que viene para ver si consiguen más "pulseritas".

Los November Nine

Posición Jugador Fichas 1 J.C. Tran 38.000.000 2 Amir Lehavot 29.700.000 3 Marc McLaughlin 26.225.000 4 Jay Farber 25.975.000 5 Ryan Riess 25.875.000 6 Sylvain Loosli 19.600.000 7 Michiel Brummelhuis 11.275.000 8 Mark Newhouse 7.350.000 9 David Benefield 6.375.000 *Las ciegas son 200,000/400,000 y ante de 50,000

Fotos del cuerpo: Pokernews y CardPlayer.