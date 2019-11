Entrevista. Yeray: "Nunca me olvidaré de Jumilla, me ha dado mucho"

Yeray Olivero Talavera, natural de los Realejos (Tenerife), es un jugador de fútbol sala profesional que ocupa la demarcación de portero. El guardameta de 29 años de edad ha pasado por diferentes equipos; el Realejos, en el que militó durante cuatro temporadas, el Colegios Arenas Gáldar Gran Canaria, durante tres temporadas y, por último, en el conjunto en el que forma filas actualmente, Montesinos Jumilla, en la que es ya su quinta campaña al frente de la portería quesera.

El portero tinerfeño está siendo clave en el buen funcionamiento del cuadro murciano, con paradas determinantes que han evitado males mayores para el cuadro que dirige Juan Francisco Gea. Su seguridad bajo palos y su experiencia son imprescindibles en el equipo revelación de la Primera División de la LNFS.

Pregunta: ¿Siempre le llamó la atención la demarcación de portero? ¿O pasó por varias posiciones antes de decidirse?

Respuesta: Aunque me encanta jugar con los pies, siempre fui portero. Mi padre era portero, seguí sus pasos y gracias a él soy lo que soy hoy a día de hoy.

P: Pregunta: Salió del Realejos, equipo donde comenzó su andadura en el fútbol sala profesional, hace ya 8 temporadas, ¿qué recuerdos guarda de sus inicios? ¿Qué es lo que más echa de menos de su tierra?

R: Guardo muchísimos recuerdos, a mi entrenador Paco Álamo, que me metió en este mundo, y a los grandes amigos y compañeros que dejé en ese club. De la tierra se echa mucho de menos a la familia, llevo ya 8 años fuera de Tenerife y cada vez me cuesta más irme. El clima, los amigos, la comida y la playa son otras de las cosas que se echan en falta.

P: Tras 4 temporadas en el equipo del pueblo donde nació, el Colegios Arenas Gáldar Gran Canaria confió en usted para defender su portería y se hizo finalmente con sus servicios. ¿Qué resaltaría de lo vivido en esa época? ¿Cree que fue definitivo para madurar profesionalmente como guardameta?

R: Fue una gran época. El seleccionador canario Acha me dio la oportunidad de probar con el Gáldar. A pesar de que Suso Méndez ya tenía 4 porteros, confío en mí y acabé jugando. Nunca me olvidaré de ello, la semana de prueba dije: "yo quiero vivir de esto". En cuanto a si mi paso por Gáldar fue definitivo para madrurar profesionalmente, sinceramente, sí. Llegar a un club profesional donde te exigen lo máximo y vivir fuera de casa fueron aspectos claves. Tenía dos opciones: superarlo, o volver a casa.

P: Tres temporadas en Gáldar, y sus múltiples buenas intervenciones sirvieron para que equipos de la Península pusieran sus ojos en usted. Uno de ellos fue Montesinos Jumilla, club en el que milita actualmente. ¿Recuerda cómo fue el proceso de su fichaje? ¿Le costó mucho decidirse?

R: Tras decidir salir de Gáldar para seguir evolucionando, Gea se puso en contacto conmigo. Desde un principio hubo un acuerdo con Montesinos, lo que facilitó mucho las cosas. No me costó mucho decidirme, desde un principio la gente cercana me apoyó a salir de las Islas y a seguir luchando por mi futuro.

P: ¿Cómo fue la adaptación a Jumilla? Actualmente, 5 temporadas después, ¿qué balance realiza de sus años en la localidad del altiplano de Murcia?

R: Muy fácil. Me acogieron con los brazos abiertos. Tanto Gea como Antonio me hicieron sentirme como en casa. El gran grupo de compañeros y la estupenda gente de este pueblo hicieron el resto. El balance lo valoraría con la calificación de 'difícilmente superable'. Desde que la base del equipo se conjuntó, todos fueron buenos resultados.

P: De no haber sido portero de fútbol sala, Yeray Oliveros Talavera Hubiera sido…

R: Siempre me ha gustado ser Policía nacional.

P: Con el club quesero ha llegado a jugar en las tres categorías del fútbol sala nacional; Segunda B, Segunda A y Primera División. Juan Francisco Gea confió en usted y pronto se hizo pronto con la portería de Montesinos. ¿Cuáles son los recuerdos más felices que viviste en Segunda División? ¿Y los más amargos?

R: El recuerdo más feliz fue el poder alcanzar un año el trofeo ‘zamora’ de España saliendo a 1, 2 goles por partido, es un dato que siempre llevaré conmigo. El recuerdo más amargo corresponde al año que quedamos quintos, cerquita de los playoffs de ascenso, y en ese mismo verano me llamaron diciéndome que el equipo descendía por temas económicos.

