Entrevista. Adrián Mateos: "Por las mañanas iba a la universidad y por las tardes al casino"

Unos días después de convertirse en campeón de las Series Mundiales Europeas en París, Adrián Mateos (San Martín de la Vega, 1994) se ha convertido en uno de los jugadores de moda en nuestro país con sólo 19 años. Recibe la llamada de VAVEL desde su piso en Londres, donde se mudó este año para poder dedicarse profesionalmente al póker, pues en España no es fácil debido a la regulación que ha entrado en vigor. Se le escucha feliz, contento, relajado, y con una madurez impropia de un chico de su edad, pero en solo un año y medio ha superado metas con las que la mayoría de los jugadores sólo pueden soñar. Sin embargo, tiene muchas ganas de seguir creciendo.

P: Ya han pasado varios días desde que ganó. Imagino que al principio le sería díficil asimilarlo.

R: Si, ya estoy más tranquilo. Ha pasado una semana desde que conseguí ganarlo, todavía tengo esa sonrisa en la cara según pasan los días, pero cada vez más tranquilo y asumiendo que he logrado un gran premio.

P: ¿Cómo se siente uno al despertarse con un brazalete y un millón?

R: Realizado, perfecto.

P: ¿Cómo empezó a jugar?

R: Empecé jugando on-line, cuando lo descubrí, y jugando con mis amigos. Aún no tenía los 18 años, y al cumplir los 18 tenía muchísimas ganas de jugar. De hecho en Bachillerato, al entrar a clase estaba todo el día leyendo póker, pensando en póker. Y en el momento que cumplí los 18, fui a los casinos de Madrid, gané dos o tres torneos pequeños, y con eso pude hacer la banca para ponerme a jugar 1€/2€ siendo regular en Torrelodones. Y después vino el

CNP —Circuito Nacional de Póker—, lo gané y me llevé 30 mil euros. Con ese ya tuve banca para subir de nivel en cash a 2€/4€. Empecé la universidad, e iba por la mañana a la universidad y por la tarde al casino a jugar cash.

P: Ha dejado la Universidad, ¿no?

R: Sí, la dejé en marzo. Y así eran mís días por la mañana universidad y por la tarde al casino. Ya cuando se acercó el Estrellas ya había ganado bastante jugando cash y subí a 4€/8€, que era el nivel máximo de Torrelodones, y gané el Estrellas, que fueron 100 mil euros. Ccn esto me decidí a darme un capricho yendo a mi primer EPT —European Poker Tour—, que fue el de Deauville (Francia), en el que pasé al día 2 del Main pero no hice ITM —In The Money (entrar en premios)—. En un satélite me clasifiqué para el High Roller (10.000€) donde sí hice ITM, quedé el 12. Cuando volví de aquel viaje me dí cuenta que eso era lo que me gustaba y que ni mucho menos mi nivel estaba por debajo de los que jugaban los torneos High Roller. Fue en ese momento cuando decidí decirle a mis padres que me iba a dedicar a ello y que me quería ir a Londres a vivir para poder jugar on-line. Ahí empezó todo.

P: El estrellas fue en enero, ¿no le da la sensación de que ha pasado mucho tiempo?

R: Ya han pasado 10 meses casi, pero es un recuerdo muy bonito porque... [suspira] fue mi primer torneo junto al CNP. He ido

ganando paso a paso, uno me ha dado el paso al otro, pero el 'Estrellas' fue el torneo que me permitió dedicarme a ello.

P- Y se fue a Londres. ¿Qué diferencias encuentra entre vivir en Madrid o hacerlo en la capital inglesa?

R: La diferencia principal es que no estaba ni con mi familia ni con mis amigos, sino que vivía con tres compañeros de piso que menos mal que me llevé bien con ellos, porque apenas los conocía cuando lo decidí. Luego sí que hubo muy buen ambiente de trabajo y la verdad es que todo salió bien. Prefiero estar en Madrid que en Londres, porque me gusta mucho más España que Inglaterra, pero bueno...

P: ¿Con quién comparte casa?

R- Actualmente estoy con Sergio Aido 'Petgaming' y con dos asturianos que no juegan torneos y no son conocidos, pero son grandes jugadores de cash.

P: ¿Están celosos del 'niño' o no?

R: No, se alegran [risas].

P: Después jugó varios EPTs sin hacer caja.

R: He jugado 5 EPTs y todavía no he hecho ningún ITM, es una espinita que tengo pendiente, pero estoy seguro de que este año haré alguna.

P: Y finalmente, las WSOP Europe. ¿Jugó algún torneo además del Main?

R: Sí, hasta el Main había jugado 3 eventos y 5 satélites con 0 ITMs. No estaba saliendo nada, había busteado bastante dinero ese viaje, pero quedaba todavía el bolón máximo, y fue el que cuadró.

P: ¿Teniendo seis días por delante empieza con la mentalidad de: "Bueno, ganemos esto..."?

R- La verdad es que pensaba que podía hacer un buen papel, siempre piensas en ganar, pero es muy difícil porque es un torneo con muy buena estructura. No te puedes volver loco en ningún momento, porque los puedes estropear todo en una jugada. Entonces, paciencia, calma y pensar bien las manos, intentando no cometer errores,

P: ¿En qué momento se da cuenta de que puede ganarlo?

