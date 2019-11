Caín Velásquez - Junior Dos Santos en UFC 166

01:57: Muchas gracias por acompañarnos en todo el evento, un saludo cordial, Agustín Fuchs

01:47: Conferencia de prensa post evento

01:42: Caín Velásquez ganador ante Junior Dos Santos vía TKO a los 3:09 del 5to round

01:40: Caín Velasquez termina la pelea cuando Junior Dos Santos golpea su cabeza contra el octágono. Velásquez campeón!!!

01:37: Ya derribó Velásquez. Necesita que pasen los minutos y ya tiene la pelea ganada. Una malo puede salvar a Dos Santos.

01:36: Cuarto round para Caín, 40-35 en el parcial. Junior Dos Santos muy lastimado, cortado y mucha sangre. Busca la mano que lo salve.

01:29: Tercer round para Caín Velásquez por 10-8. 30-26 en el total parcial. Lo tuvo el campeón y se le escapó, la guerra continúa.

01:26: Caín conecta y Junior Dos Santos cae, parecía que la pelea se terminaba con el ground and pund pero buscó la guillotina y se recuperó el brasilero.

01:23: Otro 10-9 para Caín, 20-18 en el parcial

01:20: Caín Velásquez sigue con la presión y la lucha y mantiene al brasilero contra la reja.

01:18: En el estadio se escucha el "Sí se puede"de los mexicanos presentes.

01:17: Arrancó el segundo round, la lucha de Caín es una de las claves. No se tiene que prender en el intercambio con Dos Santos. El brasilero tiene una mano muy pesada.

01:15: Termina el primer round, 10-9 para Velásquez. El campeón presionando los 5 minutos y yendo para adelante.

01:13: Ya se conectaron los dos y Caín lleva la pelea al suelo, golpea desde la media guardia.

01:10: Arranca la pelea entre Junior Dos Santos y Caín Velásquez por el cinturón de UFC

01:10: "It's time!!!"

01:05: Caín Velásquez entrando con la bandera de México y al ritmo de una canción típica del país latino.

01:02: Junior Dos Santos entrando al estadio al ritmo de Rocky

00:57: Ya se viene Caín Velásquez y Junior Dos Santos por el cinturón de peso completo de UFC/

00:55: Daniel Cormier ganador ante Roy Nelson vía decisión unánime (30-27/30-27/30-27)

00:11: En una de las mejores peleas de los últimos tiempos, Gilbert Meléndez y Diego Sánchez se llevaron la decisión del público, dos ganadores. Oficialmente Gilbert Meléndez le ganó a Diego Sánchez por decisión unánime (29-28/30-27/28-28). El verdadero ganador fue el público.

23:35: Gabriel Gonzaga ganador ante Shawn Jordan vía TKO al 1:33 del primer round.

23:21: John Dodson ganador ante Darrell Montagua vía TKO a los 4:15 del primer round. Tremendo nocaut!!

22:59: Tim Boetsch ganador ante CB Dollaway por decisión dividida (30-26/27-29/30-26). A CB le descontaron un punto por piquete de ojo.

22:16: Woow! Hector Lombard ganador ante Nate Marquardt vía KO al minuto 1:48 del primer round

22:10: Llegaron los peleadores de la pelea estelar de UFC 166!

22:02: Jessica Eye ganadora ante Sarah Kaufman por decisión dividida (29-28/28-29/29-28)

21:32: KJ Noons ganador ante George Sotiropoulos vía decisión unánime (29-28/29-28/30-27)

20:46: Waldburguer fue llevado al hospital

20:36 Adlan Amagov ganador ante TJ Waldburger vía KO a los 3:51 del primer round

20:13: Tony Ferguson ganador ante Jeremy Larsen vía sumisión (D'Arce choke) al minuto 1:52 del primer round.

19:52: Andre Fili ganador ante Jeremy Larsen vía TKO a los 52 segundos del segundo round.

19:35: Kyoji Horiguchi ganador ante Dustin Pague vía TKO a los 3:51 del segundo round

19:15: Ya arrancan las preliminares en VAVEL

19:00: 15 minutos para que arranquen las preliminares. La transmisión de éstas está aquí abajo

18:29: Caín Velásquez fue promovido a cinturón negro de Jiu Jitsu Brasilero en medio del campamento para el evento de hoy. Posee un record profesional de 12-1 y es el actual campeón de los pesos pesados de UFC. Entrena en el gimnasio American Kickboxing Academy y sus fortalezas se encuentran en el striking y la lucha. Además, el méxico-americano cuenta con un cardio increíble. Por su parte, Junior Dos Santos es también cinturón negro de Jiu Jitsu Brasilero y posee un record de 16-2. Es ex-campeón de UFC y entrena en el gimnasio Champion, además del Team Nogueira. El brasilero se destaca por tener uno de los mejores boxeos de la división (sino el mejor), con una mano muy pesada que puede acabar la pelea en cualquier momento, como sucedió en el primer enfrentamiento entre ambos.

18:20: ¡55 minutos para que arranquen las preliminares!

18:10: Les dejamos el video del countdown de UFC 166 para que disfruten

18:07: Junior Dos Santos y Caín Velásquez vienen de ganar en UFC 160 ante Mark Hunt y Antonio Silva, respectivamente. Caín Velásquez terminó a Bigfoot en el primer round vía TKO, mientras que Dos Santos noqueó con un giro talón en el tercer round, llevándose el bono de la pelea de la noche.

18:02: El segundo enfrentamiento fue el 29 de diciembre del 2012 y se lo llevó el actual campeón del mundo, Caín Velásquez, por decisión unánime. Aquí la pelea:

18:00: La primer pelea entre ambos fue el 12 de noviembre del 2011 y el ganador fue Junior Dos Santos al minuto 1:04 del primer round por KO. Aquí la pelea:

17:55: Aquí tienen la cartelera completa del evento y lo que pesaron ayer: Cain Velasquez (241) vs. Junior dos Santos (240); Daniel Cormier (224) vs. Roy Nelson (249); Gilbert Meléndez (156) vs. Diego Sanchez (156); Shawn Jordan (255) vs. Gabriel Gonzaga (257); John Dodson (125) vs. Darrell Montague (126); Tim Boetsch (186) vs. C.B. Dollaway (186); Nate Marquardt (171) vs. Hector Lombard (169); Sarah Kaufman (135) vs. Jessica Eye (135); George Sotiropoulos (155) vs. K.J. Noons (156); T.J. Waldburger (170.5) vs. Adlan Amagov (171); Tony Ferguson (155) vs. Mike Rio (156); Jeremy Larsen (145.5) vs. Andre Fili (148.5); Dustin Pague (135) vs. Kyoji Horiguchi (135)

17:50: Buenas tardes, comenzamos a vivir la previa de UFC 166 en VAVEL. Hoy tendremos la cobertura minuto a minuto de la tercer pelea entre Caín Velásquez - Junior Dos Santos. Además, podrás seguir todos los resultados de las peleas anteriores.