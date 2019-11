Resultado Machida - Muñoz en UFC Fight Night 2014

19:45: Muchas gracias por seguir el minuto a minuto del evento con nostros, ha sido un place, los saluda Agustín Fuchs en nombre de VAVEL

19:41: A Ross Pearson le dieron 32 puntos en la cabeza por el corte que sufrió con uno de los rodillazos que le propinó Guillard

19:37: Dana White confirmó que Gustafsson se enfrentará a Minotoro Nogueira en Londres en el 2014. Podría ser el 8 de marzo. Además, se confirmó que la revancha entre Ross Pearson y Melvin Guillard sería en ese evento

19:30: La conferencia de prensa ha terminado, el bono a la pelea de la noche fue para Barnatt y Craig, la sumisión de la noche para Musoke y el nocaut de la noche para Machida.

19:07: Conferencia de prensa post evento:

18:44: Lyoto Machida: "Me quedo en las 185 libras"

18:39: Resultado oficial, Lyoto Machida ganador ante Mark Muñoz vía KO (patada a la cabeza) a los 3:10 del primer round.

18:35: Woooow!!! Venía siendo un round de mucho estudio y pocos golpes y a los 3 minutos y monedas, Machida conecta con una patada a la cabeza que mandó a dormir a Muñoz

18:30: "It's Time", todo listo para que arranque

18:27: No hay cinturón en juego pero será a 5 rounds por ser evento principal

18:26: Lyoto Machida está caminando hacia el octágono, la guerra se acerca

18:24: Se viene el evento estelar de la noche: Lyoto Machida - Mark Muñoz!!!

18:23: Mark Muñoz entrando al octágono

18:08: Ross Pearson - Melvin Guillard fue declarada sin decisión después de un rodillazo ilegal de Guillard, que provocó un corte en la frente de Pearson.

17:35: Jimi Manuwa ganador ante Ryan Jimmo vía TKO (lesión) a los 4:41 del segundo round

17:08: Norman Parke ganador ante Jon Tuck por decisión unánime (29-28/29-28/30-27)

16:32: Nicholas Musoke ganador ante Alessio Sakara vía sumisión (llave de brazo) a los 3:07 del primer round

16:16: John Lineker ganador ante Phil Harris vía TKO a los 2:51 del primer round

15:54: Las peleas siguen por ufc.tv para España (gratis) y para Argentina (ppv), dentro de 6 minutos

15:50: Al Iaquinta ganador ante Piotr Hallman por decisión unánime (29-28/30-27/30-27)

15:15: Luke Barnatt ganador ante Andrew Craig vía sumisión (mata león) a los 2:12 del segundo round

14:50: Jessica Andrade ganadora ante Rosi Sexton por decisión unánime (30-26/30-27/30-26)14:20: Cole Miller le gana a Andy Ogle por decisión unánime (29-28/29-28/29-28)

13:48: Jim Hettes le gana a Robert Whiteford vía sumisión técnica (triángulo) a los 2:17 del segundo round

13:28: Bradley Scott le gana a Michael Kuiper viá sumisión (estrangulación frontal) a los 4:17 del primer round

11:57: En 3 minutos arrancan las preliminares, las pueden ver en http://www.youtube.com/watch?v=Q6ow1fqOdu4&feature=youtube_gdata

11:43: El evento principal iba a ser entre Michael Bisping y Mark Muñoz, pero una lesión ocular del británico obligó al UFC a buscarle un reemplazante. Machida se iba a enfrentar a Tim Kennedy en UFC Fight for the Troops 3, y fue llamado con unas semanas de anticipación. A Lyoto lo reemplazó Rafael Natal.

11:38: Les recordamos que nos pueden seguir en twitter en www.twitter.com/UFC_VAVEL

11:36: Estos son los movimientos característicos del antiguo monarca de los pesos semi-completos:

11:35: Les dejamos una recordada pelea de Lyoto Machida ante Randy Couture

11:33: John Lineker falló al dar el peso por tercera vez en cinco oportunidades en UFC. Las demás veces habían sido ante Louis Gaudinot y José María Tomé. Podemos hacer un paralelismo con Anthony Johnson, que es muy conocido también por fallar el peso, y fue despedido de UFC tras perder en la tercer pelea que falló en el pesaje. ¿Tendrá Lineker el mismo destino?

11:28: Mark Muñoz viene de ganarle de forma contundente a Tim Boetsch por decisión unánime en lo que fue su vuelta al octágono tras casi un año de ausencia por lesión, en UFC 162

11:27: Hoy será el debut de Lyoto Machida en las 185 libras. El Brasilero viene de perder en una controvertida decisión ante Phil Davis en UFC 163.

11:24: La cartelera preliminar la podrás ver en el facebook de UFC o en su cuenta de twitter a partir de las 18:00 hs de España y 13:00 hs de Argentina. Por su parte, la cartelera principal la podrás (solo para España) por ufc.tv a las 21:00 hs, y en Argentina a las 16:00 hs por y ufc.tv (ppv)

11:21: Les dejamos las peleas y los resultados de los pesajes: Lyoto Machida (185) vs. Mark Munoz (186); Ross Pearson (156) vs. Melvin Guillard (155); Jimi Manuwa (205) vs. Ryan Jimmo (204); Norman Parke (155) vs. Jon Tuck (155); Alessio Sakara (185) vs. Nicholas Musoke (186); Phil Harris (125) vs. John Lineker (128*); Piotr Hallmann (155) vs. Al Iaquinta (155); Luke Barnatt (185) vs. Andrew Craig (186); Rosi Sexton (135) vs. Jessica Andrade (134); Andy Ogle (145) vs. Cole Miller (146); Jim Hettes (145) vs. Robert Whiteford (145); Bradley Scott (186) vs. Michael Kuiper (185)

11:17 Buenos días, hoy arrancamos temprano en Argentina y España para el evento de UFC Fight Night: Machida - Muñoz. Van a poder seguir el minuto a minuto del evento estelar y los resultados de las peleas anteriores.