R- En la burbuja de premios, cuando abro todas las manos y me dejan robar todas las manos. Ahí me pongo muy 'gordo', de los chipleaders del torneo. En ese momento ya pienso que puedo ir a por la victoria.

"Cambié la estrategia a jugar botes pequeños y parece que funcionó"

P: Ya en la mesa final, ¿cómo fue aquella remontada que le hizo Fabrice Souiler en el mano-a-mano final? ¿Lo veía ya acabado o sabía que podía remontar?

R- No, la verdad es que vi el Heads-Up el otro día y hacía aspavientos porque estaba bastante tildado en ese momento. En apenas media hora me cogió cuatro o cinco manos, no cooler, pero bueno, semicooler —manos en los que los dos jugadores llevan una mano fuerte, por lo que el perdedor aún jugando bien con una mano fuerte no se lleva el bote—. Me sacó un montón de puntos y dije: "No puede ser...".

P- Hay una mano full contra full muy difícil de abandonar.

R- Es un semicooler en el que estuve pensando tirarme en el river. Es un Heads-Up que no se podía pactar y nos estábamos jugando 400.000 € y un brazalete, o sea te estás jugando muchísimo, y quería ganarlo como fuese. Entonces aunque bajé a 3 millones y medio —de 11 en juego—, luego me calmé y dije: "Son 80 ciegas casi, 75 ciegas, le queda mucho por ganarme". Cambié la estrategia a jugar botes pequeños y parece que funcionó.

P: Y al final se lo llevó. ¿Es más importante el dinero o el brazalete?

R: El dinero es muchísimo y es muy importante, está claro, aunque también lo es el brazalete. Las dos cosas son importantes. Si te dan

a elegir, obviamente, escoges el dinero, pero a mí el brazalete me hace mucha ilusión.

P: Phil Ivey dijo una vez que tenía pensado ganar 30 brazaletes. Le va ganando 9 a 1, ¿cuándo le alcanzará?

R: [Risas] Está difícil. El problema para superar a estos 'pros' de toda la vida es que ellos saben jugar a otros juegos. Yo sólo sé jugar a Hold'Em...Está complicado, pero lo intentaremos.

P: ¿No se ha planteado aprender otros juegos?

R: A corto plazo me quiero centrar en el Hold'em, que todavía me queda mucho por aprender. Más adelante, veremos cómo se van desarrollando las cosas.

P: ¿Qué ha cambiado desde hace dos semanas en su vida normal a ahora?

R: [Piensa] Nada...

P: ¿Qué modalidad juega?

R: Siempre he jugado y jugaré torneos multimesa, sobre todo en Pokerstars, aunque también en 888 y PartyPoker los domingos. Y nada, a seguir currando, solo que con más margen. Cuando una sesión salga mal, pues tildándome menos.

P: ¿Ahora le veremos defendiendo títulos en el CNP o en el Estrellas, o se le queda muy corto?

R: Pues la verdad es que tengo ganas de jugar ambos torneos, pero no estoy seguro si voy a poder jugarlos. El Estrellas sí, pero el CNP no estoy seguro porque estoy convocado para el Campeonato del Mundo de Naciones de la IFP —Federación Internacional de Póker— en Brasil y coinciden, o al menos eso creo. Si finalmente no coinciden, intentaré ir.

P: ¿Y algún Super High Roller de 50.000 € del EPT?

R: De momento no lo he pensado. Los de 50.000 € creo que no, aunque vendiendo algún porcentaje se podría. En los de 10.000 € estaré en todos, seguramente, y a lo mejor alguno de 25. Aún no lo he decidido.

"De momento soy sólo un chico que ha ganado un torneo"

P: Después de una semana larga de entrevistas. ¿crees que llevará bien el papel de embajador del póker en España?

R: Bueno, embajador... de momento soy sólo un chico que ha ganado un torneo. Aunque la verdad es que no me importa hacer entrevistas, me gusta también.

P: ¿Cómo ve desde fuera la situación del póker en España? ¿Irá a mejor o a peor con la regulación?

R: La verdad es que la regulación ha hecho que bajase mucho el tráfico y muchos jugadores como yo hemos tenido que marcharnos de España. Creo que en un futuro, esperemos que lo más pronto posible, hagan una nueva regulación para poder jugar contra todo el mundo porque es lo más lógico. Además, creo que es lo más rentable tanto para el Gobierno como para los jugadores.

P: Volviendo a París, ¿qué le pareció el apoyo recibido en su Twitter?

R: Fue algo increíble. No me imaginaba tanto apoyo. El día de la mesa final, mi Twitter se bloqueó de todas las menciones que recibía y no pude leer todas porque se me borraban. Fue una "pasada".

P: ¿Cree que su victoria va a contribuir a que más personas empiecen a jugar?

R: No lo sé, pero sería realmente bueno,. Jugadores jóvenes o personas que vean que un español puede ganar un gran torneo si trabaja mucho y tiene ese punto de suerte...Ojalá.

P: ¿Qué consejo daría a alguien que lea esto y esté empezando?

R: Le diría que trabaje y que estudie mucho, y que si realmente quieres triunfar en este juego, le tiene que gustar mucho. Yo, por ejemplo, cuando me ponía a leer artículos de póker no era una obligación para mí, ni un esfuerzo, sino era mi tiempo libre que lo quería dedicar a ello. En definitiva, te tiene que gustar mucho.

P: Muchas gracias por concedernos la entrevista, Adrián.

R: Gracias a vosotros. Un placer.

