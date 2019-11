España - Grecia: en honor a Kike Boned

El Palacio de los Deportes de Murcia será testigo de la despedida oficial de la selección española de uno de los pilares de la edad de oro de este deporte en España. Aunque su último partido fue el de la final del Mundial de Tailandia frente a Brasil, será hoy, rodeado de amigos, cuando Kike Boned se ponga por última vez la camiseta roja con las dos estrellas bordadas encima del escudo, dos estrellas que fueron conquistadas por otras estrellas hechas deportistas, como es el caso del valenciano.

El encuentro, que aunque le sirve a José Venancio López como preparación para la Eurocopa de Bélgica, que se disputará en poco más de dos meses, es lo de menos. Todos los focos irán dirigidos a una leyenda que deja paso a nuevas generaciones pero que siempre perdurará en el tiempo como uno de los jugadores ejemplares que ha dado el fútbol sala, tanto en España como en el mundo.

El eterno 8 de España se despide de la que ha sido su selección durante más de quince años dejando a los nuevos jugadores que lleguen un ejemplo de liderazgo, motivación, nobleza, deportividad, competitividad... Todos los valores que se puedan relacionar con un icono para el fútbol sala siempre estarán reflejados en él: Kike Boned Guillot.

180 internacionalidades

Kike Boned debutó con España hace ya más de quince años. Fue el 24 de enero de 1998, en un duelo que enfrentó a la Selección Universitaria de Portugal y a España, en un choque en el que se impusieron los de Javier Lozano por un rotundo 3-12. Aquel encuentro no solo pasará a la historia por el debut del valenciano, sino también porque fue el primer partido de otra leyenda en el fútbol sala: Luis Amado.

Desde entonces, e incluyendo la cita de hoy frente a Grecia, Kike Boned ha vestido la camiseta (ahora con dos estrellas) de la selección española en 180 ocasiones, siendo el jugador con más internacionalidades. Detrás de él, precisamente, Luis Amado, que defendió la portería nacional en 179 oportunidades.

El palmarés, a nivel de selecciones, de Kike es, prácticamente, insuperable. Dos Mundiales (2004, 2004) y dos subcampeonatos (2008, 2012), cinco Eurocopas (2001, 2005, 2007, 2010, 2012), un Torneo FIFA Singapur (2001) y un Torneo IV Naciones (1998), es el legado que deja para la historia.

Kike: “Yo soy un jugador de fútbol sala desde siempre”

En la previa al encuentro de su homenaje, Kike Boned hizo un reapso a la que ha sido -y sigue siendo- su carrera. “Yo soy un jugador de fútbol sala desde siempre y eso que antes no teníamos las facilidades de ahora para formar parte de un equipo de base. Nos nutríamos de las competiciones en el colegio, de los partidos de barrio el sábado por la mañana. Deseábamos toda la semana que no lloviera para poder jugar, ya que no había tantos pabellones como ahora”.

El capitán de ElPozo Murcia también recordó su andadura por la selección española, desde su debut hace ya casi dieciséis años. “Tengo la enorme fortuna de haber vivido los años de eclosión del fútbol sala y de vivir en primera persona lo que significó aquella llamada Generación de Oro en Guatemala. Quince años dan para mucho y he podido compartir minutos y vivencias con grandísimos jugadores como los Julio, Jesús, Javi Sánchez, que formaron parte de la convocatoria en el Mundial del 2000; también jugadores anteriores como Vicentín, Lorente, Pato; con la generación del 2004, así hasta el 2012. Soy un superviviente que cree en los nuevos jugadores que van llegando a la selección, en su nivel de juego y en que el fútbol sala español seguirá contando con los mejores”.

Kike Boned también quiso acordarse de su carrera a nivel de clubes, en la que ha vestido la camiseta del Valencia Vijusa, del CLM Talavera y, en especial, de ElPozo Murcia. “Jugué dos años en CLM Talavera, donde pasé años algo complicados porque el equipo empezó a tener problemas no deportivos, también porque me fui muy joven, pero aprendí muchísimo. En la 00/01 regresé a Valencia donde tuve la oportunidad de jugar una final de Liga y allí se me abrieron las puertas de ElPozo. Al año siguiente, ya estaba en Murcia. A ElPozo llegué con cierto recorrido pero fue allí donde he crecido como jugador. Más allá de la relación con Talavera y Valencia, la conjunción Kike-ElPozo, ElPozo-Kike es indisoluble. Siempre estaré ligado a ElPozo de una u otra manera, ya que mi carrera no tiene sentido si no está unida a este club”, declaró.

Por último, el internacional habló de lo que sentirá hoy en su casa, el Palacio de los Deportes de Murcia. “No soy nostálgico pero en ese momento será imposible no pensar en todo lo que me ha pasado, en todos mis compañeros. Estoy muy agradecido así que disfrutaré del momento y espero que los aficionados también lo hagan conmigo”, concluyó.

Seis jugadores de ElPozo Murcia

La convocatoria de José Venancio López para el duelo entre la selección española y la griega tiene un claro protagonismo del equipo murciano. La ausencia del jugador de Magna Navarra, Rafa Usín, y de todos los fijos del FC Barcelona Alusport (que mañana martes juegan en el Palau Blaugrana, en encuentro adelantado correspondiente a la décimo segunda jornada de la Primera División de la LNFS) ha desembocado en una convocatoria un tanto extraña para lo que es habitual en España.

La lista de jugadores está formada por Rafa, José Ruiz, Adri, Miguelín, Raúl Campos y Álex (ElPozo Murcia); Juanjo (Santiago Futsal); Ortiz, Pola, Borja (Inter Movistar) y Antoñito y Matamoros (CD Burela FS Pescados Rubén).