P: ¿Podrías definir con una palabra lo primero que pensaste el día del ascenso a la categoría de oro del fútbol sala español con Montesinos Jumilla?

R: "Por ti Papi".

P: Consiguieron un hito en la corta historia de Montesinos Jumilla que, probablemente, se empezará a valorar con el tiempo. Además de esto, en la primera temporada del equipo quesero en Primera División, están siendo el equipo revelación sin lugar a dudas, cuajando unos 10 primeros partidos de ensueño, con 5 victorias, dos empates y 3 derrotas. ¿Cuál es la receta del éxito?

R: Mucho trabajo y un grupo humano increíble.

P: Sea sincero, cuando comenzó la temporada, ¿cómo se visualizaba? ¿Qué expectativas personales tenía para esta campaña 2013/2014?

R: Pues visualizaba una temporada muy difícil, en la que habría que sacar los máximos puntos en casa con los rivales de "nuestra liga", ya que fuera de casa es muy complicado sumar. Mis expectativas se basaban en seguir haciendo las cosas bien. Me imaginaba una nueva categoría para mí, en la que tendría que examinarme.

P: Si tuviera que elegir una parada en toda su trayectoria profesional, ¿con cuál se quedaría?

R: Mi debut fuera de casa en Segunda División con el Gáldar. Fue mi segundo partido en la categoría, ganamos 1-2 en Viveiro y paré un penalti.

P: Este año la competencia con Chico está siendo dura, actualmente está disfrutando de minutos tras la lesión de este y está cuajando grandes partidos, salvando puntos cruciales para su equipo. ¿Cree que la mentalidad de un jugador juega un papel importante a la hora de prepararse para la competencia? ¿Piensa que es buena?

R: Claramente, sí, lo creo. Ya contaba con minutos antes de su lesión, y después de ella pues sigo intentando hacerlo lo mejor posible. También es un gran logro jugar cuando tienes a uno de los mejores porteros de la Liga en el mismo equipo. Hay que mantenerse siempre con la cabeza fría, intentando ayudar al equipo cuando lo necesite. Desde aquí me gustaría desearle una pronta recuperación a Chico, que se le echa de menos. La competencia es muy buena. No puedes relajarte ni un entrenamiento. No olvidemos que también está Lorenzo, un portero con un futuro increíble. Entre los tres intentaremos que el equipo tenga la portería bien cubierta.

P: En el pasado duelo contra ElPozo Murcia fue uno de los jugadores más destacados, determinante con varias paradas que evidenciaron sus grandes reflejos. ¿Qué significó para usted el primer derbi regional entre ambos equipos en Primera? ¿Cómo lo vivió?

R: Tantos años aquí sé lo que significaba ese partido para la directiva y para este pueblo. No podíamos fallar. Ese día estaba deseando que llegara la hora del partido. Una vez salimos a la pista y vimos toda la gente que había apoyándonos, todo fue más fácil.

P: Cada vez se ve más cerca el objetivo de la Copa de España, sois sextos, con 17 puntos, empatados con el quinto que no es otro que Santiago Futsal, y por delante de Burela y Magna Navarra, ambos con 15. A cuatro jornadas para que finalice la primera vuelta, ¿ven factible este segundo objetivo de la temporada, tras la permanencia?

R: Hay que sumar todo lo posible, pero no te miento, solo pensamos en ganar este sábado y alejarnos más del descenso. Todo lo que venga después, bienvenido sea.

P: ¿Qué ha supuesto para usted la confianza de Juan Francisco Gea?

R: Crucial. Cuando me fichó hace 5 años, me dijo que buscaba afianzar la portería. Me dio mucha confianza y siempre he tratado de devolvérsela con buenas actuaciones.

P: A nivel personal, ¿cree que Jumilla le ha aportado mucho? ¿Qué destacaría de la ciudad?

R: Sí, me ha aportado mucho. Es mi segunda casa, pase lo que pase nunca me olvidaré de este gran sitio. Aquí han pasado mis mejores años deportivos hasta el momento. De la ciudad destacaría las grandes personas que he conocido aquí.

Test personal

Una ciudad: Santa Cruz de Tenerife.

Una afición: La de Montesinos Jumilla.

Una cancha: Pabellón de los Realejos.

Un hobbie: Voleibol de playa.

Un recuerdo especial: Mi padre.

Un referente: Néstor.

Una película: Piratas del Caribe.

Una comida: Lentejas con arroz blanco.